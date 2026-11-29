Phong độ Crystal Palace vs Hull City

Phong độ kém cỏi của Crystal Palace khiến Pierre Sage trở thành HLV đầu tiên mất việc ở Ngoại hạng Anh 2026/27. Người được lựa chọn ngồi vào ghế nóng là gương mặt rất quen thuộc với người hâm mộ sân chơi danh giá nhất đảo quốc sương mù.

Thomas Frank từng rất thành công khi còn dẫn dắt Brentford nhưng gây thất vọng ở Tottenham. Nhà cầm quân người Đan Mạch được kỳ vọng sẽ vực dậy Palace, ít nhất thoát khỏi nguy cơ rớt hạng, đồng thời tiến sâu nhất có thể ở các đấu trường cúp.

Tuy nhiên, màn khởi đầu của Frank không suôn sẻ. Trận ra mắt, ông thầy 53 tuổi cùng đội bóng mới thúc thủ 2-3 trên sân tân binh Coventry City. Đó được đánh giá là thất bại tai hại bởi nếu muốn vươn lên, thoát khỏi vị trí bét bảng, "The Eagles" không được phép trắng tay trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Sau 11 vòng đấu, đội chủ sân Selhurst Park hiện xếp đội sổ, kém vị trí an toàn gần nhất 4 điểm. Cuối tuần này, cơ hội để Frank cùng các học trò sửa sai sẽ đến khi họ trở về sân nhà đón tiếp một gương mặt tân binh khác là Hull City.

Niềm tin chiến thắng của đội chủ nhà đã được nhen nhóm trở lại nhờ màn hạ gục Real Sociedad 2-1 hồi giữa tuần trong khuôn khổ chặng phân hạng Europa League. Dù để Mamadou Sarr chọc thủng lưới ở phút 66, hai pha lập công của Mateta (72') và Dwight McNeil (81') giúp "Bầy đại bàng" ngược dòng thành công.

Song để nối dài niềm vui, Crystal Palace cần cải thiện nhiều mặt. Đặc biệt ở khía cạnh phòng ngự, việc thủng lưới đến 27 bàn sau 11 vòng đấu Ngoại hạng Anh thật sự rất khó chấp nhận. Suốt 10 lần ra sân gần đây ở hai đấu trường quan trọng nhất, Premier League và Europa League, hệ thống phòng thủ của đội chủ nhà đều không thể giữ sạch lưới.

Về phần mình, Hull City không sở hữu hàng công quá đáng gờm. Nhưng hiệu suất ghi bàn đều đặn đang mang đến những kết quả tích cực cho tập thể dưới trướng HLV Sergej Jakirovic.

Vòng đấu gần nhất từng chứng kiến Hull City bất ngờ hạ gục đội bóng đang đứng nhì bảng, Brighton 2 bàn không gỡ. Lối chơi biết mình biết người và tận dụng tối đa cơ hội tạo ra giúp "Bầy hổ" khép lại chuỗi 9 trận không thắng theo cách kịch tính.

Dẫu vậy, bản lĩnh trong những chuyến du đấu đang trở thành điểm yếu của Hull City. 5 lần xa nhà gần đây, đội khách chỉ hòa 1 và thua tới 4.

Thông tin lực lượng Crystal Palace vs Hull City

Crystal Palace: Mateta, Yeremy Pino vắng mặt vì án treo giò. Ismaila Sarr, Takehiro Tomiyasu và Chadi Riad cũng đang dưỡng thương.

Hull City: Không có sự phục vụ của Hidemasa Morita, Ilyas Ansah, Joe Gelhardt, Matt Targett, Eliot Matazo và Tim Iroegbunam vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Crystal Palace vs Hull City

Crystal Palace: Henderson; Khalaili, Richards, Disasi, Mitchell; Timber, Wharton; McNeil, Kamada, Guessand; Strand Larsen

Hull City: Tzolakis; Coyle, Ajayi, Mendy, Stroud; Slater, Gourna-Douath; Belloumi, Crooks, Thomas; McBurnie