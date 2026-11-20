Khích lệ động lực dạy và học

Bước vào năm học mới 2026-2027 mang theo niềm tự hào với kết quả toàn diện năm học 2025-2026, ngành Giáo dục phường Đồng Hới có thêm nhiều động lực để phấn đấu, giữ gìn và phát huy, ghi dấu thành tích cao trong dạy và học. Thành quả đó là kết tinh của sự chỉ đạo, lãnh đạo, đề ra giải pháp đồng bộ và đặc biệt có sự khích lệ đúng mức của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chung tay, đồng lòng của toàn xã hội, tạo mọi điều kiện để chắp cánh cho thầy và trò gặt hái những thành tích cao.

Chia sẻ về hành trình nuôi dưỡng tình yêu học tập cho HS, cô giáo Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đức Ninh, nhấn mạnh phương châm xuyên suốt của nhà trường: "Mỗi ngày đến trường của HS đều là một ngày vui và có ý nghĩa". Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh việc bảo đảm chất lượng giáo dục văn hóa, nhà trường luôn chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phong phú, thiết thực.

Trường tiểu học Đức Ninh tổ chức hoạt động ngoại khóa “Em yêu làn điệu dân ca-Vui hội bài chòi” - Ảnh: P.V

Nổi bật gần đây là hoạt động ngoại khóa “Em yêu làn điệu dân ca-Vui hội bài chòi”, mang đến một không gian trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Tại đây, các em HS không chỉ được thưởng thức mà còn trực tiếp hòa mình vào các trò chơi dân gian, cảm nhận và thêm yêu những giá trị di sản quý báu của quê hương. Đi đôi với đó, các hoạt động thể dục thể thao, trò chơi vận động và các sân chơi tập thể thường xuyên được duy trì, tạo bầu không khí học tập sôi nổi, giúp HS rèn luyện sức khỏe thể chất, tinh thần đồng đội, ý chí phấn đấu và sự tự tin. Nhờ vậy, hành trang các em mang theo mỗi khi đến trường không chỉ có tri thức khoa học mà còn là một tâm hồn phong phú, một thể chất khỏe mạnh và những ký ức tuổi thơ trong trẻo, đáng nhớ. Những trải nghiệm ấy khiến các em không chỉ háo hức chờ đón mỗi mùa tựu trường mà còn lưu giữ tình yêu sâu sắc với những mùa phượng vĩ rực rỡ...

Tại các trường THCS trên địa bàn, khí thế thi đua dạy tốt, học tốt cũng đang lan tỏa mạnh mẽ. Trường THCS Nam Lý là ngôi trường mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THCS số 1 và Trường THCS số 2 Nam Lý. Cô giáo Lê Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, hiện toàn trường có 45 lớp với 2.129 HS và 94 cán bộ, GV, nhân viên. Hội tụ từ hai ngôi trường vốn có bề dày thành tích và dấu ấn riêng biệt, tập thể sư phạm Trường THCS Nam Lý đã nhanh chóng ổn định tổ chức, biến sự đa dạng thành sức mạnh tổng hợp. “Nếu như Trường THCS số 1 Nam Lý cũ khẳng định thế mạnh ở chất lượng giáo dục mũi nhọn, đạt thành tích cao trong kỳ thi HS giỏi lớp 9 cấp tỉnh và tuyển sinh vào lớp 10, thì Trường THCS số 2 Nam Lý cũ lại ghi dấu ấn với chất lượng giáo dục toàn diện, các phong trào trải nghiệm, văn nghệ, thể thao và kỹ năng sống vô cùng phong phú...”, cô giáo Lê Thị Mỹ Hạnh cho biết thêm. Yếu tố quan trọng giúp nhà trường tạo nên những bước đột phá mới chính là tinh thần tận tâm với nghề, trách nhiệm cao với HS, sự đoàn kết gắn bó trong tập thể và khát vọng không ngừng vươn lên chinh phục những đỉnh cao mới.

Tiết chào cờ đầu tuần của thầy và trò Trường THCS Nam Lý - Ảnh: P.V

Tiếp nối những “mùa quả ngọt”

Quá trình tinh gọn bộ máy và sắp xếp hệ thống trường lớp công lập từ 28 trường xuống còn 14 trường trên toàn phường (bao gồm 4 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 4 trường THCS và 1 trường liên cấp tiểu học-THCS) đã tạo ra một diện mạo mới cho giáo dục Đồng Hới. Để bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục, Đảng ủy phường đã chỉ đạo thành lập 14 đảng bộ trường học trực thuộc với tổng số 885 đảng viên. Qua đó, góp phần giữ vững kỷ cương, nền nếp, bảo đảm hoạt động giáo dục diễn ra liên tục, ổn định , không để xảy ra bất kỳ sự “đứt gãy” trong công tác quản lý và giảng dạy.

Bước vào năm học 2026-2027, toàn phường Đồng Hới đón hơn 19.000 học sinh theo học tại 22 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THCS. Xác định đây là năm học có ý nghĩa bản lề trong việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, lãnh đạo phường đã đề ra những chiến lược dài hạn.

Các cháu Trường mầm non Bảo Ninh được rèn luyện kỹ năng giữ gìn vệ sinh môi trường - Ảnh: P.V

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Hới Hoàng Thị Thanh Duyên, để tiếp tục gặt hái những “mùa quả ngọt”, phường từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý học tập, quản trị trường học số, lớp học thông minh. Địa phương cũng đã bố trí hơn 16 tỉ đồng cải tạo, sửa chữa các hạng mục xuống cấp tại các trường học; đồng thời phê duyệt dự án xây dựng mới dãy nhà 4 tầng với 28 phòng học tại Trường THCS Đồng Hải, tổng mức đầu tư 33 tỉ đồng.

“Trường THCS Đồng Hải hiện có 3 điểm, gồm 1 điểm trường chính, 1 phân hiệu và 1 điểm trường. Toàn trường có 35 lớp, 1.421 HS, 80 cán bộ, GV, nhân viên và người lao động, bố trí dạy và học tại 3 địa điểm ở các tổ dân phố khác nhau. Năm học 2026-2027, nhà trường được đầu tư nguồn lực để xây dựng đồng bộ, tiện nghi các lớp học, phòng chờ GV và nhà vệ sinh. Sau khi hoàn thiện, các điểm trường, phân hiệu sẽ được quy tụ về 1 địa điểm. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng giáo dục, thúc đẩy tinh thần học tập, giúp HS phát triển toàn diện, bảo đảm an toàn và sức khỏe. Đồng thời giúp GV có đầy đủ công cụ và hạ tầng công nghệ để dễ dàng áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Hơn nữa, không gian làm việc đạt chuẩn tạo điều kiện thuận lợi cho GV thêm yêu nghề, tâm huyết, tích cực đổi mới, sáng tạo trong xây dựng nội dung bài giảng…”, thầy giáo Nguyễn Xuân Trung, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Hải cho hay.

Năm học 2025-2026, Đồng Hới tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp toàn tỉnh qua các hội thi đánh giá chất lượng dạy và học, từ các môn văn hóa đến thể dục thể thao học đường. Tiêu biểu tại kỳ thi chọn HS giỏi lớp 9 cấp tỉnh, toàn phường có tới 118 HS đạt giải, bao gồm 18 giải nhất, 39 giải nhì, 37 giải ba và 24 giải khuyến khích.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới cho biết, địa phương đã sắp xếp ổn định tổ chức và tạo mọi điều kiện cho thầy, trò trên địa bàn bước vào năm học 2026-2027. Trên cơ sở đó, các trường học giữ vững đoàn kết, kỷ cương; nâng cao chất lượng quản trị, bảo đảm hoạt động giáo dục ổn định, liên tục, không để “đứt gãy” sau sắp xếp; đồng thời, xây dựng lộ trình, giải pháp cụ thể, phấn đấu 100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững chất lượng mũi nhọn, từng bước nâng thứ hạng giáo dục toàn diện, tiếp tục đạt được những thành tích cao trong các cuộc thi, kỳ thi, khẳng định vị thế là địa phương trung tâm Quảng Trị trong giai đoạn phát triển mới.