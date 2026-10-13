Nghệ An nỗ lực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững

Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận kiểm tra dự án nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập tại phường Tân Mai. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Đầu tư tại Cửa Lò từ năm 2013, Công ty cổ phần Song Ngư Sơn từng bước mở rộng hoạt động từ kinh doanh nhà hàng, dịch vụ du lịch biển, đảo đến kinh doanh khách sạn. Nhìn lại hành trình này, bà Phạm Thị Thanh Hà - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Song Ngư Sơn chia sẻ: Nhiều khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, kinh doanh được cấp ủy, chính quyền thấu hiểu và luôn đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn tháo gỡ, đặc biệt là giải quyết gia hạn tiến độ và điều chỉnh quy hoạch dự án theo chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp và phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Một góc đô thị biển Cửa Lò. Ảnh tư liệu: Quốc Đàn

Ở cương vị Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Cửa Lò, bà Phạm Thị Thanh Hà đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉnh trang đô thị, khôi phục, nâng cấp hạ tầng phục vụ du lịch, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn thực phẩm. Đây là những điều kiện nền tảng để nâng cao chất lượng điểm đến, tạo niềm tin cho doanh nghiệp và du khách. Bên cạnh đó, việc quảng bá thông tin về cơ sở lưu trú, nhà hàng trên các nền tảng số của địa phương giúp doanh nghiệp có thêm kênh tiếp cận khách hàng. Việc thành lập Hiệp hội Du lịch Cửa Lò cũng tạo không gian kết nối giữa các cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị lữ hành, vận tải và các nhà cung cấp dịch vụ, qua đó, thúc đẩy liên kết, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ.

Công chức phường Cửa Lò giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Mai Hoa

Tuy nhiên, để du lịch Cửa Lò phát triển bền vững, sự đồng hành không thể chỉ dừng ở việc cải thiện điều kiện kinh doanh hiện có. Bài toán đặt ra là phát triển sản phẩm đủ sức giữ chân du khách, khắc phục tính mùa vụ, mở rộng các dịch vụ trải nghiệm, du lịch biển, đảo, nghỉ dưỡng, văn hóa và kinh tế đêm. Việc xúc tiến thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, trong đó có những tập đoàn lớn, cùng định hướng nâng cấp, mở rộng kết nối hàng không cần được xem là cơ hội để mở rộng thị trường và tạo liên kết với doanh nghiệp địa phương.

Cán bộ phường Hoàng Mai kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Hoàng Mai II. Ảnh: Mai Hoa

Đối với Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt - nhà đầu tư hạ tầng KCN Hoàng Mai I và Hoàng Mai II, sự đồng hành, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền có ý nghĩa quan trọng trong quá trình triển khai dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các điều kiện hạ tầng để đón dòng vốn đầu tư.

Cấp ủy, chính quyền phường Hoàng Mai đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở, gặp gỡ, đối thoại, tuyên truyền, vận động và giải thích những vấn đề người dân còn băn khoăn, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Theo số liệu cập nhật đến ngày 30/9/2026, KCN Hoàng Mai II đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% và KCN Hoàng Mai I đạt khoảng 97,9%.

Thực tế cho thấy, nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến quỹ đất hay ưu đãi, mà còn cân nhắc khả năng kết nối logistics, cung ứng điện, nước, xử lý môi trường và điều kiện vận hành lâu dài. Vì thế, thời gian qua, tỉnh đã nhìn nhận trong tổng thể phối hợp nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng và giải quyết các điều kiện để các dự án có thể đi vào hoạt động hiệu quả.

Phường Hoàng Mai hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Hoàng Mai II. Ảnh: Mai Hoa

Chủ động tháo gỡ điểm nghẽn

Cùng với hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính là một trong những khâu tác động trực tiếp đến quyết định đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong đợt rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2025, Nghệ An rà soát 2.175 thủ tục, đơn giản hóa 73 thủ tục; thời gian giải quyết được cắt giảm bình quân 35%, chi phí tuân thủ giảm khoảng 17%.

Riêng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, 22 trong tổng số 54 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được cắt giảm từ 10% đến 50% thời gian giải quyết so với thời hạn quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nghe báo cáo về tiến độ, vướng mắc dự án đường vào vùng nguyên liệu nối xã Nghĩa Đàn và xã Nghĩa Lâm. Ảnh: Thành Duy

Những kết quả này có ý nghĩa khi được nhìn từ góc độ hoạt động của doanh nghiệp. Thời gian xử lý thủ tục ngắn hơn giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh; giảm chi phí tuân thủ góp phần tiết kiệm nguồn lực; quy trình minh bạch giúp hạn chế tình trạng phải đi lại nhiều lần hoặc chờ đợi do thiếu thông tin.

Cùng với đơn giản hóa quy trình, tỉnh mở rộng phương thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Nghệ An đã công bố 80 thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong các lĩnh vực liên quan đến thành lập, hoạt động doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, tổ hợp tác và hợp tác xã. Trong đó, có 39 thủ tục thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp ở cấp tỉnh, cùng các thủ tục liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Đồng thời với đó là cơ chế tiếp nhận, giải quyết hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính, tạo thuận lợi rất lớn cho doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí đi lại, nhất là khi địa điểm kinh doanh khác nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp tại xã Hưng Nguyên. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh cải cách thủ tục hành chính, cấp ủy, chính quyền tỉnh tăng cường gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, thuế, mặt bằng sản xuất và hạ tầng.

Tháng 6/2026, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn. Tại đây, nhiều kiến nghị về đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá du lịch, đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp du lịch, phát triển sản phẩm OCOP tiêu biểu thành sản phẩm du lịch... được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành ghi nhận; đồng thời, cam kết ưu tiên đầu tư hạ tầng kết nối các khu, điểm du lịch trọng điểm, xúc tiến thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi, giải trí. Đây là những giải pháp nhằm cải thiện điều kiện kinh doanh, tăng cường liên kết giữa các dự án, sản phẩm du lịch, tạo thêm cơ hội phát triển cho doanh nghiệp địa phương.

Quang cảnh hội nghị đối thoại giữa UBND tỉnh với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hoàng Hiếu

Không chỉ nắm bắt, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp thông qua các hội nghị, tỉnh thành lập các tổ công tác theo chuyên đề. Trong đó, 5 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, góp phần kịp thời nhận diện những điểm nghẽn về thủ tục, mặt bằng, tổ chức thực hiện và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; qua đó, thúc đẩy tiến độ dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư.

Đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, việc thành lập tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thể hiện sự chủ động của chính quyền trong phối hợp với nhà đầu tư, xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền, từng bước tạo điều kiện để dự án được triển khai theo yêu cầu.

Hay các tổ công tác chỉ đạo tăng trưởng theo từng lĩnh vực thu ngân sách; công nghiệp, thương mại; nông nghiệp, nông thôn; dịch vụ, du lịch… Thông qua các tổ công tác, vai trò đồng hành của chính quyền được thể hiện ở việc chuyển từ tiếp nhận, xử lý từng kiến nghị riêng lẻ sang chủ động rà soát, xác định rõ vướng mắc, phân công trách nhiệm và thúc đẩy phối hợp giải quyết. Đây là cơ chế cần thiết để rút ngắn khoảng cách giữa chỉ đạo và thực thi, hạn chế tình trạng hồ sơ, dự án chậm tiến độ do thiếu đầu mối xử lý hoặc phối hợp chưa đồng bộ.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh, lãnh đạo xã Thuần Trung tìm hiểu môi trường sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp may tại địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Nếu cải cách thủ tục hành chính, đối thoại và tháo gỡ vướng mắc giúp doanh nghiệp giảm trở lực trong hoạt động, thì hỗ trợ đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng thị trường có ý nghĩa tạo dư địa phát triển lâu dài. Đây cũng là yêu cầu ngày càng cấp thiết khi doanh nghiệp phải đáp ứng những tiêu chuẩn cao hơn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, môi trường và khả năng tham gia chuỗi cung ứng. Nghị quyết số 16, ngày 14/7/2026 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 đã cụ thể hóa định hướng này bằng các nhóm hỗ trợ liên quan đến đổi mới công nghệ, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, chứng nhận chất lượng, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển thị trường của doanh nghiệp.

Chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với doanh nghiệp không chỉ nằm ở nguồn lực hỗ trợ, mà còn ở việc tạo động lực để doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Đồng chí Cao Tiến Trung - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cao Tiến Trung cho rằng: Chính sách không chỉ nằm ở nguồn lực hỗ trợ, mà còn ở việc tạo động lực để doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, những khoản hỗ trợ cụ thể có thể góp phần giảm áp lực chi phí ban đầu, tạo điều kiện tiếp cận công nghệ và phương thức kinh doanh số. Qua đó, doanh nghiệp có thêm cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao năng lực thích ứng và phát triển bền vững.

Việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp của các cấp, ngành, địa phương thời gian qua được đo bằng những chuyển biến thực chất trong thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khi trách nhiệm của từng cấp, ngành được xác định rõ, sự phối hợp được thực hiện thông suốt và những cam kết hỗ trợ được chuyển hóa thành kết quả cụ thể, doanh nghiệp sẽ có thêm niềm tin và động lực để đầu tư lâu dài. Đó cũng là cách Nghệ An khơi thông nguồn lực từ khu vực kinh tế tư nhân, biến tiềm năng thành năng lực phát triển, tạo thêm việc làm, tăng giá trị cho nền kinh tế và củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững của tỉnh.