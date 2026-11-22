Trong sinh hoạt hằng ngày, nhiều gia đình thường chú ý tắt đèn, quạt hay các thiết bị điện khi không sử dụng để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, có một thói quen ít được để ý là để các thiết bị cắm điện liên tục, ngay cả khi đã dùng xong. Không phải món đồ nào cũng tiêu thụ nhiều điện ở trạng thái chờ, nhưng một số thiết bị vẫn có thể âm thầm gây lãng phí năng lượng, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không được sử dụng đúng cách.

1. Nồi cơm điện

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Nồi cơm điện là thiết bị gần như không thể thiếu trong căn bếp của nhiều gia đình. Sau khi cơm chín, nồi thường tự động chuyển sang chế độ giữ ấm. Chức năng này rất tiện lợi, nhất là khi các thành viên chưa thể dùng bữa cùng lúc. Tuy nhiên, nếu để nồi ở chế độ giữ ấm trong nhiều giờ, thiết bị vẫn tiếp tục tiêu thụ điện để duy trì nhiệt độ.

Vì vậy, nếu không có nhu cầu giữ cơm nóng lâu, bạn nên tắt nồi và rút phích cắm sau khi sử dụng. Trường hợp muốn giữ cơm ấm trong thời gian ngắn, có thể tận dụng chức năng giữ nhiệt của nồi theo hướng dẫn từ nhà sản xuất, nhưng không nên để chế độ này hoạt động liên tục cả ngày.

Ngoài ra, việc vệ sinh lòng nồi, mâm nhiệt và sử dụng đúng dung tích cũng giúp thiết bị hoạt động hiệu quả hơn, hạn chế hao phí điện năng.

2. Bình nóng lạnh

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Bình nóng lạnh là một trong những thiết bị có công suất lớn trong gia đình. Nhiều người có thói quen bật bình liên tục để bất cứ lúc nào cũng có nước nóng sử dụng. Tuy nhiên, khi nhiệt độ nước giảm xuống dưới mức cài đặt, bộ phận làm nóng có thể tự động hoạt động trở lại để duy trì nhiệt độ. Quá trình này lặp đi lặp lại sẽ tiêu tốn thêm điện năng.

Nếu gia đình thường xuyên sử dụng nước nóng, bạn có thể chủ động bật bình trước thời điểm cần dùng và tắt sau khi nước đã đạt nhiệt độ phù hợp. Với những ngày không có nhu cầu sử dụng hoặc khi đi xa, nên ngắt nguồn điện của thiết bị.

Đặc biệt, để đảm bảo an toàn, người dùng nên tắt bình nóng lạnh trước khi tắm, không vừa bật bình vừa sử dụng nước nóng. Việc kiểm tra định kỳ hệ thống điện, dây dẫn và thiết bị chống rò điện cũng rất cần thiết.

3. Cục sạc điện thoại

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Một thói quen khá phổ biến là sạc điện thoại xong nhưng vẫn để nguyên bộ sạc trong ổ cắm. Thực tế, khi không kết nối với điện thoại, một số bộ sạc vẫn tiêu thụ một lượng điện rất nhỏ ở trạng thái chờ. Mức hao phí này thường không đáng kể, nhưng nếu nhiều thiết bị cùng cắm thường xuyên thì vẫn có thể tạo ra sự lãng phí không cần thiết.

Quan trọng hơn, việc để bộ sạc cắm điện liên tục có thể làm tăng nguy cơ mất an toàn nếu thiết bị kém chất lượng, dây sạc hư hỏng hoặc ổ cắm bị lỏng. Trong một số trường hợp, bộ sạc có thể nóng lên bất thường, gây nguy cơ chập điện.

Do đó, sau khi sạc xong, bạn nên rút bộ sạc khỏi ổ cắm hoặc tắt công tắc nguồn nếu ổ điện có thiết kế công tắc riêng. Đây là thao tác đơn giản nhưng giúp hạn chế hao phí và bảo vệ các thiết bị điện trong nhà.

4. Điều hòa

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Điều hòa thường được xem là một trong những thiết bị tiêu thụ nhiều điện nhất, đặc biệt vào những ngày thời tiết nóng bức. Tuy nhiên, không ít người chỉ tắt máy bằng điều khiển từ xa mà không ngắt nguồn điện, khiến thiết bị vẫn ở trạng thái chờ.

Ở chế độ này, điều hòa có thể tiếp tục tiêu thụ một lượng điện nhất định để duy trì các chức năng chờ hoặc nhận tín hiệu điều khiển. Mức tiêu thụ thường không lớn như khi máy đang vận hành, nhưng vẫn có thể gây lãng phí nếu thiết bị không được sử dụng trong thời gian dài.

Vì vậy, khi không dùng điều hòa nhiều ngày, chẳng hạn trước khi đi du lịch hoặc công tác, bạn nên ngắt nguồn điện theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Thao tác này cũng giúp hạn chế rủi ro khi nguồn điện trong nhà tăng giảm bất thường.

Tuy nhiên, không nên bật tắt hoặc rút điện điều hòa liên tục sau mỗi lần sử dụng. Hãy sử dụng thiết bị đúng cách, kết hợp cài đặt nhiệt độ hợp lý và vệ sinh bộ lọc định kỳ để tiết kiệm điện hiệu quả hơn.