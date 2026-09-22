Giáo viên bắt nhịp yêu cầu mới

Các giáo viên tham gia hội nghị tập huấn do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức

Năm học này, toàn tỉnh có 375 trường học với hơn 200.000 trẻ, học sinh, cùng tổng số trên 20.000 CBGV, nhân viên ngành giáo dục. Xác định nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục, ngay từ đầu tháng 8/2026, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy (nay là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) tổ chức hội nghị bồi dưỡng chính trị cho CBGV với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị với sự tham dự của hơn 15.000 CBGV tại 265 điểm cầu. Đây là đợt sinh hoạt chính trị thường niên nhằm cập nhật những vấn đề mới về lý luận, chủ trương, đường lối của Đảng, nắm bắt tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và của tỉnh, đồng thời, thống nhất nhận thức, củng cố bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm và tinh thần nêu gương của người cán bộ, nhà giáo trước thềm năm học mới.

Cô Lý Thùy Linh, giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng chia sẻ: Qua học tập chính trị, cập nhật kịp thời các chủ trương của Đảng giúp chúng tôi giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, nâng cao chất lượng giảng dạy, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và sự tận tụy với học sinh.

Cùng với đó, Sở GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBGV và hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện công tác này tại đơn vị. Đồng thời, tổ chức các đợt tập huấn về nghiệp vụ quản lý nhà nước về giáo dục và quản trị cơ sở giáo dục; công tác ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp THPT; việc dạy học ngoại ngữ; công tác nghiên cứu khoa học; khởi nghiệp sáng tạo; ứng dụng AI, công nghệ thông tin, số hoá trong quản lý giáo dục và dạy học.

Bà Phan Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Những CBGV hoàn thành chương trình tập huấn sẽ tiếp tục truyền đạt lại kiến thức đã học đến CBGV tại đơn vị công tác. Phương thức này đảm bảo 100% giáo viên tham gia giảng dạy trong năm học 2026 - 2027 đều được cập nhật đầy đủ kiến thức và kỹ năng mới.

Với tinh thần chủ động từ cấp tỉnh đến cơ sở, các nhà trường đã xây dựng kế hoạch, triển khai công tác tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; phát huy vai trò giáo viên cốt cán trong việc hỗ trợ đồng nghiệp cùng phát triển; chủ động các nguồn lực, nâng cao công tác phối hợp với các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn để tổ chức các chương trình hội thảo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên đảm bảo đúng hướng dẫn, hiệu quả, thiết thực. Đơn cử, tại Trường Tiểu học Khuất Xá (xã Khuất Xá), Ban Giám hiệu đã tổ chức đợt tập huấn nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch dạy học 3 môn: Toán, tiếng Việt, hoạt động trải nghiệm nhằm hướng dẫn CBGV phân tích chương trình giáo dục, xác định rõ yêu cầu cần đạt, từ đó xây dựng và điều chỉnh kế hoạch giảng dạy sát với điều kiện thực tế của nhà trường, năng lực học sinh. Qua đây, CBGV tháo gỡ vướng mắc, thống nhất phương pháp soạn giảng khoa học, linh hoạt theo đặc thù từng bộ môn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Cô Nguyễn Bích Ngọc, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của trường là nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV thông qua phát huy việc tự học, tự bồi dưỡng của mỗi thầy cô; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khai thác học liệu số và AI trong dạy học, xây dựng các chủ đề, hoạt động dạy học STEM gắn với thực tiễn.

Với sự chuẩn bị đồng bộ về bản lĩnh chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ cho CBGV, tin tưởng rằng ngành GD&ĐT tỉnh sẽ triển khai hiệu quả, thực chất các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, góp phần đạt được nhiều thành tích cao trong năm học mới.