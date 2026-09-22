Đậu đại học vẫn rẽ hướng học nghề

Sau khi tốt nghiệp THPT năm 2025, em Trần Tiến Mạnh (SN 2007, phường Bắc Hồng Lĩnh) học Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh (Nghệ An). Tuy nhiên, sau một năm theo học, Mạnh quyết định dừng chương trình đại học, chuyển hướng sang học nghề cơ điện tử, lớp Cao đẳng Cơ điện tử - K31, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh.

Em Trần Tiến Mạnh thực hành bài "Kỹ năng giao tiếp".

Quyết định thay đổi lộ trình học tập khi đã bước chân vào giảng đường đại học không phải điều dễ dàng. Với Mạnh, đây là lựa chọn sau khi cân nhắc lại định hướng tương lai, nhằm tìm kiếm con đường học tập phù hợp hơn với bản thân.

Em Trần Tiến Mạnh chia sẻ: “Cơ điện tử là nghề em đam mê từ khi còn học THPT. Vì vậy, dù đã học đại học nhưng em vẫn quyết định chuyển hướng học cao đẳng nghề cơ điện tử. Học nghề không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn được chú trọng đào tạo kỹ năng, thực hành. Sau khi tốt nghiệp, với kiến thức và tay nghề được trang bị, em sẽ có nhiều cơ hội tìm được việc làm phù hợp”.

Em Trần Tiến Mạnh (thứ 2 từ phải sang) quyết định chọn học nghề nhằm rút ngắn thời gian học tập, tăng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Không lựa chọn đại học ngay từ đầu như Mạnh, em Lê Tuấn Thành (SN 2008, xã Đức Quang) sớm xác định sẽ học nghề sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đạt 24,5 điểm khối C01, Thành đủ cơ sở để cân nhắc nhiều lựa chọn xét tuyển, song em quyết định không đăng ký vào đại học mà theo học nghề cơ điện tử Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh. Hiện, Thành là sinh viên lớp Cao đẳng Cơ điện tử, K31.

Chia sẻ về quyết định của mình, Thành cho biết: “Lựa chọn học nghề của em trước tiên là vì đam mê và phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình. Em đã tìm hiểu khá kỹ và nhận thấy ngành mình theo học có nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, nhất là trong bối cảnh các dự án, doanh nghiệp đang được đầu tư xây dựng tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu lớn về lao động kỹ thuật với mức lương hấp dẫn”.

Dù đủ điểm xét tuyển đại học nhưng em Lê Tuấn Thành quyết định theo học nghề cơ điện tử tại Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh.

Với Thành, lựa chọn học nghề là sự chủ động tìm kiếm con đường phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng tương lai. “Em mong muốn trong quá trình học tập tại trường sẽ tích lũy được nhiều kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng thực hành để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Đây cũng là động lực để em nỗ lực học tập, nâng cao tay nghề, hướng tới tìm được công việc ổn định sau khi tốt nghiệp”, Thành cho hay.

Dù đủ điểm xét tuyển vào một trường đại học gần Hà Tĩnh nhưng sau khi tốt nghiệp THPT năm 2026, em Trần Bảo Khanh quyết định đăng ký học nghề công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh.

Em Trần Bảo Khanh học nghề công nghệ ô tô để theo đuổi đam mê của riêng mình.

Em Trần Bảo Khanh cho biết: “Bố mẹ hoàn toàn đồng ý và tôn trọng lựa chọn học nghề của em, chứ không ép buộc em phải học đại học. Em nghĩ điều quan trọng là được theo đuổi ngành nghề mình yêu thích, phù hợp với năng lực và định hướng tương lai của bản thân. Sự ủng hộ của gia đình giúp em yên tâm hơn khi lựa chọn con đường này, đồng thời có thêm động lực để cố gắng học tập, rèn luyện tay nghề”.

Nói về dự định sau khi tốt nghiệp, Khanh chia sẻ: “Ước mơ của em là sau khi tốt nghiệp, có thêm kinh nghiệm và tích lũy đủ vốn để mở một xưởng sửa chữa hoặc gara ô tô của riêng mình. Em mong muốn có công việc ổn định, tạo thu nhập tốt. Xa hơn, em hy vọng có thể tạo công ăn việc làm cho những người khác, cùng nhau phát triển và xây dựng sự nghiệp từ chính nghề mình đã chọn”.

Cũng như nhiều sinh viên khác, em Trần Bảo Khanh xác định đại học không phải là con đường duy nhất để thành công.

Lựa chọn học nghề của Mạnh, Thành và Khanh cho thấy, với nhiều bạn trẻ, cánh cửa đại học không còn là đích đến duy nhất sau khi tốt nghiệp THPT. Thay vào đó, việc lựa chọn ngành, nghề học và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp đang được cân nhắc trên nhiều phương diện, từ năng lực, sở thích cá nhân đến điều kiện kinh tế gia đình và nhu cầu của thị trường lao động.

Theo thống kê của Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh, hiện trường có khoảng 30 sinh viên là các em từng đủ điểm xét tuyển đại học hoặc đã theo học đại học chuyển sang học tại trường. Riêng năm học 2026-2027, trường có 10 em đang theo học trình độ cao đẳng các ngành, nghề kỹ thuật như: điện công nghiệp, cơ điện tử, công nghệ ô tô, hàn, kỹ thuật cơ khí…

Thời gian qua, ngày càng có những học sinh dù đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, đủ điều kiện xét tuyển đại học, thậm chí đã theo học đại học nhưng vẫn quyết định chuyển hướng sang học nghề. Điều này cho thấy, các em ngày càng chủ động, thực tế hơn trong lựa chọn ngành học và hướng tới nghề nghiệp trong tương lai. Với các ngành, nghề kỹ thuật, chương trình đào tạo của nhà trường gắn với doanh nghiệp, chú trọng thực hành, kỹ năng chuyên môn và khả năng thích ứng với môi trường làm việc, qua đó giúp các em đáp ứng yêu cầu tuyển dụng và tiếp cận thị trường lao động. Ông Nguyễn Đình Đại - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh