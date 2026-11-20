Tiến sĩ Vũ Ngọc Hòa không ngừng học tập, nghiên cứu để làm mới chính mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Không ngừng học tập, nghiên cứu để làm mới chính mình

Năm 1990, Thầy giáo Vũ Ngọc Hòa bắt đầu sự nghiệp giảng dạy Toán học. Những năm tháng đầu tiên tại Trường trung học phổ thông Điểu Cải là khoảng thời gian để thầy tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp và thấu hiểu những khó khăn của học sinh ở địa bàn còn nhiều hạn chế về điều kiện học tập. Chính môi trường ấy đã góp phần hình thành trong thầy quan niệm giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải biết khơi dậy niềm tin, tạo động lực và mở ra cơ hội học tập cho mỗi học sinh.

Sau những ngày gắn bó với thầy và trò Trường trung học phổ thông Điểu Cải, thầy Hòa chuyển công tác về Trường trung học phổ thông Ngô Quyền -ngôi trường có bề dày truyền thống của ngành giáo dục của thành phố Đồng Nai. Dù ở môi trường nào, sự tận tâm với học sinh và tinh thần trách nhiệm trong công việc vẫn luôn là những giá trị xuyên suốt trong quá trình công tác của thầy.

Tiến sĩ Vũ Ngọc Hòa luôn được học trò yêu mến. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Với 38 năm đứng lớp, thầy giáo Vũ Ngọc Hòa đã trải qua nhiều giai đoạn đổi mới của giáo dục phổ thông, từ chương trình, sách giáo khoa đến phương pháp kiểm tra, đánh giá. Thay vì bằng lòng với kinh nghiệm đã có, thầy lựa chọn tiếp tục học tập, nghiên cứu và cập nhật tri thức để thích ứng với yêu cầu phát triển của giáo dục.

Một dấu mốc quan trọng trong hành trình nghề nghiệp của thầy Vũ Ngọc Hòa là việc hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nay là Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục.

Luận án tập trung vào vấn đề tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông. Đây là hướng nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn, phù hợp định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Thầy quan tâm đến việc thiết kế tình huống học tập gắn với thực tiễn, tổ chức dự án học tập, tăng cường ứng dụng công nghệ và xây dựng công cụ đánh giá quá trình học tập.

Đáng chú ý, nghiên cứu khoa học không chỉ nhằm hoàn thành một học vị mà quan trọng hơn là tìm kiếm những giải pháp có thể vận dụng vào thực tiễn giảng dạy. Những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu luôn gắn với câu hỏi: Làm thế nào để học sinh chủ động hơn trong học Toán và biết sử dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề của cuộc sống.

Trong quá trình công tác, Tiến sĩ Vũ Ngọc Hòa đạt được nhiều thành tích chuyên môn đáng ghi nhận. Năm 2004, thầy đạt giải Ba tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; được nhận Bằng khen của UBND thành phố Đồng Nai; nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đồng thời tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, giảng dạy học sinh ở nhiều trình độ và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường.

Bên cạnh công tác giảng dạy, thầy tích cực tham gia xây dựng sáng kiến kinh nghiệm, chia sẻ chuyên môn và hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học. Thầy quan tâm đến sự khác biệt về năng lực và nhu cầu học tập như: Củng cố nền tảng cho học sinh còn hạn chế, đồng thời phát triển tư duy, khả năng lập luận và giải quyết vấn đề cho học sinh có năng lực tốt.

Theo quan điểm của thầy, thành công của người giáo viên không chỉ được đo bằng thành tích của những học sinh đoạt giải mà còn thể hiện ở sự tiến bộ của từng em, nhất là những học sinh từng gặp khó khăn trong học tập.

Tiên phong đưa Toán học đến gần hơn với môi trường quốc tế

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng hội nhập, Tiến sĩ Vũ Ngọc Hòa sớm quan tâm đến việc giảng dạy Toán bằng tiếng Anh. Đây là hướng đi đòi hỏi giáo viên không chỉ vững kiến thức Toán học mà còn phải có năng lực ngoại ngữ, khả năng diễn đạt thuật ngữ chuyên môn và hiểu biết về phương pháp tổ chức dạy học trong môi trường song ngữ, quốc tế.

Từ năm 2015, thầy đã chú trọng giảng dạy và luyện tập Toán bằng tiếng Anh, nhất là nội dung SAT Math, ACT và Toán theo chương trình IB. Bên cạnh việc giúp học sinh nắm vững kiến thức đại số, hàm số, hình học, lượng giác và thống kê, thầy đặc biệt chú trọng khả năng đọc hiểu đề Toán bằng tiếng Anh, phân tích dữ kiện, lựa chọn chiến lược giải và sử dụng tư duy Toán học để xử lý vấn đề.

Giờ dạy Toán bằng tiếng Anh của Tiến sĩ Vũ Ngọc Hòa. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Không dừng lại ở hoạt động giảng dạy, thầy còn quan tâm đến việc kết nối với các cơ sở giáo dục có chương trình quốc tế. Một số trường quốc tế đã kết nối, trao đổi và đặt vấn đề hợp tác chuyên môn với thầy, trong đó có Trường quốc tế Bắc Mỹ (SNA), liên quan đến khả năng cộng tác trong giảng dạy Toán bằng tiếng Anh và SAT Math. Những trao đổi này cho thấy kinh nghiệm giảng dạy Toán học phổ thông kết hợp với năng lực chuyên môn và ngoại ngữ có thể tạo ra những cơ hội hợp tác mới.

Thầy cũng tích cực tham dự các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế để trao đổi học thuật. Đặc biệt, thầy từng được Đại học Melbourne (University of Melbourne), Australia, mời tham gia báo cáo chuyên môn cho lớp học viên cao học ngành Toán. Đây là trải nghiệm có ý nghĩa, thể hiện sự kết nối giữa kinh nghiệm giảng dạy tại Việt Nam với môi trường trao đổi học thuật quốc tế.

Song song với công tác giảng dạy, Tiến sĩ Vũ Ngọc Hòa dành nhiều tâm huyết cho nghiên cứu khoa học giáo dục. Các công trình nghiên cứu, bài báo khoa học liên quan đến dạy học Toán, phương pháp tổ chức hoạt động học tập và đổi mới giáo dục phổ thông.

Gần đây, thầy còn được Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh mời tham gia Ban Giám khảo Hội thi nghiệp vụ sư phạm dành cho sinh viên. Đây là hoạt động có ý nghĩa đối với công tác đào tạo giáo viên, tạo cơ hội để thầy chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và góp phần đánh giá năng lực nghiệp vụ của những giáo viên tương lai.

Đằng sau hình ảnh một giáo viên Toán nghiêm túc trong chuyên môn, một nhà nghiên cứu miệt mài với các công trình khoa học, thầy Hòa còn được đồng nghiệp, học sinh chia sẻ là người có đời sống tinh thần phong phú. Thầy yêu âm nhạc, thích chơi guitar và hát những ca khúc tiếng Anh. Âm nhạc mang đến sự thư thái sau những giờ giảng dạy, nghiên cứu và công việc chuyên môn; đồng thời góp phần tạo nên phong cách gần gũi, cởi mở trong giao tiếp với đồng nghiệp và học sinh.

38 năm công tác là một chặng đường đủ dài để một người giáo viên nhìn lại những đổi thay của ngành giáo dục và những thế hệ học trò đã trưởng thành. Với Tiến sĩ Vũ Ngọc Hòa, hành trình ấy không chỉ là câu chuyện về số năm đứng lớp hay những danh hiệu đạt được, mà còn là quá trình tự học, tự đổi mới và không ngừng tìm kiếm những cách thức tốt hơn để học sinh tiếp cận tri thức.

Từ một giáo viên trẻ bắt đầu sự nghiệp tại ngôi trường vùng khó khăn, đến một nhà giáo có học vị tiến sĩ, tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy Toán bằng tiếng Anh và kết nối với các hoạt động học thuật quốc tế, chặng đường của thầy là minh chứng cho tinh thần học tập suốt đời của người làm nghề giáo.

Câu chuyện về thầy gợi lên một thông điệp có ý nghĩa: Trong một nền giáo dục đang chuyển mình mạnh mẽ, người thầy cần giữ vững những giá trị cốt lõi của nghề nghiệp, đồng thời chủ động học hỏi, thích ứng và đổi mới để đáp ứng yêu cầu của thời đại…