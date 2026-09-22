“Xây nền” cho thành phố văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Những cá nhân tiêu biểu của thành phố Đồng Nai nhận học bổng “Học không bao giờ cùng” năm 2026 do Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng tại thành phố Cần Thơ.

Trong hành trình ấy, khuyến học không đơn thuần là vận động hỗ trợ học tập mà đóng vai trò quan trọng hơn, góp phần xây dựng năng lực học tập của toàn xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Qua đó “xây nền” cho một Đồng Nai văn minh, hiện đại và hạnh phúc.

Từ Nghị quyết số 16 đến câu chuyện của mỗi người

Nghị quyết số 16 đặt Đồng Nai vào một không gian phát triển mới, hướng tới trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, đô thị hiện đại, văn minh và hạnh phúc. Trong những mục tiêu lớn ấy, con người được đặt ở vị trí trung tâm. Phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và con người Đồng Nai được xác định là một trong những nhóm nhiệm vụ quan trọng, vừa là nền tảng tinh thần vừa là thước đo của sự phát triển bền vững. Đây cũng là một trong những yêu cầu đặt ra đối với công tác khuyến học.

Trong kỷ nguyên số, khuyến học không còn đơn thuần là vận động trao học bổng, tặng sách hay hỗ trợ kinh phí để học sinh nghèo được đến trường. Khuyến học hôm nay bao hàm những công việc khó khăn, phức tạp hơn nhằm góp phần xây dựng một xã hội trong đó mỗi người đều được khuyến khích học tập, có cơ hội học tập ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời.

Với vai trò nòng cốt trong xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học thành phố đang góp phần vun bồi nền tảng ấy từ mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng để việc học trở thành một nhu cầu của đời sống và động lực cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Nhìn vào một thành phố đang phát triển thành đô thị hiện đại, kinh tế số, công nghệ cao, logistics, công nghiệp hàng không như Đồng Nai, không nên chỉ nhìn vào những dự án lớn, những công trình đồ sộ. Phía sau những đại lộ, đô thị ven sông, nhà máy, sân bay hay trung tâm logistics luôn cần những con người có năng lực toàn diện, nhất là về khoa học - công nghệ; đồng thời có khả năng thích ứng với sự thay đổi.

Bởi thế, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời không còn là câu chuyện của riêng ngành giáo dục hay tổ chức khuyến học. Đây đã và đang trở thành một phần năng lực phát triển của thành phố.

Hơn một triệu hội viên - từ đông đến mạnh

Sau hợp nhất, Hội Khuyến học thành phố có hơn 1 triệu hội viên, chiếm hơn 22% số dân, là một lực lượng xã hội rất lớn. Nhưng với một thành phố có địa bàn rộng, dân số lớn, cơ cấu dân cư đa dạng, điều quan trọng là làm thế nào để lực lượng này tham gia hiệu quả vào hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Với Hội Khuyến học thành phố, phát triển hội viên không dừng ở việc tăng thêm con số, mà quan trọng hơn là nâng chất hội viên, để hội viên trở thành chủ thể của phong trào học tập. Điều này gắn với việc phát triển, nhân rộng các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và công dân học tập. Mỗi hội viên vừa là người tham gia vừa là người hưởng lợi đồng thời lan tỏa tinh thần học tập trong gia đình, đơn vị và cộng đồng.

Thực tế ở cơ sở cho thấy, sức mạnh của khuyến học không phải lúc nào cũng hiện diện ở những chương trình lớn. Đôi khi, đó chỉ là một gia đình cố gắng khắc phục khó khăn để con không bỏ học, một dòng họ vận động quỹ hỗ trợ các cháu nghèo, một doanh nghiệp nhận đỡ đầu học sinh, một người lớn tuổi dành thời gian hướng dẫn lớp trẻ học nghề hay một chi hội có sáng kiến giúp người lớn tuổi sử dụng hiệu quả điện thoại thông minh…

Những việc làm tưởng nhỏ bé ấy, nếu được kết nối sẽ tạo thành một mạng lưới học tập rộng lớn. Đây cũng là lý do Hội Khuyến học thành phố ngày càng chú trọng vai trò tham mưu. Hội không chỉ vận động nguồn lực xã hội mà còn chủ động tham gia đề xuất chính sách, xây dựng tiêu chí các mô hình học tập, triển khai phong trào “Công dân học tập”, “Khuyến học số”, “Bình dân học vụ số”.

Năm học 2025-2026 - năm học đầu tiên sau sáp nhập, từ khảo sát thực tế học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã biên giới và vùng căn cứ kháng chiến, hội đã tham mưu hỗ trợ thêm 50% chi phí mua bảo hiểm y tế cho học sinh các xã biên giới; đồng thời dành 1 tỷ đồng hỗ trợ 8 xã vùng biên và 2 xã vùng căn cứ kháng chiến. Những việc làm này cho thấy khuyến học chỉ thật sự có ý nghĩa khi tìm đến đúng nơi người dân đang cần.

Để không ai đứng ngoài xã hội học tập

Đồng Nai đang phát triển nhanh, nhưng tốc độ phát triển ấy cũng đặt ra những yêu cầu mới và bộc lộ khoảng cách giữa yêu cầu và thực tiễn của sự học. Đó là sự khác biệt giữa khu vực đô thị và nông thôn; giữa những địa bàn thuận lợi và vùng biên giới, vùng sâu; giữa người lao động có điều kiện tiếp cận công nghệ và những người còn lúng túng với môi trường số.

Bên cạnh đó, sự khác biệt về điều kiện hoạt động của hội khuyến học ở cơ sở sau sáp nhập cũng bộc lộ rõ. Tình trạng thiếu cán bộ chuyên trách, chưa có phụ cấp cho người làm công tác khuyến học, chưa bố trí kinh phí hoạt động, thiếu trang thiết bị và điều kiện ứng dụng công nghệ số là những khó khăn cụ thể ở nhiều địa phương. Đây là một trong những nguyên nhân khiến một số xã, phường chưa hoàn thành việc kiện toàn tổ chức.

Nhưng nhìn từ tinh thần Nghị quyết số 16, những khó khăn, bất cập ấy không còn là chuyện riêng của hội khuyến học. Xây dựng xã hội học tập cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thành phố càng phát triển thì yêu cầu xây dựng xã hội học tập càng cấp thiết.

Nghị quyết số 16 mở ra tầm nhìn đến năm 2035, xa hơn là năm 2065. Nền móng của một thành phố hiện đại, văn minh và hạnh phúc phải được xây từ hôm nay, từ việc chăm lo cho con người và tạo cơ hội để mỗi người không ngừng học hỏi.

Khi mỗi gia đình, cộng đồng, người dân có ý thức học tập suốt đời, khuyến học sẽ không còn đơn thuần là một phong trào quần chúng mà trở thành một phần của quá trình phát triển, hướng tới hạnh phúc của con người.