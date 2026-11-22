Một người đàn ông trung niên được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương đặc biệt nghiêm trọng sau tai nạn lao động tại garage ô tô. Cụ thể, khi đang nằm dưới gầm xe tải để sửa chữa, ông bất ngờ gặp sự cố khiến một thanh kim loại đâm xuyên vùng mặt, ngay vị trí gò má bên phải.

Kết quả chụp CT và X-quang cho thấy thanh sắt xuyên từ vùng gò má, đi sâu vào ổ mắt và nền sọ. Hình ảnh tái tạo CT 3D cho thấy dị vật cắm sâu vào các cấu trúc xương vùng sọ mặt, gây tổn thương phức tạp, đe dọa trực tiếp đến não và các cấu trúc thần kinh quan trọng.

Ngay tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM), các bác sĩ Ngoại Thần kinh được mời hội chẩn. Trước mức độ phức tạp của tổn thương, ê-kíp nhanh chóng phối hợp với chuyên khoa Răng Hàm Mặt và Mắt để thống nhất phương án phẫu thuật cấp cứu.

Khoa Câp cứu - nơi tiếp nhận bệnh nhân. Ảnh: H.A.

Sau khi phân tích kỹ hình ảnh học và đường đi của dị vật, các phẫu thuật viên quyết định tiếp cận từ phía trong hộp sọ, thực hiện mở nửa hộp sọ để kiểm soát vị trí thanh sắt đang cắm chặt vào cấu trúc xương.

Đây là quyết định quan trọng nhằm tránh việc kéo dị vật trực tiếp từ bên ngoài, có thể gây thêm tổn thương cho não và các cấu trúc thần kinh.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận trần ổ mắt và nền sọ bị phá hủy nghiêm trọng, các cấu trúc bên trong ổ mắt phải tổn thương nặng. Đáng tiếc, dây thần kinh thị giác bên phải bị tổn thương không hồi phục.

Ê-kíp tiến hành lấy dị vật, xử lý tổn thương và phục hồi vùng nền sọ nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng sau mổ.

Một thách thức khác là phục hồi nền sọ sau khi bị phá hủy. Theo các bác sĩ, tổn thương này khiến người bệnh đối mặt với nguy cơ rò dịch não tủy, có thể dẫn đến nhiễm trùng kéo dài, viêm màng não và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hồi phục.

Vì vậy, mục tiêu của cuộc phẫu thuật không chỉ là lấy được thanh sắt mà còn phải kiểm soát tổn thương, phục hồi hàng rào bảo vệ nền sọ và hạn chế tối đa các biến chứng về sau.

Sau phẫu thuật, người bệnh được chuyển đến khu vực hồi sức để tiếp tục chăm sóc, theo dõi sát chức năng thần kinh và nguy cơ biến chứng. May mắn, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, tình trạng sức khỏe hiện có xu hướng cải thiện.