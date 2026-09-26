Tập huấn nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề thiết thực trong hoạt động của hợp tác xã, gồm: Nâng cao năng lực quản trị, tổ chức sản xuất, kinh doanh; ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và kết nối thị trường; nhận diện, đánh giá và quản lý rủi ro.

Giảng viên truyền đạt các nội dung tại lớp tập huấn

Học viên trao đổi, thảo luận các nội dung tại lớp tập huấn

Lớp tập huấn nhằm cung cấp kiến thức cần thiết cho đội ngũ quản lý, thành viên hợp tác xã, nâng cao năng lực quản lý và khả năng thích ứng với sự cạnh tranh ngày càng cao của thị trường, từng bước đổi mới phương thức hoạt động, chủ động ứng dụng công nghệ, kiểm soát tốt hơn các rủi ro trong sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình hợp tác xã, phát huy vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.