Lớp học đặc biệt giữa trùng khơi

Được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành và lực lượng BĐBP Cà Mau, “Lớp học tình thương” trên đảo Hòn Chuối ngày càng được đầu tư, xây dựng khang trang, kiên cố (Ảnh: H.T).

Đến Hòn Chuối, bên cạnh hình ảnh những người lính Biên phòng ngày đêm tuần tra, bảo vệ bình yên vùng biển, nhiều người không khỏi xúc động trước việc làm ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ nơi đây: duy trì lớp học, chăm lo việc học hành cho trẻ em trên đảo.

Thượng tá Đoàn Công Nghiệp - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Chuối cho biết, địa hình đảo chủ yếu là núi đá, việc đi lại khó khăn, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế. Phần lớn người dân sống bằng nghề khai thác, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Do thường xuyên phải đi biển mưu sinh, nhiều phụ huynh không có điều kiện theo sát, kèm cặp con em trong học tập.

Trước thực tế đó, Đồn Biên phòng Hòn Chuối đã chủ động tổ chức các hoạt động hỗ trợ giáo dục, duy trì “Lớp học tình thương” và phân công Trung tá Trần Bình Phục trực tiếp giảng dạy, giúp trẻ em trên đảo có thêm điều kiện học tập, rèn luyện đạo đức và kỹ năng sống.

Tại lớp học đặc biệt này, đồng chí Phục kiên trì hướng dẫn các em tập đọc, tập viết, làm toán và bổ sung những kiến thức cần thiết. Dù điều kiện dạy và học còn đơn sơ, trang thiết bị thiếu thốn, lớp học vẫn luôn rộn ràng tiếng đọc bài, tiếng cười của trẻ nhỏ.

Lớp học tình thương có nhiều học sinh ở các độ tuổi, trình độ khác nhau (Ảnh: H.T).

Với người thầy nơi đảo xa, niềm vui đôi khi chỉ là một em học sinh viết đúng nét chữ, giải được phép tính hay mạnh dạn đứng trước lớp đọc trọn vẹn một câu văn. Những tiến bộ tưởng chừng giản dị ấy lại là thành quả của cả quá trình kiên trì dìu dắt, động viên.

Người lính mang quân hàm xanh tận tụy với sự nghiệp gieo chữ

Với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo luôn gắn liền với trách nhiệm đồng hành, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Chia sẻ về công việc của mình, Trung tá Trần Bình Phục cho biết: “Sau những giờ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tôi và anh em trong đơn vị tranh thủ thời gian đến lớp, kiên nhẫn hướng dẫn từng em viết chữ, đọc bài. Có em tiếp thu nhanh, nhưng cũng có em còn rụt rè, chưa thuộc mặt chữ, chưa thành thạo phép tính. Bằng sự gần gũi, kiên trì và tình thương, chúng tôi từng bước dìu dắt, động viên các em tiến bộ.

Công việc này đòi hỏi không chỉ kiến thức mà còn cả sự nhẫn nại, tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương trẻ nhỏ. Đối với các em, những người lính Biên phòng không chỉ bảo vệ bình yên cho đảo mà còn là những người thầy, người anh, người thân luôn quan tâm, chăm sóc”.

Trung tá Trần Bình Phục miệt mài truyền đạt kiến thức, đưa con chữ đến với trẻ em trên đảo Hòn Chuối (Ảnh: H.T).

Công việc giảng dạy được Trung tá Phục sắp xếp đan xen với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Có những ngày vừa hoàn thành ca trực, tuần tra, anh lại tranh thủ chuẩn bị sách vở, giáo án để kịp giờ lên lớp. Những buổi học vẫn được duy trì trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, bất chấp những khó khăn về địa hình và sinh hoạt trên đảo.

Đáp lại sự tận tụy ấy là những ánh mắt háo hức, những nụ cười hồn nhiên và sự tiến bộ từng ngày của học trò. Đó cũng chính là động lực để người thầy quân hàm xanh tiếp tục gắn bó với lớp học đặc biệt này.

Không dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, Trung tá Phục còn lồng ghép giáo dục các em về tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Qua những câu chuyện gần gũi về biển đảo quê hương, về người lính nơi tuyến đầu, các em từng bước hiểu hơn giá trị của hòa bình, tình yêu lao động và trách nhiệm đối với quê hương.

Gieo con chữ hôm nay, vun đắp tương lai ngày mai

Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, Trung tá Trần Bình Phục còn tích cực tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản ven đảo (Ảnh: H.T).

Điều đáng quý trong hoạt động của “Lớp học tình thương” không chỉ nằm ở những bài học con chữ mà còn ở sự đồng hành lâu dài của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng với các gia đình trên đảo. Việc chăm lo học tập cho trẻ em đã trở thành một phần trong công tác vận động quần chúng, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi tuyến đầu biển, đảo.

Thượng tá Đoàn Công Nghiệp cho biết, bên cạnh duy trì việc dạy học, đơn vị thường xuyên thăm hỏi, động viên các gia đình, tạo điều kiện để các em đến lớp. Đồn Biên phòng cũng tích cực vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập, quần áo và những phần quà thiết thực, góp phần giảm bớt khó khăn cho học sinh trên đảo.

Sự quan tâm ấy đã tạo nên mối gắn bó gần gũi giữa người lính Biên phòng với nhân dân. Đối với các gia đình trên đảo, hình ảnh những người lính tận tình dạy dỗ, chăm lo cho con em mình đã trở nên thân thuộc, là điểm tựa để phụ huynh yên tâm hơn trong cuộc sống mưu sinh.

Trung tá Trần Bình Phục (bên phải) nhận Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP tại Hội nghị tổng kết 10 năm tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới tỉnh Cà Mau (Ảnh: H.T).

Ông Nguyễn Văn Kha (hộ dân sinh sống trên đảo Hòn Chuối có con theo học tại lớp), chia sẻ: “Gia đình tôi sống trên đảo, cuộc sống còn nhiều khó khăn, việc học hành của các cháu cũng không thuận lợi như ở đất liền. Nhờ có các chú Bộ đội Biên phòng quan tâm, dạy dỗ, động viên nên các cháu có thêm điều kiện học tập, biết đọc, biết viết và ngày càng ngoan ngoãn hơn. Gia đình rất biết ơn tình cảm của các chú dành cho con em trên đảo”.

Những kết quả đạt được từ lớp học là minh chứng cho sự bền bỉ, tận tâm của người lính Biên phòng trong hành trình đưa tri thức đến với trẻ em vùng biển đảo. Theo đó, nhiều em sau khi hoàn thành chương trình học tại lớp đã có điều kiện vào đất liền tiếp tục học tập, từng bước mở ra những cơ hội mới cho tương lai.

Với người lính Biên phòng Cà Mau, bảo vệ chủ quyền biển, đảo không chỉ là nhiệm vụ giữ vững an ninh nơi tuyến đầu mà còn là trách nhiệm chăm lo đời sống nhân dân, vun đắp tương lai cho thế hệ mai sau. Trên đảo Hòn Chuối, những bài học vẫn ngày ngày được tiếp nối, những con chữ vẫn được gieo xuống từ sự tận tụy và tình thương của người thầy quân hàm xanh. Từ lớp học nhỏ giữa trùng khơi, những ước mơ đang được chắp cánh, góp phần xây dựng quê hương biển đảo ngày càng phát triển, bình yên.

Ra công tác tại đảo Hòn Chuối từ năm 2009 đến nay, Trung tá Trần Bình Phục đã trực tiếp giảng dạy cho hơn 50 học sinh. Trong số đó, 28 em đã vào đất liền tiếp tục theo học các lớp cao hơn, đặc biệt có 6 em thi đỗ vào các trường đại học và đã tốt nghiệp.

Hiện nay, “Lớp học tình thương” trên đảo Hòn Chuối đang duy trì việc dạy học cho 11 em, từ lớp 1 đến lớp 5. Những kết quả ấy là động lực để cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các em trên con đường học tập.