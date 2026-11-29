Sau ngày tranh tài thứ 7 tại Nhà thi đấu phường Đông Hòa (TP.HCM), các suất vào chung kết đã được xác định. Ở nội dung nữ, Hà Nội khẳng định sức mạnh khi vượt qua Tuyên Quang với tỷ số 29-16.

TP.HCM (áo vàng) thắng thuyết phục ở bán kết nam. Ảnh: VHF

Trong khi đó, đội chủ nhà TP.HCM phải nỗ lực nhiều hơn mới có thể đánh bại Gia Lai 29-24. Hai kết quả cho thấy sự khác biệt về thế trận, nhưng cũng phản ánh khả năng duy trì sự tập trung và bản lĩnh của các đội ở thời điểm quyết định.

Tại nội dung nam, TP.HCM thể hiện ưu thế rõ rệt khi thắng Lào Cai 35-15. Hà Nội cũng giành quyền đi tiếp sau khi vượt qua Đà Nẵng với tỷ số 46-28. Như vậy, hai địa phương sẽ tiếp tục cạnh tranh trực tiếp ở trận đấu cuối cùng, tạo nên thế đối đầu đáng chú ý giữa những đội bóng có nền tảng chuyên môn và lực lượng được đầu tư.

Việc Hà Nội và TP.HCM góp mặt ở cả hai trận chung kết không đơn thuần là kết quả của một vài trận đấu. Bóng ném là môn thể thao đòi hỏi sự kết hợp giữa thể lực, tốc độ, kỹ thuật cá nhân và khả năng phối hợp tập thể.

Một đội bóng muốn duy trì sức cạnh tranh cần có lực lượng đồng đều, tổ chức chiến thuật tốt và khả năng thích ứng trước nhiều kiểu đối thủ.

Ở góc độ đó, thành tích của hai địa phương cho thấy sự chuẩn bị tương đối bài bản. TP.HCM có thêm lợi thế sân nhà, trong khi Hà Nội thể hiện khả năng cạnh tranh ở cả hai nội dung.

Các cô gái Hà Nội (áo vàng) thắng cách biệt ở bán kết. Ảnh: VHF

Tuy nhiên, những kết quả ở vòng đấu trước chỉ mang ý nghĩa tham khảo. Chung kết là cuộc chơi khác, nơi bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội sẽ quyết định thành tích cuối cùng.

Đại hội cũng là dịp để các địa phương đánh giá chất lượng đào tạo, chiều sâu lực lượng và hiệu quả đầu tư cho bóng ném. Việc các đội như Gia Lai, Tuyên Quang, Lào Cai hay Đà Nẵng góp mặt trong nhóm tranh chấp huy chương cho thấy phong trào môn thể thao này đang có sự tham gia từ nhiều địa phương.

Sau vòng đấu bán kết, Gia Lai và Tuyên Quang nhận HCĐ nội dung nữ; Lào Cai và Đà Nẵng cùng giành HCĐ nội dung nam.

Tâm điểm của ngày thi đấu cuối cùng 29.11 sẽ là hai trận chung kết nam, nữ giữa Hà Nội và TP.HCM, nơi cả hai đội đều hướng đến mục tiêu khép lại Đại hội bằng tấm HCV.