Phấn đấu hoàn thành các trường nội trú liên cấp trước ngày 15/10

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình kiểm tra thực tế các trường phổ thông nội trú liên cấp. Ảnh: Q.HỒNG

Tại buổi kiểm tra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật báo cáo tình hình hoàn thiện các công trình; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

Đồng thời đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện những phần việc và hạng mục còn lại.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm tồn tại, huy động nhân vật lực đẩy nhanh tiến độ công trình. Ảnh: Q.HỒNG

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung xử lý những tồn tại, vướng mắc; huy động nhân lực, vật lực, phấn đấu hoàn thành các phần việc còn lại trước ngày 30/9 và toàn bộ công trình trước ngày 15/10/2026.

Các đơn vị thi công rà soát, khẩn trương khắc phục dứt điểm những vị trí thi công bị lỗi, chưa phù hợp; bảo đảm chất lượng, yêu cầu kỹ thuật và tính đồng bộ của công trình.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu hoàn thành các công trình trước ngày 15/10/2026. Ảnh: Q.HỒNG

Đối với việc trồng cây trong khuôn viên các trường, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đơn vị thi công phối hợp rà soát vị trí trồng, lựa chọn loại cây phù hợp; thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo đảm cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình yêu cầu lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật thường xuyên có mặt tại hiện trường để trực tiếp theo dõi; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đôn đốc các đơn vị thi công và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng đề ra.