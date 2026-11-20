Tận tụy với học trò, trách nhiệm với công việc và sẵn lòng sẻ chia kinh nghiệm với đồng nghiệp, 3 giáo viên tiểu học ở Khánh Hòa vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 đã để lại những dấu ấn riêng trong hành trình làm nghề. Không chỉ nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học, các cô còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, cùng nhau xây dựng đội ngũ nhà giáo ngày càng vững chuyên môn, giàu tâm huyết.

Tâm huyết với nghề

Cùng đảm nhận những vai trò nòng cốt trong tổ chuyên môn, 3 cô giáo: Trần Thị Hữu Hiệu (Trường Tiểu học Bảo An), Ngô Thị Hiền (Trường Tiểu học Nha Trang) và Giang Thị Ngọc Trinh (Trường Tiểu học Nam Ninh Hòa) có điểm chung là sự tận tụy với nghề, tận tâm với học trò và tận tình với đồng nghiệp. Từ công tác giảng dạy, chủ nhiệm, tổ chức hoạt động chuyên môn đến bồi dưỡng, hỗ trợ đồng nghiệp, các cô đều chủ động tìm tòi, đổi mới phương pháp, chia sẻ kinh nghiệm và cùng tập thể hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục. Với các cô, kiến thức và kinh nghiệm tích lũy trong quá trình giảng dạy không chỉ là hành trang của riêng mỗi người mà cần được chia sẻ, lan tỏa. Chính quá trình đó giúp mỗi giáo viên trưởng thành hơn, đồng thời tạo nên môi trường sư phạm đoàn kết, trách nhiệm và cùng tiến bộ.

Cô Trần Thị Hữu Hiệu hướng dẫn học sinh viết từ vựng tiếng Anh.

Là giáo viên cốt cán môn Tiếng Anh, cô Trần Thị Hữu Hiệu không chỉ chú trọng công tác giảng dạy mà còn tích cực hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên trong và ngoài trường, tham gia xây dựng chuyên đề, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh tại địa phương. Những nỗ lực ấy được ghi dấu bằng 3 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong giảng dạy môn Tiếng Anh ở các trường tiểu học.

Dù đảm nhận vai trò giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn hay tổ trưởng chuyên môn, cô Ngô Thị Hiền luôn chú trọng xây dựng sự đoàn kết, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp cùng hoàn thành nhiệm vụ chung. Từ những công việc cụ thể trong tổ chuyên môn đến các hoạt động của nhà trường và cộng đồng, cô đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và ý thức nêu gương của người giáo viên.

Nhiều năm đảm nhiệm công tác chủ nhiệm và tổ trưởng chuyên môn, cô Giang Thị Ngọc Trinh luôn chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và ứng dụng công nghệ thông tin; tích cực viết sáng kiến, biên soạn tài liệu chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp. Nhiều năm liền, cô tham gia Ban Giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, đồng thời thường xuyên tham gia các hoạt động bồi dưỡng giáo viên, sinh hoạt chuyên môn, hội giảng, hội thảo chuyên đề.

Cô giáo Giang Thị Ngọc Trinh cùng các em học sinh Trường Tiểu học Nam Ninh Hòa.

Điểm đáng quý ở 3 giáo viên là những đóng góp không chỉ thể hiện qua thành tích cá nhân mà còn ở sự hỗ trợ dành cho đồng nghiệp và tập thể. Các cô có chung cách làm: học hỏi từ thực tiễn, tìm ra những giải pháp phù hợp rồi chia sẻ để nhiều giáo viên, học sinh (HS) cùng được hưởng lợi.

Dấu ấn riêng tạo nên giá trị chung

Nếu điểm chung là tinh thần tận tâm và sự lan tỏa chuyên môn thì mỗi cô giáo lại có một dấu ấn riêng. Với cô Trần Thị Hữu Hiệu, dấu ấn nổi bật là hành trình gắn bó với môn Tiếng Anh và những hoạt động chuyên môn có phạm vi ảnh hưởng rộng. Cô từng tham gia báo cáo tại hội thảo chuyên đề cấp tỉnh về tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học. Cô cũng tham gia dự án do Đại học Glasgow, Vương quốc Anh và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp thực hiện. Bên cạnh đó, cô còn xây dựng video bài giảng điện tử, được Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Thuận thẩm định và gửi Bộ GD-ĐT. Đặc biệt, trong năm học 2025 - 2026, cô tham gia bồi dưỡng, huấn luyện HS dự thi Olympic Tiếng Anh và đạt huy chương đồng cấp quốc gia. “Giáo viên muốn giúp HS tiến bộ thì trước hết bản thân phải không ngừng học hỏi, đổi mới cách dạy để tạo hứng thú cho các em”, cô Hiệu chia sẻ.

Lãnh đạo UBND phường Nha Trang và Trường Tiểu học Nha Trang tuyên dương cô Ngô Thị Hiền tại chương trình kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Cô Ngô Thị Hiền lại có dấu ấn đậm nét trong công tác chuyên môn cấp tỉnh và xây dựng tài liệu giáo dục địa phương. Cô từng được giao nhiệm vụ báo cáo viên cấp tỉnh về giáo dục dinh dưỡng, giáo dục địa phương dành cho HS lớp 3; tham gia lựa chọn sách giáo khoa và triển khai hoạt động giáo dục địa phương tỉnh Khánh Hòa; chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh với nội dung “Biên soạn tài liệu dạy học Lịch sử địa phương Khánh Hòa cấp tiểu học theo hướng tích hợp”, được Sở Khoa học và Công nghệ nghiệm thu. Giai đoạn 2020 - 2025, cô tiếp tục tham gia nghiên cứu, biên soạn, hiệu chỉnh và biên tập Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Khánh Hòa cấp tiểu học dành cho lớp 1, 2 và 3. Những tài liệu này được Bộ GD-ĐT phê duyệt để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Trong khi đó, cô Giang Thị Ngọc Trinh tạo dấu ấn bằng những sáng kiến xuất phát từ chính thực tiễn dạy học. Từ năm học 2019 - 2020 đến năm học 2024 - 2025, cô có 3 sáng kiến được công nhận và áp dụng vào thực tế, tập trung vào những vấn đề gần gũi với HS tiểu học như: Giúp HS lớp 3 học tốt biện pháp tu từ so sánh; nâng cao chất lượng viết đoạn văn theo chủ đề; nâng cao hiệu quả trải nghiệm thực tế cho HS. Không chỉ chú trọng chuyên môn, trên cương vị Bí thư Đoàn Thanh niên, cô nhiều năm dẫn dắt chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tích cực vận động HS có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Trường hợp em Dương Mỹ Diệu (hiện nay là HS lớp 6) là một ví dụ. Khi em Diệu đứng trước nguy cơ phải gián đoạn việc học lúc còn là HS lớp 5, cô Trinh đã đến tận nhà vận động, hỗ trợ để em trở lại lớp. Một trường hợp khác là HS hiện học lớp 8 mắc bệnh máu hiếm. Cô đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí để em được chữa bệnh và tiếp tục việc học.

Ba cô giáo, ba hành trình với những điểm nhấn khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và mong muốn làm tốt phần việc của mình. Những đóng góp bền bỉ không chỉ tạo nên giá trị của mỗi người giáo viên trên bục giảng mà còn góp phần làm đẹp thêm cho hình ảnh người thầy hôm nay.