Những giọt máu nghĩa tình

Anh Bùi Đức Trung (người đầu tiên bên trái) tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: MỸ LỆ

Mỗi khi nhắc đến phong trào hiến máu tình nguyện, người dân phường Hội An Đông lại dành cho anh Bùi Đức Trung sự cảm phục. Anh đã có 34 lần tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu cấp cứu nhiều người bệnh nguy kịch, trong đó có gần 10 đơn vị máu hiến cấp cứu đột xuất.

Trước ngày 1/7/2025, anh Trung là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Cẩm Châu. Hiện nay, anh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Hội An Đông.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc hiến máu nhân đạo, anh Trung luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp phát động.

Bên cạnh đó, anh còn vận động được hơn 500 lượt người tham gia hiến máu. Bất kể thời gian nào, dù nắng hay mưa, khi có sự huy động cấp cứu bệnh nhân của Hội Chữ thập đỏ hay Đoàn Thanh niên, anh đều kịp thời có mặt. Sự nhiệt huyết của anh đã góp phần đưa phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao hằng năm.

Anh Bùi Đức Trung (người đứng thứ 2 từ phải sang) vinh dự nhận Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện (tháng 6/2026). Ảnh: MỸ LỆ

Anh Bùi Đức Trung chia sẻ: “Mỗi lần hiến máu, tôi đều thấy hạnh phúc. Tôi luôn nỗ lực lan tỏa tinh thần tự nguyện, vận động gia đình và cộng đồng cùng hưởng ứng thường xuyên, bền vững. Mong rằng những ai có đủ sức khỏe hãy tham gia hiến máu cứu người”.

Với những đóng góp tích cực, tháng 6/2026, anh Trung vinh dự nhận Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện. Trước đó, anh cũng nhiều lần được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) trao tặng Bằng khen vì hành động cao đẹp này.

Anh Trịnh Trần Xuân Duy luôn tiên phong trong các đợt hiến máu tình nguyện tại địa phương. Ảnh: MỸ LỆ.

Là một trong những người hăng hái tham gia phong trào hiến máu, anh Trịnh Trần Xuân Duy, chuyên viên Văn phòng Đảng ủy phường Hội An Đông, hơn 30 lần trực tiếp tham gia hiến máu nhân đạo. Đặc biệt, năm 2016, anh Duy đã được Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Nam (cũ) tuyên dương là Gương hiến máu tiêu biểu toàn tỉnh.

Anh Duy chia sẻ: “Vị trí công tác có thể thay đổi, nhưng hiến máu tình nguyện đã trở thành thói quen. Từng giọt máu trao đi không chỉ là tình cảm, trách nhiệm mà còn là mục tiêu kết nối cộng đồng. Tôi và các đồng đội luôn sẵn sàng hiến máu cấp cứu bất cứ khi nào bệnh viện và bệnh nhân cần”.

Anh Trịnh Trần Xuân Duy luôn tiên phong trong các đợt hiến máu tình nguyện tại địa phương. Ảnh: MỸ LỆ.

Từ những tấm gương sáng như anh Trung, anh Duy, phong trào hiến máu tình nguyện tại phường Hội An Đông đã thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và học sinh, sinh viên.

Từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện phường Hội An Đông phối hợp với hai phường Hội An và Hội An Tây tổ chức 2 đợt hiến máu định kỳ vào tháng 11/2025 và tháng 5/2026 tại Công viên Hội An, tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu quý giá để cứu người.

Anh Bùi Đức Trung và anh Trịnh Trần Xuân Duy chính là những bông hoa đẹp trong phong trào “Người tốt, việc tốt” học tập và thực hành theo gương Bác. Việc làm của các anh lan tỏa thông điệp yêu thương, nhân rộng tình tương thân tương ái, viết tiếp những câu chuyện đẹp về tình người trong cuộc sống hôm nay.