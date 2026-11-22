Ngày 21-11, giới chức bang Manipur xác nhận số người tử vong trong vụ nghi ngộ độc rượu tại huyện miền núi Chandel đã tăng lên 13, trong khi 346 người nhập viện kể từ ngày 18-11.

Phần lớn nạn nhân sống tại khu vực Chakpikarong và các làng lân cận, với những triệu chứng như chóng mặt, đau bụng, nôn mửa và suy giảm thị lực. Một số bệnh nhân nguy kịch phải chạy thận nhân tạo.

Chính quyền bang đã huy động các đội phản ứng nhanh, bác sĩ chuyên khoa và trang thiết bị y tế đến khu vực xảy ra vụ việc, đồng thời chuyển những bệnh nhân nặng đến các bệnh viện lớn tại thủ phủ Imphal.

Điều tra sơ bộ cho thấy số rượu nghi gây ngộ độc có thể xuất phát từ khu vực Sugnu, thuộc huyện Kakching lân cận. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác vẫn đang được xác minh thông qua xét nghiệm và giám định.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân không sử dụng rượu tự nấu hoặc không rõ nguồn gốc, đồng thời yêu cầu những người từng uống rượu từ cùng nguồn cung cấp chủ động kiểm tra sức khỏe.

Methanol là chất độc có thể gây mù lòa, suy đa tạng và tử vong. Trước đó, tháng 9-2026, bang Nagaland cũng ghi nhận 20 trường hợp tử vong nghi liên quan đến rượu giả.