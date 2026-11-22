Thời tiết lạnh, độ ẩm giảm khiến da dễ mất nước, bong tróc và ngứa ngáy. Đáng chú ý, tắm nước quá nóng, kỳ cọ mạnh hoặc dùng sản phẩm làm sạch có tính tẩy rửa cao có thể khiến tình trạng khô da nghiêm trọng hơn.

Khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, nhiều người gặp tình trạng da chân khô ráp, bong vảy trắng, thậm chí xuất hiện những đường nứt nhỏ gây đau rát. Cơn ngứa có thể tăng lên vào ban đêm, khiến người mắc khó chịu và ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Không ít người tìm cách khắc phục bằng việc tắm nước nóng, dùng khăn kỳ để loại bỏ lớp da bong tróc hoặc gãi liên tục. Tuy nhiên, những thói quen này có thể làm tổn thương hàng rào bảo vệ da, khiến tình trạng khô và ngứa kéo dài hơn.

Trong một số trường hợp, biểu hiện trên có thể liên quan đến chàm da khô, còn gọi là viêm da do thiếu lipid (asteatotic eczema). Đây là tình trạng thường xuất hiện hoặc trở nặng khi thời tiết lạnh, độ ẩm không khí giảm.

Vì sao trời lạnh khiến da chân khô nứt, ngứa ngáy?

Hình minh họa

Chàm da khô xảy ra khi hàng rào bảo vệ da suy yếu, khiến nước thoát ra ngoài nhanh hơn trong khi lớp lipid tự nhiên không còn đủ để duy trì độ ẩm. Da trở nên khô ráp, bong vảy, ngứa và có thể xuất hiện những vết nứt nhỏ.

Khi thời tiết chuyển lạnh, độ ẩm không khí thường giảm. Gió lạnh, điều hòa hoặc máy sưởi cũng làm tăng tình trạng mất nước trên bề mặt da. Bên cạnh đó, lượng dầu tự nhiên trên da có xu hướng giảm, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi.

Dấu hiệu thường gặp là những đường nứt nhỏ đan xen trên bề mặt da, trông giống mặt đất khô hạn. Vùng da tổn thương có thể đỏ, bong vảy trắng, ngứa và đau rát. Cẳng chân phía trước là vị trí thường gặp, ngoài ra tình trạng này cũng có thể xuất hiện ở đùi, cánh tay, bụng hoặc hai bên hông.

Không phải mọi trường hợp da khô, ngứa đều là chàm da khô. Nếu triệu chứng kéo dài hoặc đi kèm dấu hiệu bất thường, người bệnh cần được thăm khám để xác định nguyên nhân.

4 yếu tố khiến da dễ tổn thương khi trời lạnh

- Không khí khô, nhiệt độ giảm: Da mất nước nhanh hơn, đặc biệt khi thường xuyên ở trong phòng điều hòa hoặc sử dụng máy sưởi.

- Tuổi tác: Càng lớn tuổi, da càng có xu hướng giảm lượng dầu tự nhiên và khả năng giữ ẩm, khiến nguy cơ khô da tăng lên.

- Thói quen tắm rửa: Tắm nước quá nóng, ngâm mình lâu, dùng xà phòng có tính tẩy rửa mạnh hoặc kỳ cọ thường xuyên có thể làm mất lớp dầu bảo vệ da.

- Bệnh lý nền và thuốc đang sử dụng: Khô da, ngứa kéo dài đôi khi liên quan đến suy giáp, đái tháo đường, bệnh thận hoặc tác dụng phụ của một số loại thuốc.

5 cách chăm sóc da khi thời tiết chuyển lạnh

1. Tắm nước ấm vừa phải, tránh tắm quá lâu

Nước nóng có thể khiến lớp dầu tự nhiên trên da bị rửa trôi, làm da khô căng và dễ kích ứng. Vì vậy, nên tắm bằng nước ấm vừa phải, rút ngắn thời gian tắm và ưu tiên sản phẩm làm sạch dịu nhẹ.

Không nên dùng khăn kỳ hoặc chà xát mạnh để loại bỏ lớp da bong tróc. Việc ma sát liên tục có thể khiến vùng da tổn thương đỏ, rát và nứt sâu hơn.

2. Dưỡng ẩm ngay sau khi tắm

Hình minh họa

Sau khi tắm, dùng khăn mềm thấm nhẹ nước trên da, tránh chà xát. Khi da vẫn còn hơi ẩm, nên thoa kem dưỡng càng sớm càng tốt.

Các thành phần như petrolatum (vaseline), glycerin hoặc ceramide có thể giúp hạn chế mất nước và hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da. Với làn da rất khô, kem đặc hoặc thuốc mỡ dưỡng ẩm thường phù hợp hơn dạng lotion loãng. Có thể thoa lại khi da khô căng trong ngày.

3. Hạn chế nhiệt và ma sát

Không đặt túi chườm nóng trực tiếp lên da hoặc để máy sưởi thổi thẳng vào chân trong thời gian dài. Quần áo tiếp xúc với da nên mềm mại, thoáng và không quá bó sát để hạn chế ma sát.

4. Duy trì độ ẩm phù hợp trong phòng

Nếu không khí trong nhà quá khô, có thể sử dụng máy tạo ẩm và vệ sinh thiết bị thường xuyên. Độ ẩm khoảng 40-60% thường phù hợp với nhiều không gian sinh hoạt, giúp hạn chế tình trạng không khí quá khô.

5. Ăn uống cân bằng, uống đủ nước

Hình minh họa

Nên duy trì chế độ ăn đa dạng với rau xanh, trái cây, các loại hạt và cá để bổ sung vitamin, chất béo thiết yếu cùng những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Uống đủ nước theo nhu cầu cũng góp phần duy trì sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, thực phẩm không thể thay thế việc dưỡng ẩm hoặc điều trị khi da đã bị viêm.

Khi nào cần đi khám da liễu?

Da khô do thời tiết có thể cải thiện khi được chăm sóc đúng cách. Tuy nhiên, nếu ngứa kéo dài, ảnh hưởng đến giấc ngủ, da nứt sâu, chảy máu, rỉ dịch hoặc xuất hiện vùng đỏ lan rộng, người bệnh nên đi khám da liễu.

Trường hợp đã dưỡng ẩm đều đặn nhưng triệu chứng không cải thiện, cũng cần được bác sĩ đánh giá để xác định nguyên nhân và hướng điều trị phù hợp. Nếu vùng da tổn thương sưng nóng, đau tăng, có mủ hoặc kèm sốt, cần đi khám sớm để loại trừ nguy cơ nhiễm trùng.

Đừng chủ quan với những biểu hiện tưởng chừng chỉ là khô da khi trời lạnh. Điều chỉnh thói quen tắm rửa, dưỡng ẩm đúng cách và thăm khám khi cần thiết sẽ giúp hạn chế tổn thương, tránh để tình trạng ngứa ngáy kéo dài.