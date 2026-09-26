Tăng kết nối, mở rộng hợp tác, phát triển hệ sinh thái công nghiệp tàu thủy

Ngành đóng tàu Việt Nam đứng trước thời cơ phát triển mới

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Vũ Ngọc Khiêm, Chủ tịch VISIA nhấn mạnh, ngành đóng tàu Việt Nam đã tạo dựng được nền tảng, có khả năng đóng nhiều loại tàu trọng tải lớn, tàu chuyên dụng, tàu phục vụ quốc phòng, an ninh và tàu xuất khẩu cho thị trường quốc tế.

PGS.TS Vũ Ngọc Khiêm, Chủ tịch VISIA phát biểu khai mạc “Ngày hội đóng tàu năm 2026 - kết nối và phát triển”.

Theo ông Khiêm, hiện cả nước có 88 doanh nghiệp đóng tàu biển, 411 cơ sở đóng phương tiện thủy nội địa, gần 120 cơ sở có khả năng đóng, sửa chữa tàu trên 1.000 tấn.

Theo báo cáo của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam được công bố năm 2026, Việt Nam đứng thứ 7 thế giới về công nghiệp đóng tàu.

Chủ tịch VISIA dẫn chứng, Việt Nam đã đóng được tàu hàng 53.000 DWT, tàu dầu thô 100.000 DWT, tàu chở ô tô sức chứa tới 4.900 xe cùng nhiều loại tàu có yêu cầu kỹ thuật cao.

Ngay tại Công ty Đóng tàu Phà Rừng, các tàu dầu - hóa chất 13.000 DWT đang được đóng để xuất khẩu sang Hàn Quốc.

Công ty Đóng tàu Hạ Long mới bàn giao tàu WINDCAT ANTWERPEN – tàu dịch vụ công nghệ cao phục vụ vận hành, bảo dưỡng các dự án điện gió ngoài khơi.

Theo PGS.TS Vũ Ngọc Khiêm, những kết quả này cho thấy ngành đóng tàu Việt Nam có hệ thống nhà máy, đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật cùng năng lực sản xuất được tích lũy qua nhiều thập kỷ - đó là vốn quý để ngành đóng tàu bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ngành đóng tàu Việt Nam đã tạo dựng nền tảng vững chắc, có khả năng đóng nhiều loại tàu trọng tải lớn và tàu có yêu cầu kỹ thuật cao (Ảnh Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng thi công tàu Minh Anh 12).

Ông cho rằng, ngành đóng tàu đang đứng trước thời cơ mới khi định hướng xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh ngày càng được cụ thể hóa, trong đó công nghiệp hàng hải được xác định là công nghiệp nền tảng.

Phát triển công nghiệp đóng tàu theo tư duy hệ sinh thái, đồng bộ với đội tàu, cảng, logistics, công nghiệp phụ trợ và các dịch vụ trong suốt vòng đời phương tiện.

Theo Chủ tịch VISIA, câu hỏi đối với ngành hiện nay là "trong mỗi con tàu được đóng tại Việt Nam, chúng ta tạo ra được bao nhiêu giá trị Việt Nam?".

Theo ông Khiêm, ngành đóng tàu cần tiến xa hơn từ gia công, thi công sang từng bước làm chủ thiết kế, công nghệ, thiết bị, tự động hóa, vật liệu và công nghiệp hỗ trợ. Đồng thời, nắm bắt xu hướng chuyển đổi xanh với tàu xanh, tàu điện, tàu hybrid, tàu phục vụ điện gió ngoài khơi và các công nghệ hàng hải mới.

Từng bước hình thành hệ sinh thái

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Hoài Chung, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC), Phó chủ tịch Hội VISIA cho biết, những năm gần đây, phát triển kinh tế biển đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm, kỹ thuật và tổ chức sản xuất hiệu quả, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị kinh tế hàng hải.

Ông Phạm Hoài Chung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SBIC, Phó Chủ tịch VISIA phát biểu tại ngày hội.

Theo ông Chung, để đáp ứng yêu cầu đó, mỗi doanh nghiệp cần phát huy năng lực, chủ động hợp tác giữa các nhà máy với nhà cung cấp, các đối tác, cơ sở nghiên cứu, trường đại học, từng bước hình thành hệ sinh thái trong ngành công nghiệp đóng tàu.

SBIC sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ VISIA phát huy vai trò là trung tâm kết nối giữa các doanh nghiệp trong ngành đóng tàu, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba BCHTW Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển.

Theo ông Chung, việc hợp tác cần được triển khai trên tinh thần trách nhiệm, chia sẻ nguồn lực, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành.

Dịp này, VISIA công bố quyết định kết nạp các hội viên mới, đồng thời tổ chức vinh danh cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội và sự phát triển của ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Lãnh đạo VISIA trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội và đóng góp cho ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Ban Chấp hành VISIA trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong số 10 tập thể được khen thưởng có Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Công ty Đóng tàu Hạ Long, Công ty Đóng tàu Nam Triệu, Công ty Đóng tàu Phà Rừng, Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cùng nhiều doanh nghiệp, đơn vị khác.

Điểm nhấn của ngày hội là lễ ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm kết nối giữa các hội viên và đối tác, tạo tiền đề triển khai những hoạt động hợp tác thiết thực trong thời gian tới.

Đại diện các đơn vị ký biên bản ghi nhớ hợp tác tại ngày hội.

Tại chương trình, VISIA và Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy ký biên bản ghi nhớ hợp tác; Công ty Đóng tàu Phà Rừng ký kết với Công ty Kỹ thuật và Công nghệ Hàng hải Việt Nam; Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm ký biên bản ghi nhớ với Công ty Kỹ thuật và Công nghệ Hàng hải Việt Nam.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu năng lực thiết kế, gia công, sửa chữa và đóng mới tàu tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng.

Chiều cùng ngày, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và các đơn vị tham quan Công ty Đóng tàu Phà Rừng, tìm hiểu hoạt động tại Phòng Thiết kế - chất lượng, Phòng Kiểm soát sản xuất và một số khu vực sản xuất như cầu nặng, âu tàu, triền đà, cầu tàu 30K.

Duy Thanh