Theo ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, Hội Bệnh lý mạch máu Việt Nam, khi tiếp xúc với môi trường lạnh, cơ thể tự động co các mạch máu ngoại vi để hạn chế thất thoát nhiệt, giữ ổn định thân nhiệt cho những cơ quan quan trọng.

Phản ứng này khiến sức cản trong lòng mạch tăng, tim phải hoạt động nhiều hơn để đưa máu đi nuôi cơ thể, đồng thời huyết áp có thể tăng. Ở người khỏe mạnh, cơ thể thường thích nghi được với sự thay đổi này. Tuy nhiên, với người mắc tăng huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch, sự co mạch và biến động huyết áp có thể làm tăng nguy cơ xảy ra biến cố mạch máu não.

Đáng chú ý, huyết áp tăng cao có thể khiến các mạch máu bị tổn thương, suy yếu dễ vỡ, dẫn đến xuất huyết não. Trong khi đó, những thay đổi về tuần hoàn và quá trình đông máu cũng có thể tạo điều kiện hình thành cục máu đông, gây tắc mạch não.

Bệnh nhân đột quỵ điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh minh hoạ: N.Hà)

Hai thời điểm cần đặc biệt cảnh giác

Theo bác sĩ Mạnh, ban đêm và sáng sớm là hai thời điểm người dân cần chú ý trong những ngày trời rét, bởi nhiệt độ thường xuống thấp, khiến cơ thể dễ chịu tác động của lạnh. Nguy cơ càng đáng lưu ý khi một người vừa thức dậy hoặc chuyển đột ngột từ môi trường ấm sang không khí lạnh.

Việc bước ngay từ phòng kín, ấm ra ngoài trời rét khi cơ thể chưa kịp thích nghi có thể kích thích mạch máu co lại, khiến huyết áp tăng đột ngột và tạo thêm áp lực cho hệ tuần hoàn.

Để hạn chế nguy cơ, bác sĩ khuyến cáo người dân không tắm nước lạnh, tránh tắm quá khuya trong những ngày rét sâu. Khi vừa thức dậy, không nên vội vàng ra khỏi giường, vận động mạnh hay làm việc nặng. Thay vào đó, hãy ngồi dậy từ từ, cử động nhẹ nhàng để cơ thể thích nghi với nhiệt độ môi trường.

Người cao tuổi, người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì, rối loạn mỡ máu, bệnh lý mạch máu hoặc có tiền sử bệnh tim mạch là những nhóm cần thận trọng hơn khi thời tiết chuyển lạnh.

Bên cạnh việc giữ ấm, kiểm soát bệnh nền đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa đột quỵ. Người mắc tăng huyết áp cần duy trì thói quen đo huyết áp, nhất là khi nhiệt độ thay đổi đột ngột; người bệnh đái tháo đường cần theo dõi đường huyết và tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ.

Khi ra ngoài vào sáng sớm hoặc tối muộn, người dân nên mặc đủ ấm, chú ý bảo vệ vùng đầu, cổ, ngực, bàn tay và bàn chân. Người cao tuổi, người có bệnh tim mạch hoặc thể trạng yếu nên hạn chế ra ngoài khi nhiệt độ xuống thấp.

Trong mùa lạnh, chế độ ăn uống cũng cần được duy trì hợp lý, hạn chế muối, đường, chất béo bão hòa và không lạm dụng rượu bia. Người dân vẫn nên tập luyện thể chất thường xuyên để duy trì sức khỏe tim mạch, nhưng cần chọn thời điểm phù hợp, khởi động kỹ, tránh vận động quá sức ngay khi vừa tiếp xúc với không khí lạnh.