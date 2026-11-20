Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa Trần Quốc Vũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Châu Đốc Ngô Thị Quỳnh Loan trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, đồng chí Ngô Công Thức trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường, góp phần động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện. Đồng thời, trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu năm 2026 cho Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa Trần Quốc Vũ.

Năm học 2026 - 2027, Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa có 1.203 học sinh. Với mục tiêu xây dựng nhà trường theo hướng “Chất lượng - Hiệu quả - Danh tiếng”, trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh.

Nhà trường phấn đấu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội, đồng thời phát huy những thành tích đạt được, khẳng định vị thế trường THPT chuyên trên địa bàn tỉnh.