Gỡ rào cản để 'tiếp sức' cho hộ kinh doanh tại Lâm Đồng

Quốc hội chính thức giảm 30% số thuế phải nộp trong năm 2026 và 2027 cho hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng/năm góp phần giảm bớt áp lực chi phí đầu vào cho người nộp thuế

Hộ kinh doanh phấn khởi

Hộ kinh doanh là một bộ phận quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân. Bình quân mỗi năm, lĩnh vực này tạo việc làm cho khoảng 10 triệu lao động và giữ vai trò đáng kể trong lưu thông hàng hóa, cung ứng dịch vụ, kích cầu tiêu dùng.

Tuy nhiên, khu vực này đang chịu nhiều sức ép vì sức mua suy giảm, cạnh tranh ngày càng gay gắt từ thương mại điện tử. Chưa kể, hàng nhập khẩu cùng những thay đổi trong quản lý thuế đang tạo thêm áp lực đối với các hộ kinh doanh, nhất là những cơ sở có quy mô nhỏ, nguồn lực tài chính hạn chế.

Trong bối cảnh đó, các chính sách hỗ trợ về thuế được kỳ vọng tạo thêm dư địa để hộ kinh doanh duy trì hoạt động, từng bước phục hồi và đầu tư trở lại.

Khách hàng mua hàng hóa tại cửa hàng tạp hóa Hằng Vinh, phường Nam Gia Nghĩa (Lâm Đồng)

Đáng chú ý, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết số 43/2026/QH16 về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp.

Nội dung nghị quyết quy định, từ ngày 24/8/2026 sẽ thực hiện giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 đối với thu nhập từ kinh doanh. Đối tượng được thụ hưởng là hộ cá nhân có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm.

Trong điều kiện chi phí đầu vào gia tăng, sức mua chưa ổn định, sự cạnh tranh lớn, việc giảm nghĩa vụ thuế được kỳ vọng giúp các hộ kinh doanh có thêm nguồn lực duy trì dòng tiền, ổn định hoạt động và từng bước mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Đây cũng được xem là một trong những giải pháp hỗ trợ khu vực kinh doanh quy mô nhỏ trong quá trình thực hiện các cải cách theo hướng đơn giản hóa nghĩa vụ thuế. Qua đó, hộ kinh doanh sẽ được tạo điều kiện để phát triển và chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Thông tin về chính sách giảm 30% thuế được nhiều cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng đón nhận tích cực

Thông tin về chính sách giảm 30% thuế được nhiều cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng đón nhận tích cực. Nhiều năm kinh doanh tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, bà Nguyễn Thị Thu cho biết: "Gia đình rất vui khi Nhà nước có thêm chính sách giảm thuế, tạo điều kiện để những hộ kinh doanh nhỏ giảm bớt áp lực".

Chị Lê Minh Hằng, kinh doanh hàng tạp hóa tại phường Nam Gia Nghĩa cho rằng, với các mặt hàng chị kinh doanh, chi phí đầu vào hiện khá lớn. Trong khi, sức mua và lượng khách không ổn định khiến lợi nhuận không cao.

Chính sách giảm thuế nếu được triển khai thuận lợi sẽ giúp các tiểu thương chúng tôi giảm bớt một phần áp lực chi phí, có thêm động lực duy trì hoạt động kinh doanh. Chị Lê Minh Hằng, kinh doanh hàng tạp hóa tại phường Nam Gia

Tuy nhiên, cùng với niềm vui về chính sách mới, điều mà các cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp quan tâm là chính sách sẽ được triển khai như thế nào trong thực tế. Bởi với người kinh doanh, hiệu quả của một chính sách còn phụ thuộc vào sự rõ ràng của quy định, cách thức hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

Theo thống kê của Thuế tỉnh Lâm Đồng, đến hết tháng 8/2026, trên địa bàn tỉnh có gần 85.000 hộ kinh doanh. Trong đó, có gần 75% hộ kinh doanh đã đăng ký, sử dụng eTax Mobile. Tỷ lệ hộ nộp thuế theo phương thức điện tử đạt khoảng gần 50%. Tỷ lệ hộ kinh doanh khai thuế điện tử trên 16%.

Hướng đến không gian phát triển minh bạch

Trong bối cảnh khu vực kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng. Nghị quyết 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 2 triệu doanh nghiệp. Tại Lâm Đồng, mục tiêu đó nằm ở con số 33.000 doanh nghiệp.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, đối tượng hộ kinh doanh đang hoạt động là một nguồn lực đáng kể. Tại Lâm Đồng nói riêng, cả nước nói chung, không ít hộ đã tích lũy được thị trường, khách hàng, kinh nghiệm và năng lực tổ chức sản xuất. Tuy nhiên, họ vẫn chưa chuyển đổi thành doanh nghiệp. Đây là tâm lý “ngại lớn” có thực.

Chính sách là bước đầu, điều quan trọng là các hộ kinh doanh Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung cần một môi trường đủ thuận lợi

Để những hộ kinh doanh này có thể “lớn lên”, chính sách không chỉ dừng ở việc khuyến khích chuyển đổi, mà quan trọng hơn là phải tạo dựng một môi trường đủ thuận lợi để họ yên tâm đầu tư, mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo Thuế tỉnh Lâm Đồng, qua quá trình rà soát, tổng hợp, có thể thấy phần lớn hộ kinh doanh trên địa bàn không có tâm lý né tránh nghĩa vụ thuế. Ngược lại, họ mong muốn tuân thủ đầy đủ và được ghi nhận là những người kinh doanh có trách nhiệm.

Vướng mắc chủ yếu nằm ở hệ thống quy định còn phức tạp, phân tán. Điều này khiến nhiều hộ gặp khó khăn trong việc xác định quy định nào được áp dụng và cần thực hiện như thế nào để đúng quy định.

Thực tế, thời gian qua đã có những chính sách tích cực hướng tới hộ kinh doanh và khu vực doanh nghiệp siêu nhỏ. Tuy nhiên, để khu vực này thực sự phát triển, cần tiếp tục xây dựng những chính sách thuận lợi, đơn giản, đúng và trúng.

Thuế cơ sở 12 (Thuế tỉnh Lâm Đồng) hỗ trợ thủ tục cho người nộp thuế

Có như vậy mới có thể hình thành môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, thông thoáng, giúp hộ kinh doanh tự tin chuyển đổi, có động lực đầu tư và có khả năng phát triển.

Có thể thấy, khu vực hộ kinh doanh đang đứng trước một quá trình chuyển đổi lớn, trong đó áp lực và cơ hội đan xen. Điều hộ kinh doanh cần không chỉ là những chính sách hỗ trợ về thuế, mà còn là một lộ trình chuyển đổi rõ ràng, thủ tục đơn giản và chi phí tuân thủ hợp lý.

Khi những “nút thắt” về thủ tục, thuế và môi trường kinh doanh từng bước được tháo gỡ, hộ kinh doanh sẽ có thêm cơ sở để yên tâm đầu tư, mở rộng quy mô. Từ đây, một khu vực kinh tế tư nhân năng động, minh bạch và có sức cạnh tranh mới dần hình thành và phát triển.