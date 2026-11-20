Tôi là Ngô Công Lưu, 29 tuổi, là thạc sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Báo chí học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội - VNU). Hiện tại, tôi là giảng viên Khoa Công nghiệp Văn hoá và Di sản, trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (SIS - VNU). Cùng với đó, tôi cũng là MC tại Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

Tôi bắt đầu công việc giảng dạy tại SIS từ đầu năm 2025, phụ trách các môn như Thuyết trình trước công chúng, Dự án nghề nghiệp, Tư duy thiết kế, Thực tập nghề nghiệp, Kỹ năng bổ trợ…

Học kỳ này, tôi giảng dạy hai môn Thuyết trình trước công chúng và Tư duy thiết kế. Lịch đứng lớp được sắp xếp theo thời khóa biểu của từng học phần, bên cạnh thời gian chuẩn bị bài giảng và nghiên cứu.

Ở môn Thuyết trình trước công chúng, khi soạn giáo án, tôi trăn trở rất nhiều. Tôi muốn sinh viên không chỉ biết cách xây dựng một bài nói có nội dung, mà còn thấu hiểu tâm lý người nghe, phải biết bản chất, ý nghĩa của giao tiếp trong đời sống con người.

Tôi không dạy sinh viên trở thành những người “biết nói”, mà dạy các em trở thành những người “biết kết nối” giữa con người với con người bằng ngôn từ. Trên lớp, tôi khuyến khích sinh viên chủ động bày tỏ quan điểm, đặt câu hỏi và phản biện.

Để tạo không khí sôi nổi trong giờ học, tôi thường lồng ghép các xu hướng trên mạng xã hội hoặc nhắc đến chủ đề, thần tượng quen thuộc với sinh viên. Những cách gợi mở này giúp sinh viên hào hứng, chủ động chia sẻ quan điểm, khiến lớp học trở nên cởi mở và hiệu quả hơn.

Điều thú vị nhất mà nghề dạy học mang lại cho tôi có lẽ là sự kiên nhẫn. Khi đứng lớp, có những lúc tôi nhận ra bản thân mất đi sự bình tĩnh vốn có, đôi khi vì sinh viên chưa tiếp thu được như kỳ vọng, đôi khi vì áp lực công việc. Sau những lần như vậy, tôi thường tự nhắc mình mỗi sinh viên có năng lực, tốc độ tiếp thu và hành trình trưởng thành riêng, không thể mong tất cả cùng tiến bộ theo một cách hay trong cùng thời điểm.

Vì thế, tôi học cách kiên nhẫn hơn, điều chỉnh cách giảng dạy và chờ đợi sự tiến bộ của các bạn. Có thể hôm nay một sinh viên chưa làm tốt, nhưng sau một thời gian, các em sẽ tìm được thế mạnh và hướng đi của mình. Khi nhìn thấy những thay đổi ấy, tôi cảm nhận được niềm vui của nghề giáo.

Công việc của một giảng viên không kết thúc khi buổi học khép lại. Sau giờ lên lớp, tôi còn dành thời gian đọc, chấm và nhận xét bài tập của sinh viên. Với những bài làm chưa đạt yêu cầu, tôi thường chỉ ra cụ thể điểm nào cần điều chỉnh, từ cách triển khai ý tưởng, sắp xếp nội dung đến cách trình bày và diễn đạt.

Tôi không muốn việc chấm bài chỉ dừng lại ở một số điểm. Điều quan trọng hơn là sinh viên hiểu mình đang làm tốt ở đâu, còn hạn chế điều gì và có thể cải thiện bằng cách nào.

Kết thúc giờ làm việc ở trường, tôi chuyển sang vai trò MC tại VTV. Hơn 9 năm gắn bó với môi trường truyền hình, tôi có cơ hội dẫn dắt nhiều chương trình với nội dung và đối tượng khán giả khác nhau, như Cà phê sáng, Trạm đa sắc, Nhật ký trên khóa Sol...

Trước mỗi buổi dẫn, tôi thường đến trường quay trước 1 giờ để chuẩn bị trang phục, trang điểm và làm tóc. Với chương trình Trạm đa sắc hôm nay, tôi ưu tiên trang phục trẻ trung, màu sắc nổi bật, phù hợp với tinh thần tươi mới, kết nối cảm xúc.

Sau khi hoàn tất phần chuẩn bị hình ảnh, tôi cùng bạn dẫn rà soát kịch bản, thống nhất cách tung hứng và phân chia lời dẫn để tạo sự ăn ý trên sân khấu. Tiếp đó, ê-kíp hỗ trợ gắn micro, kiểm tra âm thanh và thử giọng để bảo đảm mọi thứ vận hành ổn định trước khi ghi hình.

Nhiều người hỏi tôi giảng viên và MC, đâu là công việc chính. Với tôi, cả hai công việc đều là đam mê và ưu tiên như nhau. Xét về bản chất, hai nghề có nhiều điểm tương đồng, đều đòi hỏi khả năng truyền tải thông tin, kết nối cảm xúc và thu hút người nghe, chỉ khác nhau ở đối tượng tiếp nhận.

Đối tượng khán giả ở trường chính là sinh viên, cũng là đối tượng khó chinh phục. Người giảng viên không chỉ cần truyền đạt kiến thức để các em ghi nhớ mà còn phải khơi gợi hứng thú học tập và truyền cảm hứng. Đây thực sự là một thử thách.

May mắn, kinh nghiệm làm MC giúp tôi có lợi thế về giọng nói, ngôn ngữ hình thể, khả năng biên tập và dẫn dắt nội dung. Tôi vận dụng những kỹ năng này để biến mỗi buổi lên lớp thành một "chương trình". Trong đó, bài giảng không chỉ có kiến thức mà còn cần sự tương tác, cảm xúc và sức hút để sinh viên chủ động tham gia.

Ngoài công việc giảng viên và MC, tôi còn tham gia một số hoạt động khác như làm mẫu ảnh, đảm nhận vai trò trưởng nhóm truyền thông của Trung tâm thư viện và và tri thức số (VNU).

Lịch trình bận rộn nhưng tôi cố gắng duy trì việc tập gym để rèn luyện thể lực, giữ vóc dáng và giải tỏa căng thẳng. Với tôi, sức khỏe là nền tảng để theo đuổi những công việc mình yêu thích một cách lâu dài.