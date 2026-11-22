Cô giáo và học sinh Trường THCS Trương Vương. Ảnh: KIM LIÊN

Từ xưa đến nay, chúng ta đều biết khả năng tuyệt vời không cần nghi ngờ của một đứa trẻ! Một đứa trẻ hoàn toàn có thể thắp sáng, kết nối mọi điều tốt đẹp ngỡ như biến mất hoặc đứt gãy trong cuộc sống của những người lớn.

Một đứa trẻ có thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ kiên cường vượt qua mọi giới hạn để trở nên phi thường, một đứa trẻ có thể khiến người ta ở lại bên nhau, một đứa trẻ có thể kích hoạt mầm thiện lương ủ sâu trong bao cay đắng cuộc đời…

Tôi nói sự vất vả trong nghề giáo ở đây chính là bạn phải nhất định có tình yêu thương với những đứa trẻ! Nhất định phải giữ và nuôi lớn theo ngày tháng tình yêu ấy.

Có một sự thật ở đời, không vui cũng không buồn, đó là sự lựa chọn của mỗi người trong cách sống, càng thương yêu bất cứ cái gì, bất cứ ai, bạn đều không bao giờ có thể nhàn tâm trí. Nhà giáo yêu trẻ có bao giờ mặc kệ, đứng lớp mong hết giờ, buông viên phấn không còn nghĩ ngợi gì nữa?

Và như tôi đã đề cập ở trên, đây là sự lựa chọn, cho nên bản thân tôi là nhà giáo, xung quanh rất nhiều thầy cô, anh chị bạn bè là nhà giáo, chúng tôi chưa bao giờ than vãn về sự vất vả của nghề mình. Chúng tôi chỉ đang ngày đêm cố gắng giữ cho viên phấn trên tay mình không trở nên quá nặng.

Chúng tôi ngày đêm đơn độc trong con đường của mình, khi xung quanh quá nhiều gió bão. Nếu có phải mong cầu, những người quyết chọn con đường nhọc nhằn mà đi như chúng tôi, chỉ mong nếu không giúp được gì, hãy để yên chúng tôi được dạy dỗ yêu thương những đứa trẻ. Bão táp xã hội, bão táp của thành tích, tôn vinh những giá trị ảo, đồng tiền giữ vị trí độc tôn, lối sống thượng đội hạ đạp, xô bồ không còn giới hạn… xin chừa chúng tôi ra!

Nghề giáo không phải là nghề để khoe. Bục giảng viên phấn không phải là phấn son tô vẽ lên mặt mình để cho bản thân trở nên lấp lánh.

Cái đích cuối cùng của giáo dục, nhất là giáo dục phổ thông, là dạy người. Và bậc thang cao nhất của con người cần hoàn thiện trong một kiếp sống quý giá này chính là sự kiêm cung, chân thật với chính mình, có trách nhiệm với bản thân và với người khác! Chúng ta không thể dạy ai học bài học làm người được nếu chính ta không thuộc!

Vậy nên đại đa số nhà giáo, có thể ngày bước vào nghề còn bỡ ngỡ nhưng dần sẽ quen và tự học hỏi hoàn thiện mình.

Hệt như lần đầu tiên mặc áo dài đứng lớp. Cái áo thướt tha xinh đẹp nhưng không hề thoải mái mấy khi mặc nó, qua thời gian trở nên quen thuộc, các cô có thể mặc cả ngày, mặc quét lớp, ăn trưa thậm chí nằm ngã lưng mươi mười lăm phút vào giờ nghỉ trưa, chỉnh dáng ngồi dáng đi dáng đứng sao cho chuẩn mực nhất.

Người thầy rồi sẽ quen với những buổi sáng tinh mơ mở cổng trường, quen với tiếng trống rộn rã giữa trưa nắng gắt, quen với đôi mắt trong veo của trò, quen với những trò nghịch phá đáng yêu, quen với cả những nhói lòng khi chạm phải một hoàn cảnh đáng thương, một tâm hồn đầy sẹo, những tổn thương do tuổi bồng bột gây ra….

Tất cả trải nghiệm từ việc tiếp xúc với học trò - những đứa trẻ - khiến người thầy không thể không cố gắng.

Dù thời gian có bào mòn giọng nói, đôi tay, hay cả trái tim đôi lúc chùng xuống vì những điều trái khoáy ngoài kia, vẫn có một thứ không bao giờ được phép tắt đó là ánh sáng trong mỗi bài giảng, trong mỗi cái nhìn thương mến mà thầy cô dành cho học trò. Đó là lúc chúng tôi học bài học của chính mình.

Cuộc sống của nhân loại này - lịch sử đã chứng minh - vĩnh viễn không bao giờ chỉ có màu đen ngòm của bóng tối. Ngay trong những thời khắc ngỡ như tuyệt vọng nhất, con người vẫn mãi còn những đốm sáng.

Không ai bắt buộc chúng tôi phải làm đốm sáng giữa đời. Nhưng chúng tôi đã tự chọn, từ rất sớm: chọn kiên trì thắp lửa. Dù chỉ là một ngọn đèn khuya leo lét trong căn phòng nhỏ, hay một vệt sáng mong manh cuối hành lang lớp học - thì ánh sáng ấy vẫn là thật, vẫn ấm, vẫn đủ để soi lên khuôn mặt những đứa trẻ đang lớn.

Chúng tôi không cần được tung hô thậm chí là tri ân rầm rộ. Chúng tôi chỉ cần, trong một giây khắc nào đó của đời người, khi trò ngoảnh lại, chợt nhớ đến người thầy cũ - ánh mắt ấy, nụ cười ấy - và lòng thấy ấm. Thế là đủ.

Chúng tôi biết, chọn làm đốm sáng cũng chính là chọn cách được tan vào ánh bình minh, không cần ai nhớ tên, chỉ cần thế giới này còn là bớt đi một chút tối tăm!