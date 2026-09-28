UAV phản lực Geran-4 Nga động cơ Trung Quốc, kết nối mesh liên hợp, khiến phòng không Ukraine hụt hơi

UAV phản lực Geran-4 của Nga được các nhà báo và chuyên gia kỹ thuật Ukraine mổ xẻ, phân tích. Ảnh: thedefensenews.com

Những điều bạn cần biết về UAV phản lực Geran-4 mới của Nga. VIDEO: Radio Free Europe/Radio Liberty

Tình báo và các chuyên gia kỹ thuật Ukraine đã công bố phân tích chi tiết xác máy bay không người lái UAV phản lực Geran-4 của Nga sau khi thu thập được trên chiến trường.

Đây là phiên bản phát triển mới nhất trong dòng Geran (phiên bản nội địa hóa Shahed của Iran), được thiết kế để vượt qua các UAV đánh chặn giá rẻ, đang hạ gục hiệu quả các mẫu cánh quạt chậm hơn.

Việc Nga đưa UAV phản lực Geran-4 vào sử dụng chiến đấu từ tháng 5/2026 và tiếp tục hoàn thiện cho thấy cuộc đua công nghệ UAV đang bước sang giai đoạn tốc độ và độ cao trở thành yếu tố then chốt.

UAV phản lực Geran-4 sử dụng động cơ turbojet Trung Quốc, chủ yếu là Telefly LX-WP-160 với lực đẩy khoảng 160 kgf hoặc TF-TJ2000A mạnh hơn khoảng 200 kgf; một số mẫu còn được ghi nhận dùng động cơ TG-2000.

Ảnh: radiosvoboda.org

Dù động cơ có nguồn gốc Trung Quốc, việc lắp ráp và một phần sản xuất diễn ra tại Nga, đặc biệt tại khu kinh tế đặc biệt Alabuga.

Nhờ động cơ phản lực, UAV phản lực Geran-4 đạt tốc độ hành trình 300-400 km/h và tốc độ tối đa lên tới 450-500 km/h, bay được ở độ cao tới 5.000 mét, thậm chí có báo cáo đề cập khả năng lên 8 km.

Tầm hoạt động ước tính khoảng 450 km, một số phân tích cho phép lên hơn 700 km tùy điều kiện. Đầu đạn có thể là loại nổ mảnh hoặc nhiệt áp 50 kg, hoặc phiên bản nhiệt áp nặng hơn 90 kg.

Khung thân được thiết kế lại với khí động học tối ưu và kết cấu gia cường để chịu được lực G cao khi cơ động ở tốc độ lớn.

Mô hình 3D của UAV phản lực Geran-4 do Nga sản xuất, sử dụng động cơ phản lực Telefly của Trung Quốc, được công bố bởi Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (HUR). Nguồn: war-sanctions.gur.gov.ua/euromaidanpress.com

Hệ thống quan sát và điều khiển là điểm nâng cấp đáng chú ý. Camera đa chế độ gồm kênh ban ngày, ban đêm và hồng ngoại, hỗ trợ zoom quang học 10x kết hợp zoom số lên 32x, cho phép quan sát địa hình từ độ cao lớn.

Modem mesh do Trung Quốc sản xuất hỗ trợ liên lạc vô tuyến và truyền video với phạm vi lên tới 300 km, đồng thời có thể đóng vai trò trạm chuyển tiếp tín hiệu trong mạng lưới drone.

Bên cạnh đó, UAV phản lực Geran-4 mang modem GSM sử dụng thẻ SIM của các nhà mạng Ukraine, Nga, Belarus và châu Âu để hiệu chỉnh hành trình thông qua mạng di động công cộng, tăng khả năng chống nhiễu và linh hoạt dẫn đường.

Ưu điểm lớn nhất của UAV phản lực Geran-4 là tốc độ và độ cao vượt trội so với các UAV cánh quạt truyền thống, khiến các máy bay đánh chặn giá rẻ khó bắt kịp từ phía sau.

'Qua các vụ tập kích gần đây có thể thấy, UAV phản lực Geran-4 Nga bay rất nhanh, chính xác và trúng mục tiêu được chỉ thị, dù ai có nói gì đi nữa. Vì vậy, việc bắn hạ chúng hiện tại vẫn vô cùng khó khăn" - các chuyên gia kết luận. Ảnh: .radiosvoboda.org

Khả năng cơ động tốt hơn nhờ khung thân gia cường và hệ thống quan sát thời gian thực giúp tăng xác suất xuyên thủng lớp phòng không tầm thấp.

Việc sử dụng linh kiện thương mại sẵn có, đặc biệt động cơ và modem Trung Quốc, cho phép duy trì sản xuất quy mô lớn với chi phí kiểm soát được.

Tuy nhiên, nhược điểm cũng khá rõ. Tầm bay của UAV phản lực Geran-4 ngắn hơn đáng kể so với Geran-2 cánh quạt vốn có thể vượt 1.000-2.000 km.

Động cơ phản lực tiêu thụ nhiên liệu cao hơn và tuổi thọ giới hạn (khoảng 30 giờ với một số mẫu), đồng thời tiếng ồn và chữ ký nhiệt lớn hơn, khiến việc phát hiện bằng cảm biến hồng ngoại hoặc âm thanh trở nên dễ dàng hơn ở một số điều kiện.

Sự phụ thuộc nặng vào linh kiện Trung Quốc cũng tạo rủi ro chuỗi cung ứng nếu bị siết chặt.

Ảnh: .radiosvoboda.org

So với các đối thủ cùng phân khúc, UAV phản lực Geran-4 cạnh tranh trực tiếp với các UAV phản lực một chiều khác như phiên bản Shahed-238 gốc Iran, một số mẫu loitering munition tốc độ cao của phương Tây hoặc các dự án tương tự đang phát triển ở châu Á.

UAV phản lực Geran-4 vượt trội về tốc độ so với hầu hết UAV cảm tử cánh quạt giá rẻ, nhưng thua kém về tầm xa và thời gian bay so với các hệ thống hành trình chuyên dụng đắt tiền hơn.

Khả năng truyền video thời gian thực và sử dụng mạng mesh đưa UAV phản lực Geran-4 gần hơn với các nền tảng trinh sát-tấn công hiện đại, dù độ tin cậy và khả năng chống nhiễu vẫn chưa được đánh giá ngang tầm các hệ thống phương Tây có tích hợp dẫn đường vệ tinh tiên tiến và trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh mẽ hơn.

Sự xuất hiện của UAV phản lực Geran-4 buộc Ukraine phải điều chỉnh chiến thuật phòng không, chuyển từ tập trung vào số lượng đánh chặn giá rẻ sang kết hợp nhiều lớp với hệ thống nhanh hơn và radar tốt hơn.

(Theo militarnyi.com, 24tv.ua, voennoedelo.com, thedefensenews.com, radiosvoboda.org, defence-industry.eu, euromaidanpress.com)