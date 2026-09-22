Đạt 1.124 điểm Đánh giá năng lực, 2 lần giành điểm 10 môn Toán, nam sinh Đắk Lắk là thủ khoa kép ĐH Bách khoa TP. HCM

Võ Gia Thịnh (2008, quê Đắk Lắk) là cựu học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Du. Đạt 28,25 điểm thi tốt nghiệp THPT, cậu còn có điểm Toán tuyệt đối ở kỳ thi này và kỳ thi Đánh giá năng lực.

Biết tin trở thành thủ khoa khi đang ở một mình, cậu giữ im lặng, trầm ngâm vì bất ngờ, sau đó mới cảm nhận rõ niềm vui và sự nhẹ nhõm.

“Mình vui khi thấy gia đình, thầy cô tự hào về kết quả này. Mọi người đã dõi theo những cố gắng của mình, nên niềm vui ấy khiến mình càng trân trọng chặng đường vừa qua”, Thịnh chia sẻ.

Võ Gia Thịnh, thủ khoa kép của trường ĐH Bách khoa TP. HCM.

Từ chưa học tốt Vật lý đến giải Nhất cấp Tỉnh

Dù theo học lớp chuyên, Thịnh cho biết, Vật lý không phải môn anh học tốt khi mới vào lớp 10. Trong quá trình học, anh dần tìm thấy hứng thú ở cách phân tích và giải quyết vấn đề của môn học này.

Năm lớp 11, Thịnh giành giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh và Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic truyền thống 10/3 (tỉnh Đắk Lắk). Trong đó, tấm huy chương là dấu mốc có ý nghĩa nhất với Thịnh.

Đó là lần đầu cậu dự một cuộc thi lớn, tranh tài cùng học sinh nhiều trường. Trước kỳ thi, Thịnh hồi hộp vì chưa biết khả năng của bản thân đến đâu. Kết quả giúp anh tự tin hơn để tiếp tục theo đuổi Vật lý.

“Tấm huy chương khiến mình tin rằng, bản thân có thể tiến xa hơn nếu tiếp tục cố gắng. Điều đáng nhớ là mình không giỏi ngay từ đầu, nhưng đã tiến bộ từng bước qua thời gian”, Thịnh nói.

Sang lớp 12, Thịnh điều chỉnh cách học. Thay vì cố giải thật nhiều bài, Thịnh dành thêm thời gian tìm hiểu bản chất kiến thức và xem lại những chỗ làm sai. Anh tiếp tục giành giải Nhất Học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Vật lý, nhờ quá trình thay đổi ấy.

Khi chuẩn bị cho kỳ thi Đánh giá năng lực và thi tốt nghiệp THPT, Thịnh tiếp tục giữ cách học này. Anh không chia thời gian ôn tập theo tỉ lệ cố định mà điều chỉnh theo từng giai đoạn.

“Sau mỗi bài làm, mình không chỉ nhìn vào điểm số mà còn tìm nguyên nhân của từng lỗi sai. Mình sai vì thiếu kiến thức, chưa hiểu bản chất hay đọc đề chưa kỹ? Khi hiểu được nguyên nhân, mình quay lại học chắc phần đó rồi mới làm lại”, Thịnh chia sẻ.

Chọn Khoa học Máy tính, không đặt mình vào khuôn hoàn hảo

Thịnh chọn trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) vì muốn học trong môi trường có tính cạnh tranh, được thử sức với những vấn đề thực tế. Với ngành Khoa học Máy tính, Thịnh tìm thấy sự phù hợp ở tư duy logic và khả năng phân tích.

Những năm học Vật lý giúp Thịnh rèn cách tìm mối liên hệ giữa các dữ kiện và giải quyết bài toán theo từng bước. Thịnh muốn tiếp tục phát huy nền tảng ấy, trước mắt học chắc kiến thức chuyên môn, sau đó tìm hiểu về AI và dữ liệu.

Tự nhận mình khá mộng mơ, nam sinh còn có những sở thích riêng ngoài các bài toán. Thịnh thích chụp ảnh phong cảnh, vẽ, nghe nhạc và phơi hoa khô.

Bước vào đại học, Thịnh muốn làm dự án, tham gia hoạt động và thử những điều mới. Anh mong khi tốt nghiệp sẽ vững chuyên môn, trưởng thành và tự tin hơn.

“Mình tự hào về danh hiệu thủ khoa, nhưng không xem đó là yêu cầu phải luôn hoàn hảo. Đây là một cột mốc để mình tiếp tục cố gắng. Mình vẫn muốn được học hỏi, thử sức và trưởng thành qua những trải nghiệm mới”, Thịnh bày tỏ.

Ảnh: NVCC