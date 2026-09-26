Thủy điện Thác Bà (TBC) dự kiến chi khoảng 63,5 tỷ đồng tiền trả cổ tức đợt 1/2026

Dự kiến chi khoảng 63,5 tỷ đồng tiền trả cổ tức

CTCP Thủy điện Thác Bà (mã ck: TBC) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/10/2026, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/10/2026.

Theo đó, TBC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận 1.000 đồng. Với hơn 63,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TBC dự kiến chi khoảng 63,5 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Thời gian dự kiến thực hiện chi trả vào 30/10/2026.

Về cơ cấu cổ đông, Công ty TNHH R.E.E Energy hiện là công ty mẹ của TBC với việc sở hữu 38 triệu cổ phiếu, tương đương 60% vốn điều lệ. Trong khi đó, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3, mã ck: PGV) sở hữu hơn 19 triệu cổ phiếu, tương đương 30% vốn điều lệ. Nếu đợt chi trả hoàn tất theo kế hoạch, REE Energy dự kiến nhận hơn 38 tỷ đồng cổ tức, trong khi EVNGENCO3 nhận hơn 19 tỷ đồng.

Như vậy, riêng hai cổ đông lớn này dự kiến nhận tổng cộng hơn 57 tỷ đồng, chiếm phần lớn số tiền TBC dự kiến dành cho đợt tạm ứng cổ tức đợt 1/2026.

Lợi nhuận 6 tháng tăng 36%

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, TBC ghi nhận 289 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 193 tỷ đồng, tăng 19%. Doanh thu tài chính trong kỳ đạt hơn 6 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14%, lên 30,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lãi trong công ty liên kết đạt hơn 10 tỷ đồng, tăng 99% so với cùng kỳ. Lợi nhuận khác cũng tăng 96%, lên 2,4 tỷ đồng. Kết quả là, TBC ghi nhận 122 tỷ đồng lãi ròng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

TBC thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính

Ở một diễn biến khác có liên quan, trong tháng 8/2026, TBC công bố thay đổi thông tin về mô hình công ty và loại báo cáo tài chính. Theo đó, doanh nghiệp chuyển từ mô hình có đơn vị kế toán trực thuộc và có công ty con sang mô hình chỉ có công ty con.

Cùng với thay đổi này, loại báo cáo tài chính công bố thông tin của TBC được chuyển từ báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất sang báo cáo tài chính riêng của công ty và báo cáo tài chính hợp nhất.