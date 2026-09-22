Nữ sinh Nghệ An hai lần chạm mốc 'thủ khoa' trên hành trình học tập

Từ 'Học sinh 3 tốt' đến thủ khoa đầu ra

Ở bậc THPT, Phan Thùy Trang theo học tại trường THPT Thái Hòa. Trong quá trình học, cô từng đạt danh hiệu 'Học sinh 3 tốt' cấp T.Ư năm lớp 11 và trở thành thủ khoa tổ hợp A01 của trường trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thùy Trang nhận khen thưởng trong quá trình học tập tại trường.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Trang lựa chọn chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán tại trường ĐH Ngoại thương. Từ lớp 12, cô được gia đình định hướng theo ngành Kế toán. Cùng với đó, Trang nhận thấy bản thân phù hợp với các môn học liên quan đến tính toán.

“Trường ĐH Ngoại thương là trường top về Kinh tế nên đương nhiên là ước mơ của cả học sinh và phụ huynh. Khi đặt nguyện vọng thì Kế toán - Kiểm toán Ngoại thương là cái tên đầu tiên mình nghĩ tới”, Trang nói.

Tìm cách học phù hợp ở đại học

Bước vào môi trường đại học, Trang đặt mục tiêu tốt nghiệp loại Giỏi thay vì hướng tới vị trí thủ khoa. Cô xác định phương pháp học ở đại học cần có sự điều chỉnh so với THPT, nhất là khi khối lượng kiến thức và cách tiếp cận môn học có nhiều thay đổi.

Trong quá trình học, Trang 3 lần nhận Học bổng Khuyến khích học tập loại A. Theo cô, điều quan trọng không nằm ở việc dành thật nhiều thời gian cho việc học mà là tìm được cách học phù hợp với bản thân.

“Mình thấy, cách học ở đại học để có kết quả tốt không phải chỉ dựa vào sự chăm chỉ, mà còn phải tìm được cách phù hợp với bản thân. Mình không học toàn bộ giáo trình mà tập trung chắt lọc những nội dung cốt lõi của môn học và cố gắng hiểu bản chất vấn đề”, Trang chia sẻ.

Học nhóm cũng là một phần trong quá trình học tập của Trang. Nhóm bạn cùng khoa được hình thành từ năm thứ nhất, sau thời gian học quân sự. Các thành viên cùng trao đổi bài, hỗ trợ nhau khi gặp nội dung khó và duy trì việc học trong những năm đại học. Trang cho rằng, việc học cùng bạn bè giúp cô có thêm động lực, đồng thời có thêm cơ hội trao đổi và bổ sung kiến thức trong quá trình học.

Hoàn thiện chuyên môn và kỹ năng

Học kỳ đầu tiên năm thứ nhất là giai đoạn Trang cảm thấy bỡ ngỡ nhất khi bước vào đại học. Môi trường mới cùng những môn học khác với THPT khiến cô từng nghĩ chỉ cần cố gắng để qua môn.

“Giai đoạn khó khăn nhất chắc là kỳ đầu tiên năm thứ nhất, vì mới lên một môi trường với những môn học rất mới thì mình rất bỡ ngỡ, đã từng có suy nghĩ chỉ cố gắng học cho qua môn thôi. Nhưng kết quả cho thấy, chỉ cần mình cố gắng thì mình có thể đạt được nhiều hơn cả mục tiêu đề ra”, Trang chia sẻ.

Sau quá trình học tập, Trang trở thành thủ khoa đầu ra chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán của trường. Cùng với việc học chuyên ngành, cô dành thời gian bổ sung các kỹ năng có thể hỗ trợ cho học tập và công việc. Trang đạt 1.000/1.000 điểm MOS Word và Excel, HSK 4 và HSKK Trung cấp.

Theo Trang, MOS là chứng chỉ có tính ứng dụng đối với công việc kế toán. Cô học thêm tiếng Trung bởi nhận thấy sự phát triển của các doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam, đồng thời đây cũng là ngôn ngữ cô có hứng thú qua việc xem phim và các chương trình của Trung Quốc.

Thùy Trang hiện tập trung tích lũy kinh nghiệm thực tế sau khi tốt nghiệp.

Tích lũy kinh nghiệm sau tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp và bắt đầu công việc kế toán, Trang ưu tiên tích lũy kinh nghiệm thực tế, đồng thời tiếp tục hoàn thiện chuyên môn. Cô dự định học thêm ngoại ngữ và các chứng chỉ phù hợp để mở rộng kiến thức và cơ hội nghề nghiệp.

“Vì cũng mới tốt nghiệp nên đầu tiên mình đang muốn tích lũy kinh nghiệm làm việc trong ngành. Nếu có thể thì mình sẽ học thêm ngôn ngữ, chứng chỉ để mở rộng kiến thức cũng như cơ hội phát triển cho bản thân”, Trang chia sẻ.

Từ những năm THPT đến khi trở thành thủ khoa đầu ra chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán, Trang cho biết, cô luôn đặt mục tiêu theo từng giai đoạn thay vì hướng tới một kết quả cụ thể ngay từ đầu. Với cô, điều quan trọng là xác định hướng đi phù hợp, tìm được phương pháp học hiệu quả và hoàn thành tốt từng mục tiêu trong quá trình đó.

(Ảnh: NVCC)