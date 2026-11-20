Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai với cán bộ quản lý tại buổi làm việc với toàn ngành giáo dục Đồng Nai ngày 19/9. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Ngoài chính sách chung, bằng nội lực của mình thành phố Đồng Nai quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với đội ngũ nhà giáo thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực.

Món quà ý nghĩa

Trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) năm nay, tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo và người lao động ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành giáo dục kể cả các cơ sở ngoài công lập được thành phố Đồng Nai hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Toàn thành phố Đồng Nai có hơn 73 nghìn người được hưởng chính sách hỗ trợ này, với tổng kinh phí hơn 73 tỷ đồng do ngân sách thành phố bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của địa phương.

Cô giáo Võ Thị Ngọc Bích, giáo viên Trường trung học phổ thông Hoàng Diệu, phường Long Khánh cho biết: “Nhận được hỗ trợ của thành phố bản thân tôi cũng như giáo viên, nhân viên nhà trường ai cũng phấn khởi, như nhân lên niềm vui dịp 20/11 năm nay. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn để dạy thật tốt, góp phần đào tạo ra những học sinh phát triển toàn diện để mai này xây dựng quê hương Đồng Nai thật giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

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Cô và trò Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học Bùi Thị Xuân, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Thầy Nguyễn Duy Bằng, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Long Khánh, phường Long Khánh chia sẻ: Tất cả giáo viên, nhân viên nhà trường đã nhận được hỗ trợ 1 triệu đồng/người trước ngày 20/11. Đây là món quà ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, động viên của lãnh đạo thành phố đối với ngành giáo dục nhân ngày Hiến chương Nhà giáo. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn, mang hết công sức, trí tuệ, nhiệt huyết với nhiệm vụ cao cả của nghề nghiệp của mình”.

Cùng chung niềm vui, thầy Đinh Đông Nhật, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông song ngữ Á Châu, phường Trấn Biên cho biết: “Dịp 20/11 năm nay càng ý nghĩa hơn khi tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường được thành phố hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng. Chính sách hỗ trợ không phân biệt người công hay trường tư thể hiện sự quan tâm, động viên của lãnh đạo thành phố Đồng Nai với toàn ngành”.

Trước đó, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy Đồng Nai với ngành giáo dục và đào tạo thành phố vào ngày 19/9, đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng chính sách hỗ trợ này trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét thông qua. Qua đó, góp phần nhằm kịp thời động viên tinh thần của toàn ngành giáo dục thành phố.

Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu tại buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo thành phố mới đây. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Đổi mới tư duy, cách làm

Thành phố Đồng Nai hiện nay với không gian phát triển được mở rộng, những công trình hạ tầng chiến lược, trong đó có sân bay Long Thành, đang mở ra triển vọng kết nối, hội nhập và phát triển mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước. Trong bối cảnh mới đòi hỏi ngành giáo dục phải tiên phong đồng hành, phát huy rõ nét vai trò động lực then chốt quyết định sự phát triển kinh tế-xã hội và tương lai của thành phố.

Với đặc điểm đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tăng nhanh và Đồng Nai phấn đấu là thành phố văn minh hiện đại, hạnh phúc, điểm đến thu hút người dân trên khắp mọi miền đất nước sinh sống, lãnh đạo Thành ủy Đồng Nai cho rằng cần thực thi một chiến lược giáo dục, đào tạo tổng thể bài bản, tầm nhìn dài hạn.

Trước yêu cầu thực tiễn cấp bách đặt ra, lãnh đạo thành phố Đồng Nai năng động đổi mới tư duy, cách làm nâng tầm quản trị lĩnh vực giáo dục-đào tạo nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất. Triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án đào tạo giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045.

Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út tặng quà cho học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc đạt các giải thưởng quốc tế và trong nước. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Thực tiễn đòi hỏi cần sự đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ ở tất cả hơn 900 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, các trường đại học và cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp đứng chân trên địa bàn thành phố Đồng Nai, đang đào tạo tổng số hơn 1 triệu học sinh, học viên, sinh viên trong năm học 2026-2027.

Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cho biết, Đảng bộ, chính quyền thành phố quan tâm đặt sự nghiệp trồng người lên hàng đầu, tích cực xây dựng môi trường học đường an toàn, hạnh phúc. Chủ động thực thi các chính sách thúc đẩy ngành giáo dục và đào tạo phát triển đồng hành cùng tầm vóc mới của thành phố. Tập trung hóa giải áp lực lớn về cơ sở vật chất trường lớp, đội ngũ giáo viên và điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

Thành phố chủ động tính toán từ sớm, từ xa quy mô trường lớp, bắt đầu từ quy hoạch quỹ đất dành cho bậc học mầm non, đủ năng lực tiếp nhận con em công nhân lao động ngay tại các khu nhà ở xã hội, khu đô thị mới, không để quá tải.

Đối với giáo viên mầm non, cần nhận thức rõ trường mầm non không đơn thuần là nơi “trông giữ trẻ”, mà phải là môi trường tạo bước đệm đầu tiên để trẻ phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, tư duy và cảm xúc, chuẩn bị hành trang vững chắc cho các em bước vào lớp 1.

Mỗi giáo viên mầm non phải thực sự là người mẹ hiền, là hạt nhân nòng cốt trong việc xây dựng môi trường chăm sóc an toàn. Ở đó, các con được đón nhận sự chăm sóc bằng tất cả tình yêu thương, trách nhiệm từ thầy cô. Bảo đảm an toàn học đường là yêu cầu cốt lõi, không đánh đổi an toàn với bất kỳ chỉ tiêu nào.

Học sinh Trường trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa trong giờ học thực hành. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai chia sẻ với công việc của giáo viên mầm non rất vất vả, áp lực, song mức thu nhập hiện nay lại chưa thực sự tương xứng. Do đó, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành các chính sách hỗ trợ thiết thực, giúp giáo viên mầm non yên tâm cống hiến. Thành phố Đồng Nai sẽ dành quỹ đất tương xứng để kêu gọi đầu tư nhà ở xã hội, trong đó giáo viên là một trong những đối tượng được ưu tiên tiếp cận để yên tâm công tác.

Với cấp tiểu học, chú trọng hình thành năng lực nền tảng phù hợp với lứa tuổi. Giáo dục bậc trung học cơ sở phải chuyển mạnh sang hình thành năng lực tự học cho học sinh và bắt đầu hướng nghiệp thực chất. Bậc trung học phổ thông phải vận dụng phương pháp giảng dạy sâu về kiến thức nền tảng, học sinh có khả năng hiểu những vấn đề lớn của đất nước và thành phố.

Với bậc đại học, Đồng Nai phải xây dựng được hệ sinh thái giáo dục đại học toàn thành phố, phục vụ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong giai đoạn mới. Người đứng đầu Đảng bộ thành phố Đồng Nai khẳng định: Dứt khoát phải hình thành bằng được đô thị đại học, đặt trong kịch bản đã được thành phố tính toán tầm nhìn dài hạn. Đây là công việc vô cùng cấp thiết, nhằm cung ứng nguồn nhân lực, hiện thực hóa khát vọng đưa Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng quan trọng, đóng góp ngày càng to lớn đối với đất nước.

Theo Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn, thành phố Đồng Nai mong muốn một em bé ra đời ở Đồng Nai bắt đầu từ hệ giáo dục mầm non có nền tảng tốt hơn; một học sinh có năng lực tư duy và tự học tốt hơn; một giáo viên có năng lực và điều kiện nghề nghiệp tốt hơn; một thanh niên, sinh viên học xong có thể tìm được con đường phát triển ngay chính trên quê hương mình. Các doanh nghiệp từ nơi khác coi Đồng Nai là nơi đáng sống để học tập, làm việc và phát triển. Khi đó, giáo dục mới thực sự đi cùng tầm vóc của thành phố.