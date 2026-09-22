[Video] Làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm và không để tái diễn việc thiếu sách giáo khoa

Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến một số địa phương về dự thảo thông tư thay thế Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT, trong đó đề xuất thi tuyển vào lớp 10 chỉ còn hai môn Toán và Ngữ văn. TPHCM là một trong 3 địa phương được lấy ý kiến. Phương án này nhận nhiều ý kiến đồng tình, song cũng đặt ra mối lo về tương lai của môn Tiếng Anh.