Theo trang tin The Gold Online của Nhật Bản, Kenta (tên giả), 44 tuổi, và vợ Misaki (tên giả), 42 tuổi, có ba người con: con gái lớn học lớp 10; con trai lớn học lớp 4 tiểu học; và con gái thứ hai 6 tuổi. Mỗi kỳ nghỉ hè hoặc Tết Nguyên đán, gia đình năm người lại lái xe khoảng ba tiếng đồng hồ về quê thăm mẹ, Yoshie (tên giả), 70 tuổi.

Cha của Kenta đã qua đời sáu năm trước, và mẹ anh sống một mình trong ngôi nhà quen thuộc nhiều năm nay, nhận lương hưu. Mỗi khi con cháu về thăm, mẹ anh luôn đón tiếp nồng nhiệt, chuẩn bị những món ăn yêu thích của họ, và gia đình thường ở lại từ hai đến ba đêm.

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Kenta luôn tin rằng mẹ anh, sau nhiều năm sống một mình, chắc hẳn đang mong chờ những ngày ngôi nhà lại nhộn nhịp.

Tuy nhiên, khi Kenta về nhà nghỉ hè, anh nhận thấy mẹ mình dường như dễ mệt hơn trước. Hôm đó, bà chuẩn bị gà rán, món hầm và những món khác mà cháu trai thích, nhưng lại ngồi nghỉ vài lần trong khi nấu ăn.

Khi con trai hỏi tại sao, bà chỉ đơn giản nói rằng vì thời tiết nóng và bà mệt. Sau bữa tối, vợ anh giúp dọn bàn, nhưng mẹ anh vẫn tiếp tục chuẩn bị bữa sáng cho ngày hôm sau.

Ngày hôm sau, Kenta đưa các con đến một công viên gần đó, và khi họ trở về nhà, anh thấy mẹ mình đã giặt giũ xong và đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa trong bếp.

Mẹ cậu đề nghị họ có thể ăn trưa bên ngoài rồi quay về, nhưng Kenta nghĩ mẹ chỉ đang lịch sự nên đáp lại rằng ăn ở nhà sẽ thoải mái hơn, mà không nhận ra rằng mẹ cậu thực sự đang vất vả.

Vào ngày cuối cùng của chuyến về nhà, Kenta nói với mẹ rằng cuối năm anh sẽ đưa cả gia đình về và dự định ở lại ba đêm. Bất ngờ thay, mẹ anh do dự một lúc rồi hỏi con trai: "Lần sau con chỉ ở lại một đêm thôi được không?". Yêu cầu đột ngột này khiến Kenta ngạc nhiên.

Ban đầu anh nghĩ mẹ có kế hoạch khác, nhưng sau khi hỏi kỹ hơn, anh biết rằng mặc dù mẹ rất vui khi con cháu về nhà, nhưng việc chuẩn bị chi phí sinh hoạt cho gia đình năm người trong những năm gần đây đã dần trở nên quá sức đối với bà.

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Người mẹ tiết lộ rằng trước mỗi chuyến về thăm quê của gia đình con trai, bà đều chuẩn bị chăn ga gối đệm, giặt giũ và mua sắm thực phẩm trước đó vài ngày. Sau khi mọi người đi hết, bà vẫn phải dọn dẹp phòng ốc và sắp xếp lại chăn ga gối đệm mà họ đã sử dụng, đôi khi mất cả ngày chỉ để dọn dẹp. Trước đây bà thấy những việc này dễ dàng, nhưng giờ đây bà thường cảm thấy kiệt sức suốt hai ngày sau khi con cháu đi khỏi, không thể hồi phục sức lực.

Kenta chợt nhớ ra rằng mỗi lần về quê, anh và các con có thể thoải mái nghỉ ngơi, nhưng mẹ anh thường bận rộn từ sáng đến tối. Ngay cả khi vợ anh đề nghị giúp đỡ, mẹ anh cũng thường lịch sự từ chối, bảo anh cứ ngồi nghỉ ngơi.

Kenta thấy khó hiểu; mẹ anh đã làm việc vất vả như vậy, sao bà không nói với anh sớm hơn? Mẹ anh thẳng thắn thừa nhận rằng con cháu hiếm khi muốn về thăm nhà, và bà cũng ngại không dám hỏi. Bà hy vọng các cháu sẽ có những kỷ niệm đẹp mỗi khi đến thăm bà và sẽ tiếp tục đến thăm bà trong tương lai.

Sau khi trở về nhà, Kenta và vợ đã bàn bạc về việc sẽ đến thăm mẹ anh như thế nào trong tương lai. Vợ anh thừa nhận rằng cô đã để ý thấy mẹ chồng thường xuyên làm việc bếp núc một mình và đã nhiều lần đề nghị giúp đỡ, nhưng mẹ chồng nói rằng bà không cần và cô cũng không nài nỉ thêm.

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Hai vợ chồng quyết định điều chỉnh kế hoạch, rút ​​ngắn thời gian lưu trú từ hai đến ba đêm xuống còn một đêm, và chọn ăn tối bên ngoài và mua đồ ăn sẵn cho bữa trưa ngày hôm sau để giảm bớt gánh nặng cho mẹ anh. Họ cũng cân nhắc việc ở khách sạn gần đó trong tương lai để mẹ anh không phải chuẩn bị nhiều chăn ga gối đệm mỗi lần. Hơn nữa, Kenta quyết định rằng anh sẽ không tự quyết định số đêm họ sẽ ở lại nữa, mà sẽ hỏi ý kiến ​​mẹ trước khi lên kế hoạch cho gia đình.

Sau đó, gia đình trở về nhà theo cách thức mới. Ban đầu, mẹ anh cười và nói rằng không cần phải khách sáo như vậy, nhưng sau khi con trai trở về nhà, anh nhận được điện thoại từ mẹ nói rằng lần này dễ dàng hơn nhiều.