Phong độ Sunderland vs Tottenham

So với mùa giải năm ngoái, thời điểm mới giành vé thăng hạng, Sunderland trải qua kỳ chuyển nhượng mùa hè ít rầm rộ hơn nhiều. Nhưng về cơ bản, đội chủ sân Ánh Sáng vẫn giữ được bộ khung thi đấu rất thành công mùa trước, đồng thời mang về thêm một số tân binh chất lượng như Dayann Methalie, Malick Fofana hay Thomas Meunier.

Mục tiêu "Mèo đen" hướng tới là sớm hoàn thành nhiệm vụ trụ hạng, đồng thời tiến sâu nhất có thể ở các đấu trường cúp. Dẫu vậy, sau gần 1/3 chặng đường, hành trình của đội bóng vùng Đông bắc diễn ra nhọc nhằn và gian nan hơn nhiều so với tưởng tượng.

Việc phải san sẻ bớt nguồn lực cho đấu trường Europa League khiến Sunderland gặp khó. HLV Regis le Bris không ít lần thừa nhận chiều sâu lực lượng hạn chế đã ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch sắp xếp nhân sự.

Sau 11 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, Sunderland mới thắng 2, hòa 3, thua tới 6, ghi 8 và thủng lưới 17 bàn. Với 9 điểm hiện có, "Mèo đen" đứng thứ 3 từ dưới lên. Khoảng cách đến vị trí an toàn ngay phía trên chỉ 2 điểm song cũng không dễ để Isidor cùng các đồng đội san lấp và vượt lên.

Nhất là khi cuối tuần này, họ phải đón tiếp vị khách đang hừng hực khí thế. Tottenham từng trải qua giai đoạn rất ảm đạm hồi đầu mùa nhưng sau thời gian làm quen và thích nghi, tân HLV Roberto de Zerbi đã có thể tìm ra công thức mang tới chiến thắng.

5 vòng đấu gần đây, Spurs thắng tới 4 và chỉ thua 1. Ngoài trừ màn thúc thủ 0-1 trên sân Elland Road trước chủ nhà Leeds ở vòng 10, "Gà trống" đều thắng cách biệt 2 bàn.

Tín hiệu khởi sắc giúp Tottenham vươn một mạch lên nửa trên BXH, hiện đứng hạng 10 với 15 điểm, chỉ còn cách top 5 khoảng cách 3 điểm. Hy vọng cạnh tranh tấm vé dự cúp châu Âu lại được thiếu gia thành London thắp sáng.

Dẫu vậy, nếu soi xét kỹ lưỡng, chuỗi thăng hoa vừa qua của Tottenham chưa thực sự mang đến cảm giác yên tâm. Bởi 3/4 chiến thắng của thầy trò HLV De Zerbi đến trước những tập thể đang phải chật vật ở khu vực cuối bảng như Ipswich Town, Crystal Palace hay Coventry City.

Sunderland cũng đang là gương mặt xuất hiện nơi nhóm cầm đèn đỏ. Liệu trước một đối thủ như thế, Spurs có tiếp tục gặt hái 3 điểm trọn vẹn. Câu trả lời sẽ chỉ có sau hơn 90 phút tranh tài tại The Light. Nhưng ít nhất, do không phải ra sân vào giữa tuần, đội khách sẽ có được nền tảng thể lực tốt hơn so với chủ nhà vừa hòa nhạt nhòa Jagiellonia (Ba Lan).

Thông tin lực lượng Sunderland vs Tottenham

Sunderland: Kevin Danso không thể ra sân do vướng hợp đồng cho mượn từ chính Tottenham. Romaine Mundle, Daniel Ballard, Habib Diarra, Granit Xhaka và Brian Brobbey đang dưỡng thương.

Tottenham: Xavi Simons, Wilson Odobert, Mathys Tel, Mykhailo Mudryk và Savio đều chưa thể trở lại sau chấn thương.

Đội hình dự kiến Sunderland vs Tottenham

Sunderland: Roefs; Meunier, O'Nien, Mukiele, Reinildo; Sadiki, Ahoka; Hume, Le Fee, Talbi; Isidor

Tottenham: Kinsky; Porro, Van Hecke, Senesi, Udogie; Tonali, Fernandes; Kudus, Maddison, Williams-Barnett; Solanke

Dự đoán: 0-1