Dòng họ Vũ - Võ Quảng Yên lan tỏa phong trào khuyến học, vinh danh 43 gương xuất sắc

Lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh trao bằng khen cho đại diện các gia đình thuộc dòng họ Vũ - Võ khu vực Quảng Yên có con em đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Hưởng ứng tích cực phong trào khuyến học, khuyến tài, các dòng họ trên địa bàn Quảng Yên, trong đó có dòng họ Vũ - Võ đã sớm thành lập Ban Khuyến học và xây dựng nguồn quỹ động viên con em đạt thành tích cao trong học tập.

Hiện nay, Hội đồng dòng họ Vũ - Võ khu vực Quảng Yên có 20 dòng họ thành viên tại các xã, phường. Qua nhiều năm triển khai, hàng trăm gia đình họ Vũ - Võ tại địa phương đã được biểu dương, công nhận gia đình hiếu học tiêu biểu.

Tuyên dương 43 gương mặt xuất sắc dòng họ Vũ - Võ Quảng Yên

Tại buổi lễ, các đại biểu và lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh, đại diện Hội đồng dòng họ Vũ - Võ các cấp đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nỗ lực vươn lên của thế hệ trẻ.

Lãnh đạo Hội đồng dòng họ Vũ - Võ thành phố Quảng Ninh trao bằng khen của Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam cho các học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Dịp này, 43 học sinh, sinh viên và nghiên cứu sinh xuất sắc đã được trao tặng bằng khen, giấy khen từ Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam, thành phố Quảng Ninh và khu vực Quảng Yên.

Trong đó, dòng họ Vũ - Võ khu vực Quảng Yên có 6 trong số 10 học sinh được Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam khen thưởng và 4 trong số 19 học sinh được Hội đồng dòng họ Vũ - Võ thành phố Quảng Ninh khen thưởng.

đóng góp 6/10 học sinh được Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam khen thưởng và 4/19 học sinh được Hội đồng dòng họ Vũ - Võ thành phố Quảng Ninh vinh danh.

Sự kiện góp phần vinh danh những nỗ lực học tập của thế hệ trẻ, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương.