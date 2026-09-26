Những công nhân đặc biệt

Chị Phan Thị Sen (SN 1980), trú tại xã Triệu Cơ là một minh chứng tiêu biểu cho nghị lực ấy. Mang trong mình di chứng chất độc da cam từ mẹ, từ nhỏ chị đã bị vẹo cột sống. Khối u sau lưng ngày một lớn khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, đặc biệt là những lúc chị phải cật lực chống chọi với các cơn đau ê ẩm mỗi khi trái gió trở trời.

Dù vậy, hằng ngày chị vẫn đều đặn vượt quãng đường gần 18km đến nhà máy làm việc. Động lực lớn nhất của chị là có thể tự nuôi sống bản thân và chăm lo cho người mẹ già thường xuyên ốm đau. Từng có thời gian làm thợ may tại thị xã Quảng Trị, từ năm 2023, chị xin vào làm việc tại Nhà máy may Hòa Thọ Triệu Phong.

Dù cột sống bị lệch, chị Phan Thị Sen vẫn miệt mài với công việc mỗi khi đến nhà máy - Ảnh: M.L

Chị Sen bộc bạch: “Biết nghề từ trước nên tôi không gặp trở ngại gì lớn, nhưng cột sống dị tật khiến tôi ngồi lâu rất khó chịu, năng suất không thể bằng những anh chị em khác. Tuy nhiên, nhờ mức thu nhập ổn định trung bình 6 triệu đồng/tháng, cùng môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp luôn quan tâm động viên nên tôi rất ấm lòng và yên tâm gắn bó”.

Nếu câu chuyện của chị Sen là sự nỗ lực vượt qua di chứng chiến tranh, thì anh Văn Đức Tuấn (SN 1991), ở xã Hải Lăng lại là hành trình kiên cường bước qua biến cố bất ngờ của số phận. Đang làm việc tại nhà máy, anh Tuấn phát hiện mình bị hoại tử xương khớp háng không rõ nguyên nhân sau một thời gian dài đau nhức chân.

Năm 2024, anh buộc phải phẫu thuật thay khớp háng với chi phí hơn 100 triệu đồng-một gánh nặng quá lớn đối với gia đình anh lúc bấy giờ. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Công đoàn cơ sở Nhà máy may Hòa Thọ Triệu Phong đã phát động đoàn viên quyên góp, hỗ trợ anh hơn một nửa chi phí ca mổ.

Đặc biệt, khi biết sức khoẻ anh Tuấn giảm sút sau phẫu thuật, công ty đã chủ động chuyển anh từ bộ phận cơ điện nặng nhọc sang làm ở bộ phận kỹ thuật may nên công việc nhẹ nhàng hơn. Hiện tại, mức lương hàng tháng của anh dao động từ 10-12 triệu đồng, bảo đảm trang trải cho cuộc sống gia đình.

Anh Tuấn chia sẻ: “Tôi thật sự may mắn khi được làm việc tại đây. Chính tình cảm, sự bao bọc và tạo điều kiện của ban lãnh đạo cùng anh chị em đồng nghiệp đã giúp tôi vượt qua biến cố, có được ngày hôm nay”.

Được biết, trong tổng số 1.250 công nhân của nhà máy hiện nay, có 43 người là lao động khuyết tật. Mỗi người mang một khiếm khuyết, mỗi nỗi đau riêng nhưng họ vẫn cần mẫn bám trụ với nghề. Nhằm phát huy tối đa năng lực của nhóm lao động đặc biệt này, nhà máy không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận mà còn chủ động bố trí vị trí làm việc phù hợp với thể trạng từng người, giảm áp lực về năng suất để giúp họ xóa bỏ tâm lý mặc cảm.

Cùng với mức thu nhập ổn định (từ 6-11 triệu đồng/tháng) và các chế độ phúc lợi như những lao động trong toàn nhà máy, công nhân khuyết tật còn được tặng quà tri ân vào các dịp lễ, Tết, Ngày Người khuyết tật… Những hỗ trợ ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự tôn trọng, ghi nhận sâu sắc, giúp họ tự tin hòa nhập vào guồng quay sản xuất.

Chị Đoàn Thị Hường, bị câm điếc bẩm sinh từ nhỏ nhưng làm việc rất chăm chỉ, thu nhập luôn ở nhóm cao của nhà máy - Ảnh: M.L

Ông Ngô Thiên Hoàng, Trợ lý Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nhà máy may Hòa Thọ Triệu Phong cho biết, đa phần lao động khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn nên họ rất trân trọng công việc, luôn chịu khó và chăm chỉ. Đặc biệt, một số lao động khiếm thính có độ tập trung rất cao, mang lại năng suất làm việc vượt trội và đạt mức thu nhập thậm chí cao hơn cả lao động bình thường.

“Chúng tôi luôn động viên, khuyến khích tinh thần làm việc và ý chí vươn lên của những công nhân không may mang khiếm khuyết trên cơ thể. Họ là những tấm gương, nghị lực sống tiêu biểu để toàn thể cán bộ, công nhân viên nhà máy học tập, noi theo”, ông Hoàng cho biết.

Với sự hỗ trợ, đồng hành của Nhà máy may Hòa Thọ Triệu Phong, nghị lực kiên cường và khát vọng sống có ích của những công nhân khuyết tật đã được khơi dậy và thắp sáng. Ở đây họ được tiếp thêm động lực để tự tin đứng vững bằng chính đôi bàn tay và sức lao động chân chính của mình, dệt nên những câu chuyện truyền cảm hứng về giá trị của lao động và tình yêu cuộc sống.