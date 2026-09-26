Một nhà thầu xây dựng thưởng nhân viên tới 15 tháng lương

Coteccons thưởng lớn cho nhân sự sau năm tài chính 2026 tăng trưởng mạnh cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Ảnh: CTD.

Công ty CP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) vừa công bố chính sách lương, thưởng dành cho người lao động trong năm tài chính 2026 (1/7/2025-30/6/2026). Theo đó, trong năm tài chính vừa qua, doanh nghiệp đã thực hiện 2 đợt điều chỉnh lương.

Tổng ngân sách dành cho các đợt điều chỉnh tương đương khoảng 12% quỹ lương, cao hơn mức trung bình 7,8% của thị trường. Đáng chú ý, nhiều nhân sự của Coteccons được điều chỉnh lương ở mức 20-25%.

Chính sách này tập trung vào các cấp bậc từ Level 1 đến Level 6, cùng những vị trí trực tiếp tham gia và tạo ra giá trị tại các dự án.

Bên cạnh việc điều chỉnh lương, Coteccons cho biết khoảng 500 nhân viên tại 4 dự án trong năm tài chính 2026 cũng được nhận khoản thưởng vượt lợi nhuận, dao động 2-15 tháng lương.

Việc điều chỉnh lương thưởng nhân viên kể trên diễn ra trong bối cảnh Coteccons đã ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong năm tài chính vừa qua.

Trước đó, trong thông báo đăng tải trên fanpage sau khi khép lại năm tài chính 2026, lãnh đạo Coteccons cho biết doanh nghiệp đã lựa chọn chiến lược phát triển chủ động thay vì "phòng thủ" để tạo ra những "bàn thắng" trong hoạt động kinh doanh.

Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất quý IV niên độ 2025-2026 của nhà thầu xây dựng này đạt 10.471 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ niên độ trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 146 tỷ đồng.

Lũy kế cả niên độ tài chính, Coteccons ghi nhận 34.340 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 38% và vượt 15% kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất theo đó đạt 788 tỷ đồng, tăng 73% và vượt 13% mục tiêu năm.

Theo lãnh đạo Coteccons, điểm nổi bật của năm tài chính 2026 không chỉ nằm ở tốc độ tăng trưởng doanh thu mà còn ở việc tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao gần gấp đôi so với doanh thu. Nhờ kết quả này, Coteccons cho biết quỹ thưởng hiệu suất năm tài chính 2026 đạt bình quân 3,5 tháng lương, cao hơn năm trước.

Bước sang năm tài chính 2027, Coteccons xác định "kỷ luật" là từ khóa chính. Theo doanh nghiệp, kỷ luật không nhằm bảo vệ những thành quả đã có mà để nâng cao chất lượng thực thi, tạo ra nhiều giá trị hơn và duy trì vị thế dẫn đầu ngành.