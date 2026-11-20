Những mô hình phối hợp hiệu quả

Trường THCS Đồng Hải, phường Đồng Hới hiện có 3 cơ sở với quy mô 35 lớp học, 1.421 học sinh. Với mong muốn tạo dựng môi trường học tập, rèn luyện lành mạnh cho học sinh, thời gian qua, nhà trường đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động thiết thực với sự tham gia của phụ huynh và các lực lượng xã hội, trong đó có công an...

Một trong số đó phải kể đến mô hình “5 phút cùng em”, thuộc chiến dịch “Không một mình 2026”. “5 phút cùng em” bắt đầu từ những hành động đơn giản: Mỗi ngày người lớn dành ít nhất 5 phút để lắng nghe, hỏi han, chia sẻ với học sinh về những trải nghiệm trực tuyến, giúp các em biết tìm đến người lớn tin cậy khi gặp khó khăn. Trong công tác triển khai, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò quan trọng để đưa mô hình đi vào thực chất.

Các em học sinh Trường THCS Đồng Hải hào hứng tham gia ngày hội khởi động mô hình “5 phút cùng em” - Ảnh: Nhà trường cung cấp

Gắn bó với Trường THCS Đồng Hải từ năm 2008 đến nay, cô Nguyễn Thị Anh Toàn, hiện là giáo viên chủ nhiệm lớp 7/6 đã gặp không ít trường hợp học sinh “mắc kẹt” trong vấn đề riêng. Như cách đây không lâu, khi tiếp nhận trường hợp một học sinh trong lớp bị bạn bè nói xấu, cô lập trên không gian mạng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý học tập, thay vì khiển trách trước lớp, cô Toàn chủ động gặp riêng cả hai bên học sinh để lắng nghe, tìm hiểu rõ nguyên nhân. Đồng thời, cô liên hệ trực tiếp với phụ huynh để đồng hành, phối hợp theo sát các em tại gia đình. Sau nhiều nỗ lực phối hợp, các học sinh đã nhận ra lỗi sai và chủ động làm hòa.

Chị Lê Minh Hiếu, phụ huynh của em Hoàng Lê Thảo Linh, lớp 7/6, Trường THCS Đồng Hải, chia sẻ: “Việc tham gia mô hình “5 phút cùng em” với con tại nhà không chỉ giúp gia đình tôi thay đổi cách nhìn về những vấn đề con đang gặp phải trên mạng xã hội mà còn giúp con tôi tự tin hơn. Đặc biệt, phụ huynh rất ghi nhận vai trò của thầy cô giáo đối với mô hình này”.

Bên cạnh mô hình “5 phút cùng em”, các mô hình khác như: “Đại sứ An toàn số học đường”, “Cổng trường đảm bảo an toàn giao thông” cũng đang tạo ra những chuyển biến tích cực. Thông qua các hoạt động này, việc giáo dục pháp luật, trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh được thực hiện bằng những hình thức gần gũi, gắn với đời sống hằng ngày; đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Thầy giáo Nguyễn Xuân Trung, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Hải, cho biết: “Hướng tới mục tiêu trường học an toàn và hạnh phúc, nhà trường kiên quyết nói không với cách làm hình thức, phong trào. Mọi mô hình đều phải duy trì bền bỉ trong sinh hoạt hằng ngày, để nhà trường, gia đình và xã hội thực sự là điểm tựa vững chắc cho sự phát triển toàn diện của học sinh”.

Sau sáp nhập, Trường THPT Vĩnh Định, xã Triệu Phong, vẫn duy trì công tác phối hợp với lực lượng công an các địa phương trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học. Các mô hình hoạt động thiết thực tại đây luôn bám sát thực tiễn đời sống học đường, từ việc duy trì nền nếp trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường; phòng, chống ma túy, thuốc lá điện tử; cảnh báo các bẫy lừa đảo trên không gian mạng đến việc thiết lập cơ chế trao đổi thông tin nhanh chóng để hỗ trợ kịp thời học sinh có nguy cơ cao. Thông qua các hình thức đa dạng như tiểu phẩm, sinh hoạt chuyên đề, lồng ghép giờ sinh hoạt và gắn kết chặt chẽ với Công an các xã Triệu Phong, Triệu Cơ, Ái Tử, Vĩnh Định cùng phường Quảng Trị, học sinh không chỉ được tiếp cận pháp luật một cách gần gũi mà còn được rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Thầy giáo Dương Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Định cho hay: “Thời gian tới, công tác phối hợp hướng đến mục tiêu cốt lõi là thắt chặt hơn nữa mối liên kết “kiềng ba chân”, giữ vững kỷ cương, nền nếp và bảo đảm an toàn trường học; từ đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa từ sớm, từ xa, tạo môi trường lành mạnh để các em tự tin học tập, rèn luyện nhân cách và nuôi dưỡng ước mơ”.

Phát huy thế mạnh

Không riêng Trường THCS Đồng Hải hay THPT Vĩnh Định mà hầu khắp các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đều chủ động triển khai nhiều mô hình khác nhau nhằm phát huy hiệu quả trong công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Tuy nhiên trên thực tế, ở một số nơi, sự phối hợp giữa ba lực lượng này vẫn còn mang tính hình thức, chưa thường xuyên và thiếu tính liên tục. Có những hoạt động phối hợp mới dừng lại ở các cuộc họp phụ huynh, những buổi tuyên truyền hoặc các phong trào theo đợt. Gia đình đôi khi còn phó thác trách nhiệm giáo dục cho nhà trường; nhà trường gặp khó khăn trong việc huy động sự tham gia thiết thực và kịp thời của phụ huynh và cộng đồng; trong khi các tổ chức xã hội chưa có cơ chế kết nối thường xuyên với hoạt động giáo dục.

Theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Diễm, Trường Phổ thông Liên cấp cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, nhà trường, gia đình và xã hội có vai trò tương đương, không thay thế cho nhau, tuy nhiên, nhà trường vẫn được xem là “mắt xích quan trọng” trong mối quan hệ này. Giáo dục nhà trường có tính định hướng và hệ thống, nơi học sinh không chỉ tiếp thu tri thức mà còn được rèn luyện kỹ năng, hình thành thái độ, phát triển tư duy, năng lực tự chủ và trách nhiệm. Đặc biệt, thầy cô giáo không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là những người đồng hành, quan sát, phát hiện những thay đổi trong tâm lý, hành vi của học sinh để kịp thời động viên, hỗ trợ và định hướng các em. Khi cha mẹ, thầy cô và các lực lượng xã hội có sự chia sẻ thông tin, thống nhất mục tiêu giáo dục, các em sẽ có được một hệ sinh thái giáo dục an toàn, nhất quán và thuận lợi trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách.

Để hoạt động phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội thực sự phát huy hiệu quả, theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Diễm, nhà trường cần giữ vai trò hạt nhân trong việc thay đổi nhận thức về trách nhiệm giáo dục, từ đó giúp các bên xác định rõ đây là nhiệm vụ chung, không của riêng ai. Cùng với đó, nhà trường phải chủ động xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên, thực chất, có tính hai chiều; trong đó chú trọng bồi dưỡng năng lực hỗ trợ tâm lý học sinh cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, đồng thời nâng cao kỹ năng giáo dục cho các bậc phụ huynh. Việc chủ động phát huy các nguồn lực xã hội cũng sẽ giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn, học cách hợp tác, chia sẻ và chịu trách nhiệm với bản thân. “Sự phối hợp hiệu quả phải được xây dựng trên nền tảng của tình yêu thương, sự thấu hiểu và niềm tin chứ không phải sự kiểm soát hay áp đặt. Khi phụ huynh cảm thấy mình được tôn trọng, giáo viên được chia sẻ và hỗ trợ, các tổ chức xã hội thấy rõ vai trò đóng góp của mình, thì sự phối hợp sẽ trở nên bền vững và hiệu quả hơn”, thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Diễm khẳng định.