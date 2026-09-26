Tập huấn nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể
Ngày 26/9, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2026. Tham gia có 110 học viên là quản lý, thành viên các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
Nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề thiết thực trong hoạt động của hợp tác xã, gồm: Nâng cao năng lực quản trị, tổ chức sản xuất, kinh doanh; ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và kết nối thị trường; nhận diện, đánh giá và quản lý rủi ro.
Lớp tập huấn nhằm cung cấp kiến thức cần thiết cho đội ngũ quản lý, thành viên hợp tác xã, nâng cao năng lực quản lý và khả năng thích ứng với sự cạnh tranh ngày càng cao của thị trường, từng bước đổi mới phương thức hoạt động, chủ động ứng dụng công nghệ, kiểm soát tốt hơn các rủi ro trong sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình hợp tác xã, phát huy vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/kinh-te/tap-huan-nang-cao-nang-luc-cho-khu-vuc-kinh-te-tap-the-zxwSRxXvg.html