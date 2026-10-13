Xã Ứng Thiên gắn Cuộc vận động với phát triển sản phẩm làng nghề

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Thanh Hiền

Theo Ban Chỉ đạo cuộc vận động xã Ứng Thiên, năm 2026, địa phương tập trung tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh và tăng cường kiểm tra thị trường, an toàn thực phẩm.

Đến ngày 28-9, xã đã tổ chức, lồng ghép 24 hội nghị với 468 lượt người tham dự; phát 64 lượt tin, bài trên hệ thống truyền thanh và đăng tải 24 tin, bài trên trang thông tin điện tử, các nền tảng số.

Nội dung tuyên truyền tập trung nâng cao nhận thức về hàng Việt Nam, hướng dẫn người dân lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời quảng bá sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP.

Hoạt động nổi bật là triển lãm sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo, phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026 tại điểm du lịch làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu, diễn ra từ ngày 28-1 đến 1-2-2026, với 60 gian hàng tiêu chuẩn và khu trưng bày chung tương đương 30 gian hàng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ứng Thiên Vũ Văn Thanh báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hiền

Tuy nhiên, phần lớn cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn có quy mô nhỏ, năng lực xây dựng thương hiệu, hoàn thiện bao bì, truy xuất nguồn gốc và bán hàng trên nền tảng số chưa đồng đều.

Thời gian tới, xã xác định tiếp tục đổi mới tuyên truyền, hỗ trợ cơ sở sản xuất hoàn thiện nhãn mác, mã QR, truy xuất nguồn gốc và mở rộng bán hàng trực tuyến; đồng thời tăng cường kiểm tra thị trường, xây dựng mô hình điểm giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề.

Đoàn kiểm tra khảo sát điểm du lịch làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu. Ảnh: Thanh Hiền

Thay mặt đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Phạm Anh Tuấn đề nghị, với sản phẩm làng nghề, nông sản và sản phẩm OCOP, xã xác định rõ lợi thế, chủ thể sản xuất để có phương án hỗ trợ phù hợp, tăng khả năng tiếp cận hệ thống phân phối và thị trường tiêu thụ.

Việc phát triển sản phẩm cần gắn với đầu ra ổn định, không chỉ dừng ở trưng bày, giới thiệu mà phải hướng tới phân phối và tiêu thụ thực tế. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo xã tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm và xử lý các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Việc vận động người dân ưu tiên dùng hàng Việt Nam phải đi đôi với hỗ trợ sản xuất, mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, góp phần cải thiện đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.