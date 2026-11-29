Phong độ Fulham vs Bournemouth

Chuỗi 6 trận bất thắng, chỉ kiếm nổi 2 điểm, hồi đầu mùa từng đẩy Fulham rơi xuống vị trí đội sổ. Tuy nhiên, sau khởi đầu chậm chạp, tân HLV Alvaro Arbeloa dường như đã bắt đầu tìm ra công thức giúp đội chủ sân Craven Cottage trình diễn bộ mặt ổn định hơn.

5 vòng đấu gần đây chứng kiến Fulham không còn nếm mùi chiến bại, giành 2 thắng và 3 hòa. Trong đó, 2 điểm quan trọng nhờ những trận hòa 1-1 trên sân Man City và Aston Villa đã đưa đội bóng thành London vươn lên hạng 15, tạm tạo ra cách biệt 2 điểm đến nhóm xuống hạng.

Vị thế chông chênh hiện tại buộc Fulham cần tiếp tục duy trì sự tập trung cao độ. Sau khi vượt thành công cửa ải mang tên Etihad cách đây 1 tuần, thầy trò Arbeloa tiếp tục phải đối diện thêm một thử thách lớn khác, bất chấp nắm trong tay lợi thế sân nhà.

Xét về mức độ danh tiếng, Bournemouth rõ ràng không thể sánh bằng Man City. Tuy nhiên, ở phương diện phong độ đơn thuần, tập thể dưới sự dẫn dắt của HLV Marco Rose hoàn toàn ăn đứt đại gia thành Manchester cũng như 18 gương mặt còn lại tại Ngoại hạng Anh 2026/27.

Trong vòng hơn 1 tháng qua, không CLB nào sở hữu chuỗi trận thăng hoa như Bournemouth. Cụ thể, 10 lần ra sân gần đây, "The Cherries" đều ca khúc khải hoàn. Danh sách nạn nhân của đội chủ sân Vitality có những gương mặt đình đám như AC Milan (3-0), Man United (3-0), Aston Villa (3-0), Leeds (2-0)...

Giữa tuần qua, dù phải làm khách tại Balaidos, bị thủng lưới trước và chỉ còn chơi với 10 người từ phút 22, Bournemouth vẫn tạo nên màn ngược dòng khó tin. Chiến thắng 2-1 trước Celta Vigo vì thế càng tô điểm thêm sắc màu cho chuỗi phong độ bay bổng của thầy trò Marco Rose.

Ngay trong mùa giải đầu tiên giành vé dự cúp châu Âu - Europa League, Bournemouth liên tiếp tạo dựng lên cột mốc lịch sử. Với mạch 5 trận toàn thắng, đại diện Ngoại hạng Anh đang bay cao trên ngôi đầu và gần như cầm chắc tấm vé vào thẳng vòng 1/8.

Tại Premier League, Bournemouth từng trải qua 6 vòng đầu không thắng (hòa 3, thua 3). Nhưng nhờ 5 trận liền ca khúc khải hoàn, "The Cherries" đã vươn một mạch từ hạng 18 lên đứng thứ 5, chỉ còn kém top 4 khoảng cách 3 điểm.

Hành quân đến Craven Cottage, Bournemouth không tự tin nâng chuỗi chiến thắng lên con số 11. Ngoài phong độ thăng hoa, đội khách còn sở hữu thành tích đối đầu vượt trội, thắng 5, hòa 1 và chỉ thua 1 sau 7 lần đụng độ Fulham gần đây.

Thông tin lực lượng Fulham vs Bournemouth

Fulham: Benjamin Lecomte, Joachim Andersen chắc chắn vắng mặt vì chấn thương.

Bournemouth: Chỉ có Juanlu Sanchez và Alex Toth không thể ra sân do chấn thương.

Đội hình dự kiến Fulham vs Bournemouth

Fulham: Leno; Tete, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; Muniz

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Christie; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson

Dự đoán: 1-2