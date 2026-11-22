Bà Lý năm nay đã bước sang tuổi 80 nhưng vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát. Nhìn dáng vẻ khỏe khoắn và tinh thần lạc quan của bà, ít ai nghĩ bà đã ở độ tuổi gần đất xa trời.

Sau khi chồng qua đời, các con nhiều lần ngỏ ý đón mẹ về sống cùng để tiện chăm sóc. Tuy nhiên, bà Lý đều từ chối. Bà trân trọng tình cảm của con cái nhưng vẫn muốn có không gian riêng, được tự do sắp xếp cuộc sống theo ý mình.

Bà không muốn phải thay đổi thói quen sinh hoạt để thích nghi với gia đình các con, cũng không muốn sự hiện diện của mình khiến cuộc sống riêng tư của chúng bị xáo trộn.

Với khoản lương hưu chưa đến 10 triệu đồng mỗi tháng, bà cũng không nghĩ đến việc thuê người giúp việc vì chi phí khá tốn kém. Các con đều có những áp lực tài chính riêng nên bà không muốn trở thành gánh nặng cho chúng.

Thay vì than phiền về hoàn cảnh, bà Lý lựa chọn tự chăm sóc bản thân. Để tuổi già luôn vui vẻ và chủ động, bà kiên trì thực hiện 5 điều dưới đây.

Theo bà, tuổi tác có thể khiến con người chậm chạp hơn nhưng không có nghĩa là phải từ bỏ những hoạt động thường ngày. Ảnh minh họa

1. Tuổi già không để bản thân sống nhàn rỗi

Bà Lý quan niệm rằng nghỉ ngơi không đồng nghĩa với việc ngừng vận động. Khi còn đủ sức khỏe, người cao tuổi nên duy trì những công việc phù hợp với khả năng của mình.

Bà vẫn tự dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc, chăm sóc cây cối và dành thời gian cho những sở thích cá nhân. Khi rảnh rỗi, bà đọc sách, ngâm thơ hoặc tham gia các hoạt động giao lưu với bạn bè.

Những việc tưởng chừng nhỏ bé này giúp bà duy trì khả năng vận động, rèn luyện trí óc và cảm nhận mình vẫn có ích trong cuộc sống.

Theo bà, tuổi tác có thể khiến con người chậm chạp hơn nhưng không có nghĩa là phải từ bỏ những hoạt động thường ngày.

2. Giữ tinh thần lạc quan, không để tuổi già bị bao phủ bởi buồn phiền

Một trong những bí quyết giúp bà Lý sống vui vẻ là luôn giữ tâm thế nhẹ nhàng trước mọi chuyện.

Bà không quá bận lòng vì bản thân không giàu có, cũng chẳng so sánh cuộc sống của mình với người khác. Có sức khỏe để tự đi lại, có khoản lương hưu đủ trang trải sinh hoạt và thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè, với bà đã là điều đáng quý.

Bà cũng biết cách tận hưởng những niềm vui giản dị như nấu một món ăn ngon, đi dạo ngoài trời hay trò chuyện với những người thân quen.

Bà hiểu rằng sức khỏe tinh thần có ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Vì vậy, thay vì giữ những suy nghĩ tiêu cực, bà chọn cách nhìn nhận mọi việc tích cực và trân trọng những gì mình đang có.

3. Duy trì nếp sống khoa học khi về già

Quan sát những người bạn cùng tuổi, bà Lý nhận thấy nhiều người sức khỏe suy giảm nhanh chóng do thói quen sinh hoạt thiếu điều độ.

Có người thường xuyên thức khuya, ăn uống thất thường, ít vận động và không chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng kéo dài nhiều năm có thể ảnh hưởng không tốt đến thể trạng.

Bởi vậy, bà luôn cố gắng duy trì giờ giấc ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý. Bà chú trọng ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc và không để những thói quen thiếu lành mạnh chi phối cuộc sống.

Với bà, điều đáng sợ nhất khi tuổi già đến không phải là thiếu tiền bạc mà là mất khả năng tự chăm sóc bản thân, phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.

4. Tập thể dục đều đặn để duy trì sức khỏe

Bà Lý luôn coi vận động là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày.

Dù thời tiết nóng hay lạnh, bà vẫn cố gắng dành thời gian đi bộ, tập những động tác thể dục nhẹ nhàng và hít thở không khí ngoài trời.

Bà không chạy theo những bài tập nặng hay cố gắng chứng minh sức khỏe của mình với người khác. Điều quan trọng là lựa chọn hình thức vận động phù hợp với thể trạng, duy trì đều đặn và không ép cơ thể vượt quá giới hạn.

Bà tin rằng cơ thể cũng giống như một cỗ máy, nếu được vận động hợp lý sẽ giúp duy trì sự linh hoạt. Ngược lại, lười vận động trong thời gian dài có thể khiến sức mạnh cơ bắp và khả năng di chuyển suy giảm.

5. Rèn luyện tính tự lập, không dễ dàng dựa dẫm vào người khác

Bà Lý là người thích giao lưu và thường xuyên tham gia những chuyến du lịch theo nhóm.

Trong mỗi chuyến đi, khi gặp những đoạn đường dốc hoặc địa hình khó di chuyển, bà thường cố gắng tự mình vượt qua nếu sức khỏe cho phép. Bà chỉ nhận sự hỗ trợ khi thực sự cần thiết, chứ không muốn hình thành thói quen trông chờ vào người khác.

Theo bà, khả năng tự lập không tự nhiên mà có. Nó cần được rèn luyện từ những việc nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày.

Tuy nhiên, tự lập không có nghĩa là cố chấp từ chối mọi sự giúp đỡ. Khi sức khỏe không đảm bảo hoặc gặp tình huống nguy hiểm, người cao tuổi vẫn cần biết lượng sức mình và sẵn sàng nhờ cậy người thân.

Tuổi già hạnh phúc không chỉ được quyết định bởi số tiền tiết kiệm hay mức lương hưu mỗi tháng. Quan trọng hơn cả là có sức khỏe, tinh thần thoải mái, những mối quan hệ tốt đẹp và khả năng chủ động trong cuộc sống.

Câu chuyện của bà Lý cho thấy đôi khi bí quyết để sống vui vẻ khi về già không nằm ở những điều lớn lao. Đó có thể chỉ là duy trì vài thói quen tốt, biết hài lòng với hiện tại và trân trọng từng ngày mình còn khỏe mạnh.