Công nghệ AI

Những con số phi thường của Harry Kane

{

Harry Kane có thể không phải là chủ nhân hào nhoáng nhất của Quả bóng Vàng, nhưng anh là minh chứng sống cho thấy sự cần mẫn và bền bỉ vẫn có thể đưa một cầu thủ lên đỉnh cao.

}

Anh Tuấn · 27/10/2026

Sáng 27/10, Harry Kane được xướng tên ở danh hiệu Quả bóng vàng sau mùa giải bùng nổ trong màu áo Bayern Munich và tuyển Anh.

Đối với một đội bóng tại châu Âu, ghi 73 bàn trong một mùa giải là một thành tích không tồi. Tuy nhiên, việc một cá nhân tự mình đạt được con số đó quả thực là một kỳ tích đáng kinh ngạc.

Đó chính là những gì Harry Kane đã làm được ở mùa giải trước, với 61 bàn ở cấp độ câu lạc bộ cho Bayern Munich và đóng góp thêm 12 bàn ở cấp độ đội tuyển quốc gia cho tuyển Anh. Đáng chú ý, 73 bàn thắng đó được ghi chỉ sau vỏn vẹn 65 lần ra sân.

{ 01 }

Quả bóng vàng

cho sự bền bỉ

Không phải những giai đoạn thăng trầm thất thường, hành trình chinh phục Quả bóng vàng của Harry Kane là chuỗi ngày của phong độ đáng tin cậy và ổn định.

Tuy nhiên, phải đến khi rời Tottenham Hotspur sau 19 năm gắn bó, hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc của Kane tại Bayern mới thật sự nâng tầm chân sút này, đưa anh vào hàng ngũ những chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại mà thế giới bóng đá từng chứng kiến.

Theo thống kê, Kane đã ghi 61 bàn trên mọi đấu trường trong mùa giải 2025/26, khoảng thời gian được dùng làm tiêu chí đánh giá Quả bóng Vàng năm nay.

Harry Kane ghi 61 bàn sau 51 trận cho Bayern Munich mùa 2025/26, trung bình 1,2 bàn mỗi trận. Ảnh: Opta.

Để so sánh, con số này nhiều hơn 19 bàn so với bất kỳ tiền đạo nào ghi được tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Bên cạnh đó, Kane cũng san bằng thành tích ghi bàn cao nhất trong một mùa giải của một cầu thủ thuộc top 5 giải đấu lớn châu Âu, kể từ khi Cristiano Ronaldo ghi 61 bàn cho Real Madrid ở mùa giải 2014/15.

Ngay cả khi trừ đi 17 bàn thắng từ chấm phạt đền, con số 44 bàn còn lại của tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich vẫn nhiều hơn người xếp thứ hai là Kylian Mbappé với 42 bàn (trong đó có 12 quả phạt đền).

Ở cấp độ câu lạc bộ, 61 bàn thắng cho Bayern Munich là thành tích tốt nhất trong một mùa giải trên mọi đấu trường của Kane, xô đổ kỷ lục cá nhân trước đó được thiết lập trong mùa giải đầu tiên của anh tại sân Allianz Arena vào mùa 2023/24 (44 bàn).

Đáng chú ý, khả năng săn bàn của Kane là sự ổn định đáng kinh ngạc. Kể từ khi chen chân vào đội một Spurs và trở thành trụ cột ở mùa giải 2014/15, chân sút 33 tuổi đã ghi trên 20 bàn thắng ở cấp độ câu lạc bộ trong suốt 12 mùa giải tính đến trước mùa 2026/27, trong đó có 8 lần chạm mốc 30 bàn.

Từ mùa 2014/15 đến hết mùa 2025/26, cầu thủ duy nhất ghi nhiều bàn thắng hơn Kane (421 bàn) trên mọi đấu trường tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu là Lewandowski (464 bàn).

Kane đã "nổ súng" trong 47 trận đấu khác nhau ở mùa giải trước cho cả Bayern và tuyển Anh, đồng thời chưa bao giờ tịt ngòi quá hai trận liên tiếp. Lần gần nhất anh không thể ghi bàn trong hơn hai trận liên tiếp tính trong một mùa giải cả ở CLB lẫn ĐTQG là vào tháng 2/2025.

Kể từ khi chen chân vào đội một Spurs và trở thành trụ cột ở mùa giải 2014/15, Harry Kane đã ghi trên 20 bàn thắng ở cấp độ câu lạc bộ trong suốt 12 mùa giải. Ảnh: Opta.

Tuy nhiên, điều ấn tượng không chỉ nằm ở số lượng bàn thắng và số trận đấu anh ghi bàn. Khả năng tận dụng cơ hội ổn định của Kane mới thực sự đáng kinh ngạc, với 24,1% số cú sút không tính phạt đền cho câu lạc bộ và đội tuyển mùa trước được chuyển hóa thành bàn thắng.

Tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với những cầu thủ như Mbappé (15,8%), Oyarzabal (16,3%) hay Ferran Torres (18,8%), và chỉ kém một chút so với mức 25,2% của Haaland.

{ 02 }

Hơn cả

một tiền đạo

Một đặc trưng đáng chú ý nhất trong lối chơi của Kane là sẵn sàng lùi sâu và tham gia vào khâu triển khai lối chơi nhiều hơn so với một tiền đạo thông thường. Đây không phải là một khía cạnh mới trong lối chơi của Kane, nhưng điều đó vẫn rất đáng chú ý khi xét đến hiệu suất ghi bàn khủng của anh.

Mùa trước, Kane chỉ thực hiện 14,8% số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương tính trên mọi đấu trường, tỷ lệ thấp hơn so với các tiền đạo dội bom khác như Mbappé (17,6%), Haaland (26,8%), Deniz Undav (15,3%), Lautaro Martínez (15,4%) và thậm chí cả Vinícius Júnior (17,0%).

Sự khác biệt giữa Kane và Haaland là rõ rệt nhất. Trong khi Haaland là một sát thủ vòng cấm điển hình, Kane dành nhiều thời gian hơn ở bên ngoài, hỗ trợ triển khai bóng trước khi tìm đường xâm nhập khu vực cấm địa.

Kane có trung bình số lần chạm bóng bên ngoài vòng cấm đối phương cao gấp đôi so với Haaland trong suốt mùa giải 2025/26 trên mọi đấu trường. Ảnh: Opta.

Tiền đạo người Anh có trung bình số lần chạm bóng bên ngoài vòng cấm đối phương cao gấp đôi so với Haaland trong suốt mùa giải 2025/26 trên mọi đấu trường (37,1% so với 16,4%).

Đó chính là điều khiến Kane trở nên nguy hiểm đối với các hàng phòng ngự đối phương, khi cầu thủ 33 tuổi này thường xuyên lùi sâu và chiếm lĩnh khoảng trống mà các trung vệ không muốn bước tới.

Cả tuyển Anh lẫn Bayern đều khai thác điểm mạnh đó, với những cầu thủ chạy cánh nhanh và mạnh mẽ lập tức băng lên điền vào các khoảng trống do sự di chuyển của Kane tạo ra.

Các thông số kiến tạo của Kane khá khiêm tốn ở mùa giải trước, với 6 pha kiến tạo và 67 cơ hội được tạo ra từ bóng sống. Tuy nhiên, những con số này vẫn nằm ở nhóm phần trăm cao nhất đối với các cầu thủ chơi cùng vị trí

Khơi niềm đam mê bóng đá cho trẻ trước thềm World Cup 2026

Trong không khí World Cup 2026 đang tới gần, những cuốn sách trực quan về bóng đá sẽ giúp trẻ hào hứng khám phá môn thể thao vua.

World Cup 2026 đang đến gần, sự quan tâm của trẻ nhỏ với bóng đá cũng trở nên rõ nét hơn. Với nhiều em, tình yêu bóng đá bắt đầu từ một cầu thủ thần tượng, một chiếc áo đấu hay những đêm thức cùng gia đình xem World Cup.