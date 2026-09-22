[Video] Làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm và không để tái diễn việc thiếu sách giáo khoa
Tại cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa và chuẩn bị Đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm và không tái diễn việc thiếu sách giáo khoa.
Về tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc. Tuy nhiên đến nay vẫn còn thiếu trên 776.000 bản sách giáo khoa, chiếm tỉ lệ khoảng 0,31%. Đây là vấn đề cấp bách, được xã hội rất quan tâm.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-lam-ro-trach-nhiem-xu-ly-nghiem-va-khong-de-tai-dien-viec-thieu-sach-giao-khoa-post990103.html