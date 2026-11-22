Không khó để bắt gặp những bạn trẻ có thể dành vài giờ lướt mạng xã hội, tán gẫu với bạn bè, theo đuổi thú vui cá nhân nhưng lại ít khi chủ động gọi điện hỏi thăm cha mẹ. Những cuộc điện thoại từ đấng sinh thành đôi khi chỉ nhận được câu trả lời vội vàng của người trẻ. Có người chỉ thực sự quan tâm khi cha mẹ đau ốm, cần giúp đỡ hoặc gia đình xảy ra việc hệ trọng. Đáng lo ngại hơn, một số người còn nhân danh tự do cá nhân để né tránh trách nhiệm gia đình. Có người trẻ mặc nhiên xem việc chăm sóc, phụng dưỡng đấng sinh thành là trách nhiệm của thành viên khác chứ không phải của bản thân. Cách nghĩ ấy không chỉ thể hiện sự ích kỷ mà còn làm phai nhạt những giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Góc nhìn trẻ: Sống trách nhiệm với người thân. Ảnh minh họa: hanoi.gov.vn

Cần khẳng định rằng, khác biệt thế hệ là điều tự nhiên, diễn biến theo thời gian, quy luật. Vì vậy, cha mẹ cần tôn trọng sự trưởng thành, quyền lựa chọn và không gian riêng của con cái; tránh áp đặt những quan niệm, kinh nghiệm của thế hệ mình lên người trẻ. Song, người trẻ cũng cần hiểu rằng độc lập không có nghĩa là ích kỷ, lạnh lùng, chỉ biết sống cho bản thân mình mà thiếu quan tâm đến bố mẹ, người ruột thịt.

Không thể phủ nhận, người trẻ đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực của cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, bận rộn không đồng nghĩa với việc không thể quan tâm, cũng không thể trở thành lý do để biện minh cho sự vô tâm. Để thu hẹp khoảng cách thế hệ, giúp các thành viên trong gia đình luôn gần gũi, quan tâm, yêu thương lẫn nhau, trước hết mỗi gia đình cần xây dựng văn hóa đối thoại, lắng nghe và chia sẻ. Cha mẹ hãy đồng hành với con thay vì áp đặt; con cái hãy chủ động quan tâm thay vì chờ đợi nhắc nhở. Mỗi người trẻ cần nhận thức sâu sắc rằng lòng biết ơn, trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ không phải là sự ràng buộc lỗi thời mà là nền tảng đạo đức, là nét đẹp văn hóa gia đình Việt Nam cần được tiếp tục gìn giữ, phát huy.

Cuộc sống hiện đại có thể làm thay đổi cách con người suy nghĩ, lựa chọn và thể hiện tình cảm, nhưng không thể là lý do để những giá trị tốt đẹp bị xem nhẹ. Người trẻ có quyền sống cuộc đời mình lựa chọn, nhưng cũng cần biết sống có trách nhiệm với gia đình và những người xung quanh. Đó mới là cách sống đúng đắn, phù hợp trong thời đại mới.