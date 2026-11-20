Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng trao tặng giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang cho tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề “Nhà trường xanh, trường học sạch” năm học 2025 - 2026.

Tại buổi lễ, Ban Giám hiệu nhà trường đọc thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và thư của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi đến đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động; đồng thời ôn lại truyền thống 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 22 cá nhân; tặng giấy khen cho 11 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2025 - 2026. Tập thể nhà trường cũng được tặng giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề “Nhà trường xanh, trường học sạch” năm học 2025 - 2026.

Học sinh dự lễ kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.