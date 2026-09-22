Những mái trường chắp cánh ước mơ

Oanh và các bạn tại Trường PTDTNT THPT số 2 Thái Nguyên.

Nhịp sống mới

Năm học 2026-2027, Hà Kiều Oanh nhập học lớp 10 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú số 2 Thái Nguyên. Trong bộ trang phục Tày giản dị, cô gái ở thôn Bản Cầy, xã Nà Phặc, háo hức trước môi trường học tập mới.

Chỉ ít ngày trước, Oanh vẫn ở nhà cùng bố mẹ làm những công việc quen thuộc của một gia đình vùng cao. Những năm THCS, em luôn cố gắng học tập với mong muốn thi đỗ vào trường nội trú, có môi trường thuận lợi để học tiếp, giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho bố mẹ.

Với những gia đình làm nông, cuộc sống còn nhiều khoản phải lo, việc con được học tại trường nội trú có ý nghĩa thiết thực. Học sinh được học tập, ăn ở và sinh hoạt trong trường theo chế độ dành cho học sinh dân tộc nội trú; thời gian đi lại được giảm bớt, việc học cũng có điều kiện tập trung hơn.

Ngày đưa con đến trường, mẹ Oanh loay hoay sắp xếp từng bộ quần áo, sách vở, đồ dùng cá nhân. Những thứ cần thiết cho cuộc sống xa nhà được mẹ chuẩn bị cẩn thận, thêm ít đồ ăn để con dùng những ngày đầu.

Oanh đã bắt đầu chặng đường mới tại Trường PTDTNT THPT số 2 Thái Nguyên.

Những ngày đầu ở trường, Oanh vẫn chưa quen với cảm giác xa nhà. Bữa cơm đầu tiên làm em nhớ món mẹ nấu. Buổi tối, sau giờ học, nỗi nhớ người thân thường trở về rõ hơn.

Nhưng rồi những việc phải làm ở trường kéo cô gái nhỏ vào một nhịp sống mới. 5 giờ 30 phút thức dậy, tập thể dục, vệ sinh khu vực ở; 6 giờ ăn sáng, 6 giờ 45 phút chuẩn bị cho buổi học, 7 giờ bắt đầu học.

Buổi chiều có giờ tự học, hoạt động ngoại khóa, đọc sách hoặc đi bộ; buổi tối tiếp tục học đến 21 giờ 45 phút. Sau đó, học sinh nộp điện thoại, vệ sinh cá nhân và nghỉ ngơi.

Những thay đổi ấy giúp Oanh dần cảm nhận được mình phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của bản thân trong thời gian sắp tới.

Và có lẽ, nhiều bố mẹ khi đưa con đến trường nội trú cũng mong con sẽ bắt đầu trưởng thành từ những điều như thế. Họ chưa thể biết con sau này sẽ trở thành người như thế nào, học được những gì.

Nhưng họ biết nếu con có một môi trường học tập thuận lợi, có thời gian dành cho việc học và có cơ hội tiếp tục lên những bậc học cao hơn, lựa chọn nghề nghiệp sau này sẽ rộng hơn và tương lai sẽ tươi sáng.

Oanh cũng đang bắt đầu nghĩ về chặng đường phía trước. Ba năm THPT, em đặt mục tiêu sẽ học tốt, thi vào đại học và theo ngành sư phạm. Em ước mơ trở thành giáo viên, truyền kiến thức cho những người khác.

Xa hơn, Oanh mong có một công việc ổn định, có thể đưa bố mẹ đi đây đó và giúp gia đình bớt nhọc nhằn.

Cơ hội để quyết định tương lai

Hoàng Thị Huyền Trang, cô gái người dân tộc Mông ở thôn Đồng Luông, xã Chợ Mới, vừa nhận giấy báo trúng tuyển Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Trang chuẩn bị bước vào giảng đường sau một chặng đường học tập bắt đầu từ trường nội trú.

Năm 2019, Trang vào lớp 6 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Chợ Mới. Sau bậc THCS, em tiếp tục thi đỗ vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên 2.

Những năm tháng ấy đưa cô bé còn rụt rè ngày đầu nhập học đến một môi trường rộng hơn, nơi em học tập, sống cùng bạn bè và dần tự quyết định nhiều việc của mình.

Trang vẫn nhớ những buổi tối trong phòng ở: cả nhóm ngồi học, lúc giải lao lại trêu đùa, chia nhau món ăn mang từ nhà lên. Khi có ai gặp chuyện buồn, những người còn lại tìm cách động viên.

Trong quá trình học tập, Trang luôn nỗ lực hết mình để đạt kết quả tốt.

Gia đình Trang có bố mẹ, ông bà và bốn người em, bố mẹ đều làm nông, hoàn cảnh khó khăn khiến em sớm nghĩ về chuyện phải học để sau này có một công việc ổn định.

Những năm học nội trú đã giúp Trang có điều kiện học tập ổn định hơn, giảm bớt phần việc chăm lo hằng ngày của gia đình. Quan trọng hơn, em được sống trong môi trường tập thể, được thầy cô hướng dẫn và có bạn bè cùng học, cùng chia sẻ những vui, buồn.

Ngày nhận được kết quả báo trúng tuyển Đại học, Trang đang ở nhà, em xúc động bảo rằng: Nếu không có những năm học nội trú, con đường đến với giảng đường đại học của em có lẽ sẽ khó khăn hơn.

Khi nhìn lại, em biết ơn về tất cả những năm tháng đã qua, mái trường nội trú đã giúp em biết tự lo cho cuộc sống, chủ động hơn trong học tập và có thêm niềm tin vào khả năng của bản thân.

Hẳn rằng, phía sau kết quả học tập hôm nay là những năm tháng cô gái người Mông từng bước vượt qua sự rụt rè, những lần học chưa tốt, những đêm nhớ nhà và cả những lúc chưa tự tin chính khả năng của mình. Mái trường nội trú đã tạo điều kiện để Trang học tập và đi đến cánh cửa đại học.

Giờ đây, Trang đã trở thành sinh viên, từng bước thực hiện mong muốn học tốt, có công việc ổn định để sau này giúp bố mẹ bớt nhọc nhằn. Điều em mong nhất là bố mẹ yên tâm về con đường mình đã chọn.

Oanh đang đứng ở đầu con đường tiếp thu tri thức, còn Trang đã đi thêm một đoạn, nhưng điểm gặp nhau là những năm tháng học trong môi trường nội trú đã cho các em thêm điều kiện để học tập, trưởng thành và viết tiếp những ước mơ.

Với những gia đình là người dân tộc thiểu số còn khó khăn, mong muốn dành cho con thường rất giản dị: học được một nghề để cuộc sống sau này bớt nhọc nhằn.

Chính sách giáo dục nội trú đã và đang góp phần hiện thực hóa mong muốn ấy bằng việc tạo môi trường để học sinh ăn ở, học tập, sinh hoạt ổn định và tiếp tục con đường học vấn.

Phía trước Oanh là ba năm THPT, phía trước Trang là những năm tháng trên giảng đường đại học. Mỗi người đang đứng ở một điểm khác nhau, nhưng cùng cho thấy một điều giản dị: khi chính sách giáo dục đến đúng với những học sinh cần được hỗ trợ, mái trường sẽ trở thành nơi các em được học tập tốt hơn, tự lập hơn và có thêm cơ hội lựa chọn tương lai của chính mình.