Phong độ Thanh Hóa vs Đồng Nai

Sau khi ngồi vào ghế nóng thế chỗ đồng nghiệp tiền nhiệm Mai Xuân Hợp, HLV Kim Young-chul đang có khởi đầu không tệ. Hai trận cầm quân đã qua, chiến lược gia người Hàn Quốc cùng Thanh Hóa lần lượt hòa 1-1 trên Thể Công và hạ gục các vị khách HAGL 2-1.

Nhờ chiến thắng đầu tiên sau 4 vòng liên tiếp chỉ hòa và thua, đội bóng xứ Thanh leo lên hạng 7 với 12 điểm, tạo ra cách biệt lên tới 6 điểm đến nhóm cầm đèn đỏ. Vị thế an toàn hiện tại thực sự rất đáng ngợi khen trong bối cảnh Thanh Hóa bước vào mùa giải năm nay dưới không ít ánh mắt hoài nghi.

Cuối tuần này, cơ hội để Thanh Hóa tiếp tục cải thiện thành tích và thứ hạng rất sáng sủa. Chỉ phải đón tiếp tân binh đang chật vật ở vị trí cuối bảng như Đồng Nai rõ ràng mang đến thời cơ không thể tốt hơn dành cho đại diện Bắc Trung Bộ.

Dưới triều đại tân HLV Kim Young-chul, Thanh Hóa không quá ưu tiên khả năng kiểm soát và tạo ra thế trận áp đảo. Thay vào đó, đội bóng xứ Thanh tỏ ra nguy hiểm ở khía cạnh gây sức ép, pressing mạnh mẽ và tìm kiếm đường vào khung thành đối diện bằng những pha chuyển đổi trạng thái tốc độ.

Bên kia chiến tuyến, Đồng Nai chắc chắn đã cảm nhận đủ sự khắc nghiệt ở đấu trường V.League. Sau 8 vòng đấu, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng mới đút túi vỏn vẹn 4 điểm từ thành tích 1 thắng, 1 hòa và 6 bại, chôn chân ở vị trí cuối bảng.

Nếu không sớm cải thiện tình hình, Đồng Nai rất dễ chìm nghỉm trong mê cung thất vọng do chính bản thân tạo ra, để rồi mỗi khi bước ra sân cùng tinh thần rệu rã, như đeo chì vào chân.

Tất nhiên, nói luôn dễ hơn làm. Đồng Nai chắc chắn rất muốn tạo nên những bước khởi sắc hòng tự định đoạt số phận. Nhưng quá nhiều vấn đề tồn đọng mang tới bài toán nan giải cần bản thân các cầu thủ, đội ngũ ban huấn luyện cùng chung tay tìm ra lời giải.

Một trong những yếu tố khiến đội khách đau đầu nhất chắc chắn phải kể tới khả năng tấn công. Độ sát thương trong mỗi pha lên bóng của Đồng Nai đang đạt hiệu suất rất thấp. Vỏn vẹn 2 bàn thắng sau 8 vòng đấu đã nói thay tất cả.

Với màn lội ngược dòng bất ngờ, đánh bại CA TP.HCM 4-2 ở loạt trận sớm, HAGL đã vươn lên vị trí thứ 12/14 cùng 9 điểm. Điều đó cũng đồng nghĩa cách biệt giữa Đồng Nai và vị trí an toàn gần nhất đã được nới rộng lên thành 5 điểm. Sức ép vì thế càng thêm đè nặng lên thầy trò HLV Việt Thắng trước chuyến hành quân ra xứ Thanh.

Thông tin lực lượng Thanh Hóa vs Đồng Nai

Thanh Hóa: Nguyễn Bá Tiến phải ngồi ngoài do án treo giò.

Đồng Nai: Khả năng ra sân của Công Phượng chưa rõ ràng.

Đội hình dự kiến Thanh Hóa vs Đồng Nai

Thanh Hóa: Thanh Diệp; Đình Huyên, Ngọc Hà, Tuấn Cảnh, Đức Mạnh; Lovric, Abdurakhmanov; Văn Tùng, Damoth Thongkhamsavath, Saliou; Matheus Monteiro Martins

Đồng Nai: Văn Phong; Hải Quân, Hữu Tuấn, Tiến Dụng, Filip Jovic; Xuân Trường, Quốc Lộc; Văn Đức, Milos Vulic, Lưu Tự Nhân; Andrei Ivan

Dự đoán: 2-1

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