Iraq triển khai hệ thống thu gom rác ngầm tự động đầu tiên

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Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Iraq vừa triển khai hệ thống thu gom rác thải ngầm tự động đầu tiên với sự hỗ trợ của Tây Ban Nha, trong đó rác từ các tòa nhà và khu dân cư được đưa vào các cửa thu gom rồi hút qua mạng lưới đường ống đặt dưới lòng đất tới trạm tập kết trung tâm, thay cho phương thức xe chuyên dụng đi thu gom từng thùng rác trên đường phố.

Theo Ủy ban Đầu tư Quốc gia Iraq (NIC), hệ thống sử dụng công nghệ thu gom rác bằng khí nén (pneumatic waste collection). Tại các khu dân cư, người dân bỏ rác vào những cửa tiếp nhận được bố trí tại tòa nhà hoặc các điểm công cộng. Rác tạm thời được giữ trong hệ thống, sau đó các van tự động mở theo chu kỳ. Luồng khí có tốc độ cao được tạo ra trong đường ống ngầm sẽ hút rác về trạm thu gom trung tâm, nơi rác được tách khỏi luồng khí, nén lại và chuyển đi xử lý.

Nhờ cơ chế này, phần lớn quá trình vận chuyển rác trong khu đô thị diễn ra dưới lòng đất, giúp giảm nhu cầu đặt các thùng chứa rác lớn trên vỉa hè và hạn chế xe thu gom phải di chuyển thường xuyên qua các khu dân cư.

Hệ thống cũng có thể sử dụng cảm biến và thiết bị điều khiển để theo dõi hoạt động của các điểm thu gom, qua đó hỗ trợ vận hành tự động và giảm tình trạng rác tồn đọng.

Phó Chủ tịch NIC Salar Mohammed Amin cho biết Iraq đang hướng tới đưa công nghệ này vào quy hoạch các thành phố vệ tinh và khu dân cư mới. Các cơ quan chức năng đã có những bước chuẩn bị để yêu cầu hệ thống thu gom rác ngầm được tính đến ngay từ giai đoạn lập quy hoạch tổng thể, thay vì xây dựng bổ sung sau khi khu đô thị đã hình thành.

Việc triển khai đòi hỏi sự phối hợp giữa các cơ quan phụ trách môi trường, xây dựng, nhà ở, đô thị, điện lực và viễn thông do hệ thống cần mạng đường ống ngầm, nguồn điện riêng cũng như hạ tầng cảm biến và điều khiển. Một ủy ban kỹ thuật quốc gia cũng được thành lập để xây dựng các yêu cầu và tiêu chuẩn áp dụng.

Đại sứ Tây Ban Nha tại Iraq Alicia Rico Pérez del Pulgar cho rằng dự án có thể góp phần hiện đại hóa hạ tầng đô thị, đồng thời mở rộng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực thành phố thông minh, hạ tầng xanh và năng lượng tái tạo.

Iraq kỳ vọng mô hình này sẽ từng bước thay đổi phương thức thu gom rác tại các khu đô thị mới, giảm phương tiện vận chuyển trên mặt đất và cải thiện vệ sinh môi trường./.