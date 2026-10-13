Doanh nhân An Giang lan tỏa nghĩa tình

Ông Nguyễn Quang Minh (bên phải), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang, phường Rạch Giá trao học bổng cho quỹ khuyến học xã Vĩnh Phong. Ảnh: KIỀU DIỄM

Kinh doanh gắn với trách nhiệm cộng đồng

Với nhiều doanh nhân An Giang, thành công không chỉ được đo bằng doanh thu, lợi nhuận mà còn ở những giá trị mang lại cho xã hội. Bên cạnh phát triển doanh nghiệp, các doanh nhân luôn dành sự quan tâm, nguồn lực chăm lo cho người nghèo, người yếu thế và những hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang, phường Rạch Giá là một trong những doanh nhân tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Ông thường xuyên vận động cán bộ, người lao động chung tay giúp đỡ người nghèo, gia đình gặp hoạn nạn, bệnh tật. Phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, ông còn đóng góp kinh phí cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang và xây dựng Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ huyện Hòn Đất (trước sáp nhập).

Theo ông Minh, doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải quan tâm đến đời sống người lao động, bảo đảm việc làm, thu nhập và các chế độ phúc lợi. Khi người lao động yên tâm gắn bó, doanh nghiệp mới có nền tảng phát triển ổn định, đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Chính vì vậy, cùng với hoạt động thiện nguyện, Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang luôn chú trọng thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Ông Nguyễn Thanh Duy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc HD Group, phường Bình Đức luôn xem trách nhiệm xã hội là một phần trong định hướng phát triển doanh nghiệp. HD Group tích cực tặng xe đạp, học bổng, nhu yếu phẩm cho học sinh vùng biên giới Vĩnh Gia; phối hợp khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân xã Kiên Lương, Mỹ Thuận và các khu vực lân cận. “Trách nhiệm xã hội không chỉ là nghĩa vụ mà còn là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững của HD Group. Đóng góp cho cộng đồng chính là cách doanh nhân tri ân quê hương và lan tỏa những giá trị tốt đẹp”, ông Nguyễn Thanh Duy nói.

Không chỉ đồng hành với các chương trình an sinh xã hội tại An Giang, ông Thanh Duy còn mang những phần quà nghĩa tình đến với kiều bào có hoàn cảnh khó khăn ở nước ngoài. Tháng 7/2026, ông cùng các đơn vị đồng hành tặng 1.600 phần quà cho kiều bào và trẻ em nghèo tại các làng nổi khu vực Biển Hồ Tonlé Sap (Campuchia); phối hợp Hội Việt kiều tỉnh Champasak (Lào) tặng 500 phần quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Với bà Hồ Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Khải Hoàn, đặc khu Phú Quốc, kinh doanh gắn với trách nhiệm cộng đồng đã trở thành phương châm xuyên suốt hành trình gần nửa thế kỷ phát triển nghề sản xuất nước mắm truyền thống Phú Quốc. Từ cơ sở gia đình chỉ có 12 thùng ủ chượp, đến nay Công ty Cổ phần Thương mại Khải Hoàn phát triển lên 900 thùng gỗ, tạo việc làm cho khoảng 120 người lao động. Cùng với phát triển sản xuất, bà Liên luôn quan tâm chăm lo cho phụ nữ, trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm, bà cùng doanh nghiệp đóng góp khoảng 500 triệu đồng cho hoạt động an sinh xã hội, tập trung hỗ trợ trẻ em mồ côi, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học; đồng hành với các chương trình xây dựng mái ấm tình thương, trao học bổng.

Theo bà Hồ Kim Liên, phát triển doanh nghiệp phải gắn với trách nhiệm tạo việc làm, bảo đảm thu nhập cho người lao động và tích cực đóng góp cho cộng đồng. Với bà, gìn giữ nghề nước mắm truyền thống Phú Quốc cũng chính là giữ gìn sinh kế cho nhiều gia đình và những giá trị văn hóa của quê hương.

Chị Nguyễn Huỳnh Ngọc Chi (thứ năm, từ trái qua), Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trà cà phê Lâm Chấn Âu, phường Long Xuyên trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn phường Long Xuyên. Ảnh: KIỀU DIỄM

Sẻ chia để yêu thương lan tỏa

Không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội qua những chương trình lớn, nhiều doanh nhân còn chọn cách sẻ chia bằng những việc làm gần gũi với đời sống người dân.

Đều đặn mỗi tháng hai lần, bà Đỗ Thị Luyên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Phát, phường Rạch Giá cùng gia đình tổ chức phát cơm miễn phí cho người nghèo tại phường Rạch Giá và bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Từ đầu năm 2026 đến nay, gia đình bà phát hơn 12.000 suất cơm, tổng kinh phí 240 triệu đồng; tặng hơn 1.700 phần quà cho người nghèo tại phường Rạch Giá và phường Vĩnh Thông, tổng trị giá 625 triệu đồng. Bà Luyên còn đề xuất lãnh đạo công ty tặng 16 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại các phường Rạch Giá, Long Xuyên và Châu Đốc, tổng kinh phí 1,08 tỷ đồng.

Dành nhiều tâm huyết cho hoạt động an sinh xã hội, chị Nguyễn Huỳnh Ngọc Chi, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trà cà phê Lâm Chấn Âu, phường Long Xuyên luôn tích cực đồng hành cùng các chương trình chăm lo cho người nghèo. Từ đầu năm 2026 đến nay, chị hỗ trợ, đóng góp hơn 78 triệu đồng cho các chương trình “Tiếp bước đến trường”, tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật và những hoàn cảnh khó khăn...

Chị Ngọc Chi cho biết: “Chúng tôi từng được Nhà nước hỗ trợ máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh nên tôi muốn đóng góp trở lại cho cộng đồng. Với tôi, kinh doanh không chỉ vì lợi nhuận mà còn phải biết sẻ chia. Thấy niềm vui của người được giúp đỡ, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc”.

Mỗi doanh nhân có cách đóng góp khác nhau, người xây nhà cho hộ nghèo, người chăm lo bữa ăn cho bệnh nhân, người tặng học bổng, tạo việc làm cho người lao động khó khăn… Mỗi việc làm thiết thực thể hiện tấm lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng. Những nghĩa cử ấy đang góp phần viết nên những câu chuyện đẹp về doanh nhân An Giang.