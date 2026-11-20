Các thầy, cô giáo vận động phụ huynh cho con em đến trường ở xã Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Đường đến điểm trường Lũng Khỉnh. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Thầy giáo Nông Quốc Huy trong giờ lên lớp môn Tiếng Anh tại điểm trường Lũng Khỉnh. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Những con chữ đầu tiên của học sinh lớp 1 ở Điểm trường Lũng Khỉnh. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Học sinh ở Lũng Khỉnh mang theo cặp lồng cơm đến trường. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Bữa ăn trưa của học sinh Điểm trường Lũng Khỉnh. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Cô giáo Nông Thị Nhớn lên lớp ghép 1-2 Điểm trường Lũng Khỉnh. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Học sinh ở Điểm trường Lũng Khỉnh trao đổi bài. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Con đường đến trường của các em nhỏ ở Lũng Khỉnh. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Giờ ra chơi của các em học sinh tại điểm trường Lũng Khỉnh. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Giờ ra chơi của các em học sinh tại điểm trường Lũng Khỉnh. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Lớp ghép 1-2 ở điểm trường Lũng Khỉnh. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)