VietinBank Sơn La còn tồn tại trong thẩm định tín dụng và quản lý tài sản bảo đảm

Ngày 9/10/2026, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 3 ban hành Thông báo số 313/TB-TTrKV về kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HoSE: CTG) chi nhánh Sơn La (VietinBank Sơn La).

Thông báo được ban hành trên cơ sở Kết luận thanh tra số 312/KL-TTrKV, thực hiện theo Quyết định thanh tra số 26/QĐ-TTrKV ngày 30/6/2026 của Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 3.

Theo kết luận thanh tra, VietinBank Sơn La cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật và quy định nội bộ trong công tác quản trị điều hành, hoạt động cấp tín dụng và huy động tiền gửi tiết kiệm tại quầy. Tuy nhiên, quá trình thanh tra cũng phát hiện một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Tồn tại trong thẩm định cho vay và kiểm soát tài sản bảo đảm

Kết luận thanh tra chỉ ra rằng, hoạt động quản trị điều hành tại VietinBank Sơn La vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Đáng chú ý, trong hoạt động tín dụng, chi nhánh còn để xảy ra những tồn tại liên quan đến thẩm định và quyết định cho vay, hồ sơ vay vốn, tài sản bảo đảm, giải ngân vốn vay, kiểm tra giám sát sau cho vay và bảo lãnh ngân hàng.

Bên cạnh đó, hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại quầy và việc chấp hành chỉ đạo về lãi suất của chi nhánh cũng được cơ quan thanh tra xác định còn một số tồn tại.

Về nguyên nhân, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 3 xác định công tác kiểm soát hoạt động cấp tín dụng của Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng tại VietinBank Sơn La chưa chặt chẽ.

Một số cán bộ, nhân viên chưa nắm vững quy định nội bộ, chưa nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 3 chỉ ra những tồn tại trong hoạt động tín dụng, huy động vốn và quản trị điều hành tại VietinBank Sơn La. Nguồn NHNN

Đặc biệt, hoạt động thẩm định khách hàng, kiểm soát chứng từ giải ngân, quản lý tài sản bảo đảm và kiểm tra, giám sát sau cho vay chưa chặt chẽ. Chi nhánh cũng chưa kịp thời nhận diện các dấu hiệu rủi ro trong quá trình cấp tín dụng.

Đối với hoạt động huy động vốn, cơ quan thanh tra nhận định mặt bằng lãi suất huy động của VietinBank đã được duy trì ở mức thấp trong thời gian dài, khiến dư địa điều chỉnh giảm thêm còn hạn chế.

Ngoài các nguyên nhân chủ quan, kết luận thanh tra cũng đề cập đến những khó khăn khách quan từ đặc điểm kinh tế, xã hội tại địa phương.

Theo đó, địa hình miền núi phức tạp, địa bàn hoạt động rộng, nhiều dự án xa trụ sở gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng.

Một bộ phận người dân và doanh nghiệp còn hạn chế về trình độ quản lý cũng như việc chấp hành chế độ kế toán, hóa đơn. Các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và thủy điện phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, tiềm ẩn rủi ro đối với các khoản vay.

Bên cạnh đó, sự cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng trên địa bàn diễn ra mạnh, ảnh hưởng đến việc điều chỉnh lãi suất của ngân hàng.

Thanh tra đưa ra 43 kiến nghị xử lý và 8 khuyến nghị cảnh báo rủi ro

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 3 đã xác định trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế tại VietinBank Sơn La.

Theo đó, trách nhiệm thuộc về Ban lãnh đạo chi nhánh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và những cá nhân trực tiếp thực hiện quy trình nghiệp vụ tại đơn vị.

Đáng chú ý, cơ quan thanh tra đã đưa ra 43 kiến nghị về biện pháp xử lý, trong đó có 41 kiến nghị về biện pháp khắc phục kèm thời hạn cụ thể và 2 kiến nghị đối với trụ sở chính VietinBank.

Ngoài ra, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 3 còn đưa ra 8 khuyến nghị, cảnh báo rủi ro nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động ngân hàng.

Cơ quan thanh tra yêu cầu VietinBank và VietinBank Sơn La nghiêm túc triển khai các biện pháp xử lý thuộc trách nhiệm của chi nhánh đối với từng tồn tại cụ thể đã được chỉ ra.

Đồng thời, VietinBank Sơn La phải định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị đến Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 3 để theo dõi theo quy định pháp luật.

Đáng lưu ý, thông báo kết luận thanh tra nêu rõ, trong quá trình thanh tra không phát sinh các biện pháp xử lý của người có thẩm quyền đối với đối tượng được thanh tra.

Như vậy, kết luận thanh tra không đề cập đến việc áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với VietinBank Sơn La mà tập trung vào yêu cầu khắc phục tồn tại, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ và tăng cường kiểm soát rủi ro trong hoạt động ngân hàng.

Theo thông tin tại thông báo, VietinBank Sơn La được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 5/9/2008. Chi nhánh hiện có trụ sở tại số 93, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, cùng 3 phòng giao dịch trực thuộc.

Tại thời điểm thanh tra, chi nhánh có 63 cán bộ, nhân viên và do ông Nguyễn Đức Huy làm Giám đốc.