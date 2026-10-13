Từ lời kể của người dân, 14 liệt sĩ được tìm thấy, trở về bên đồng đội

Sáng 13/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hội An, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.

Dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; đại diện lãnh đạo Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, tiễn đưa 14 liệt sĩ về an nghỉ bên đồng đội.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng và Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, thực hiện nghi thức di quan các hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ. Ảnh: Quang Cường

Trước đó, người dân phường Hội An Đông cung cấp thông tin về hai khu vực chôn cất hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang nhân dân thuộc tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi.

Theo lời kể của người dân, trong quá trình xây dựng nhà ở trước đây, một số hài cốt được phát hiện, sau đó cất bốc và cải táng tại các khu nghĩa trang này.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng quy tập của Bộ CHQS TP Đà Nẵng phối hợp với Ban CHQS phường Hội An Đông tiến hành khảo sát, xác minh và tổ chức tìm kiếm.

Nghi thức an táng được tổ chức trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Sau nhiều năm nằm lại ở nghĩa trang nhân dân, 14 liệt sĩ về với đồng đội. Ảnh: Quang Cường

Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng đã quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 9 phần mộ còn lưu giữ nhiều di vật như tăng, võng; các mẫu xương, răng còn tương đối đầy đủ.

Đọc lời truy điệu, ông Trần Tấn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Đông, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang dâng hương, mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Quang Cường

"Hôm nay, các đồng chí trở về khi đất nước đã độc lập, non sông thống nhất. Suốt hơn nửa thế kỷ, quê hương và nhân dân vẫn chờ đợi ngày các đồng chí trở về", ông Dũng xúc động nói.

Theo ông Dũng, dù các liệt sĩ đã được đưa về nơi an nghỉ, nhưng đến nay vẫn chưa thể xác định đầy đủ tên tuổi, quê quán của từng người. Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp xác minh thông tin, phục vụ công tác xác định danh tính, đáp ứng mong mỏi của những gia đình vẫn đang chờ đợi tin tức người thân.

Thiếu tướng Võ Văn Hưng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo Bộ CHQS TP Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm 14 liệt sĩ. Ảnh: Quang Cường

Một ngày trước, sáng 12/10, chính quyền và nhân dân xã Duy Xuyên (TP Đà Nẵng) tổ chức lễ truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Duy Sơn. Các hài cốt được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Bệnh xá 78, núi Hòn Tàu (thôn Phú Lộc, xã Duy Xuyên).

Đây là khu vực từng có Bệnh xá 78, nơi tiếp nhận, điều trị thương binh thuộc Mặt trận 44 Quảng Đà trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.