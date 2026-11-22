Ảnh: Minh họa

Mấy chục năm sống với nghề cầm phấn, tôi nhận ra nơi ấy là khoảng trời đầy ắp kỷ niệm, nơi tôi đã gắn cả những ngày tháng thanh xuân với trường, lớp và bao thế hệ học trò, nơi cho tôi những trải nghiệm mới mẻ, nơi giúp tâm hồn tôi tươi trẻ mỗi ngày.

Dù rằng, nghề giáo luôn bận bịu, mỗi tiết dạy ở trường, thầy cô phải chuẩn bị ở nhà cả 2,3 tiết, rồi chấm bài, lo hồ sơ sổ sách… suốt ngày cặm cụi bên máy tính, ngẩng lên đã thấy đến giờ đón con, đi chợ, nấu ăn.

Ở độ tuổi của tôi, không còn phải lo toan việc dạy dỗ, giờ đây tôi có cả kho thời gian để nghỉ ngơi, đọc sách, nội trợ. Song mỗi lần đưa đón các cháu, nghe tiếng trống trường, tôi lại nôn nao như ngày nào còn đứng trên bục giảng.

Trống trường giục giã tôi lên lớp, tan trường. Trống đổi tiết nhắc tôi xuống phòng giáo viên gặp đồng nghiệp, nghỉ ngơi chốc lát, cười nói vài điều rồi lại vui vẻ ôm cặp lên lớp. Bài học cứ nối tiếp từng ngày, nào có cho phép tôi chậm chân.

Hôm nay về trường sau quãng thời gian nghỉ hưu, tôi tìm lại tôi của những năm tháng trước. Hành lang dãy sau gắn với tôi cả mấy chục năm đứng lớp dù mỗi năm tôi nhận dạy những lớp khác nhau.

Không hề sắp xếp, tình cờ như gặp lại một người quen, dãy hành lang im ắng hôm nay rực tươi ánh nắng. Giờ ra chơi, dãy hành lang ấy rộn rạo bước chân học trò, tiếng nói cười rôm rả, tiếng nô đùa chọc ghẹo của nhóm học sinh lớp 10. Cành bàng xanh nghiêng người ghé vào ô cửa sổ như hòa vào không khí tươi vui của phút thư giãn sau hai tiết học miệt mài.

Rồi ba tiếng trống vang lên gọi học trò vào lớp. Những tà áo trắng vội vàng vượt qua dãy hành lang, nhanh chân tiến vào chỗ ngồi. Trong thoáng chốc, nơi tụ tập của những trai thanh gái lịch bỗng im ắng lạ thường. Dãy hành lang vắng bóng người như thăm thẳm hơn, tưởng như nghe được tiếng trở mình của chiếc lá bằng lăng vừa rời cành.

Tiếng thầy cô giảng bài đều đặn vang ra từ khung cửa lớp, tiếng học sinh lao xao họp nhóm hoàn thành phiếu học tập cô giao. Từ lớp học nào đó, có tiếng nhạc từ video minh họa bài giảng vang lên… Những âm thanh, hình ảnh hôm nào còn quá quen thuộc với tôi mà nay đã là kỷ niệm.

Nhẹ chân hơn, tôi dạo bước dọc hành lang, nhìn tán lá bằng lăng tháng trước còn xanh ngát nay thưa thớt hẳn, xen chút đốm vàng; chẳng bao lâu chúng cũng sẽ lần lượt lìa cành để nhường chỗ cho những chồi non hé mở trong mùa xuân đến. Mới tháng trước, ngay tại chỗ đứng này, cũng vào 5 phút giải lao, tôi tranh thủ nhìn trời, nhìn lá, uống vội bịch sữa tiếp thêm năng lượng cho bài giảng ở tiết kế tiếp.

Giờ đây, tôi có thể tha hồ đứng ngắm những đám mây trắng cuối thu bồng bềnh trôi trên ngọn Thủy sơn, nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên chiếc trụ giữa sân trường, nhìn tán phượng với từng hàng lá đối xứng, đều tăm tắp như những hàng răng lược. Bên trái tôi, dãy phòng hiệu bộ tầng một im lìm, nghiêm ngắn, trước mặt và phía phải là dãy phòng học ba tầng quét vôi vàng nhạt, cửa lớp màu xám ghi lắp gương…

Những hình ảnh dấu yêu ấy luôn in đậm trong những ngày đầu tôi chính thức rời nghề, vẫn có lúc giữa giấc ngủ trưa tôi thảng thốt giật mình, tưởng mình trễ giờ lên lớp, cả những lần mở tủ áo quần, bàn tay vô thức sờ từng chiếc áo dài nghe tiếng lụa lùa vào tay nỗi quạnh hiu, luyến nhớ.

Tháng Mười Một lại về, tháng của nghề, của những người ngày ngày thầm lặng bên bục giảng, gieo yêu thương và gặt những thành công từ sự trưởng thành của nhiều thế hệ học trò. Hơn 35 năm gắn bó và rời xa, tôi mãi ghi khắc lời biết ơn chân thành với nghề giáo, với ngôi trường đã giúp tôi hoàn thành sứ mệnh “trồng người”, với đồng nghiệp yêu thương luôn cận kề san sẻ và biết bao học sinh miệt mài tiếp thu kiến thức truyền trao.

Có ai hỏi, nếu muốn quay ngược kim đồng hồ, trở về với năm tháng đứng trước ngả rẽ chọn nghề, tôi sẽ trả lời chỉ chọn nghề dạy học bởi đó là nghề tôi yêu. Chỉ khi yêu chân thành và thực sự, ta mới toàn tâm gắn bó với nghề nghiệp, vượt lên mọi trở ngại và thăng hoa!