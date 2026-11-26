Mỗi chuyển động nơi đây được dẫn lối bằng âm thanh, sự cảm nhận tinh tế và nghị lực. Với chủ đề “Bước nhảy chạm đến trái tim”, ngày hội thể thao đặc biệt này đã mở ra không gian hòa nhập đầy nhân văn, nơi khuyết tật không còn là rào cản mà trở thành điểm khởi đầu cho những khát vọng tỏa sáng.

Những hành trình vượt bóng tối bằng nhịp điệu yêu thương

Mặc cho gió lạnh mùa đông, không khí tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (số 35 Trần Quý Kiên, phường Cầu Giấy, Hà Nội) ngày 25-11 lại tràn ngập cảm giác ấm áp và vô cùng xúc động. Bên lề sàn diễn, nhiều phụ huynh lặng lẽ dõi theo từng động tác của con em mình trên sàn đấu với ánh mắt rưng rưng xúc động. Với họ, khoảnh khắc con bước ra ánh đèn sân khấu không chỉ là một cuộc thi thể thao, mà là cột mốc đánh dấu hành trình dài chiến thắng mặc cảm và bóng tối.

Chị Lều Thị Hảo sát cánh, động viên con gái bên sàn diễn. Ảnh: Mai Hoa

Đứng nép ở một góc rìa sàn diễn, chị Lều Thị Hảo (sinh năm 1983, trú tại Kiến Hưng, Hà Nội) không giấu nổi niềm tự hào khi ngắm con gái là em Nguyễn Tuệ Linh, học sinh Trường Phổ thông Cơ sở (PTCS) Nguyễn Đình Chiểu, tự tin biểu diễn trên sàn nhảy. Ít ai biết rằng, phía sau nụ cười rạng rỡ của cô nữ sinh lớp 9 ấy là một hành trình đầy nước mắt. Tuệ Linh sinh non ở tuần thứ 26, lúc chào đời chỉ nặng vỏn vẹn 700 gam. Vượt qua cửa tử, em lớn lên trong sự vất vả chăm bẵm của mẹ. Thế nhưng, biến cố ập đến vào đầu năm lớp 4 khi em bị bong võng mạc. Suốt nhiều năm ròng, chị Hảo gác lại công việc kế toán, đưa con đi khắp các bệnh viện trải qua 21 lần phẫu thuật nhưng vẫn không thể giữ lại cho con đôi mắt sáng bình thường.

Cuộc sống thực sự khó khăn khi mình chị Hảo phải “gồng gánh” nuôi hai con nhỏ trong cảnh vô cùng ngặt nghèo. Ngoài Tuệ Linh bị khiếm thị, cậu con trai thứ hai của chị lại mắc chứng bại não kèm tăng động giảm chú ý, chậm phát triển trí tuệ, đi lại khó khăn. Cuộc sống của ba mẹ con trông cậy vào nghề làm bếp, bán đồ ăn vặt tại nhà của chị cùng khoản trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng. Vì sức khỏe của Linh yếu, việc sinh hoạt nội trú gặp nhiều bất tiện nên hằng ngày chị Hảo phải thuê xe đưa đón con đến Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu học tập.

Các thí sinh Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu thực hiện bài thi. Ảnh: Mai Hoa

"Từ khi được học tập tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu và tham gia lớp khiêu vũ thể thao, con như bước sang một trang mới. Nhìn con sải bước trên sân khấu hôm nay, tôi thực sự nghẹn ngào. Ngày trước, đến việc bước đi vững vàng với con đã là điều quá khó khăn, vậy mà giờ đây, con có thể hòa mình vào âm nhạc, tự tin tỏa sáng bên bạn bè", chị Lều Thị Hảo xúc động chia sẻ. Không chỉ dừng lại ở khiêu vũ, Tuệ Linh còn đang theo học thêm lớp xoa bóp bấm huyệt tại Hội Người mù Hà Nội để chuẩn bị hành trang tự lập cho tương lai.

Cùng chung niềm hạnh phúc ấy, chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (trú tại xã Quốc Oai, Hà Nội) đã sắp xếp công việc có mặt tại nhà thi đấu từ sáng sớm để cổ vũ con trai là em Nguyễn Nho Nam, học sinh Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu. Trước đây Nho Nam rất nhút nhát và luôn mang tâm lý e ngại mỗi khi tiếp xúc với môi trường mới. Bốn năm theo học nội trú tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu và hai năm gắn bó với lớp học khiêu vũ thể thao của nhà trường đã làm thay đổi hoàn toàn cậu bé. Từ sáng sớm ngày thi đấu, Nam đã háo hức chuẩn bị trang phục và không quên dặn mẹ phải đến cổ vũ cho mình.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã sắp xếp công việc để có mặt tại nhà thi đấu từ sáng sớm để cổ vũ con trai. Ảnh: Mai Hoa

Trên sàn thi đấu của giải năm nay, những bước nhảy của các vận động viên khiếm thị có thể chưa đạt đến độ thuần thục, sắc sảo như các vũ công chuyên nghiệp. Do hạn chế về thị lực, việc định hướng không gian gặp vô vàn thử thách: Có những đôi nhảy di chuyển sát mép biên ngoài sàn diễn, có lúc nhịp chân còn đôi chút chệch choạc, thậm chí khi kết thúc bài thi, mỗi người lại quay chào khán giả theo một hướng khác nhau. Thế nhưng, chính sự mộc mạc, chân thành ấy lại mang đến những tràng pháo tay không ngớt từ khán đài.

Mở rộng sân chơi hòa nhập, đưa khiêu vũ người khiếm thị vào hệ thống thi đấu quốc gia

Giải Khiêu vũ Thể thao Người khiếm thị Quốc gia năm 2026 do Ủy ban Paralympic Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Thể dục Việt Nam, Học viện Bước nhảy Tài năng trẻ Việt Nam và Câu lạc bộ SOLAR Dance tổ chức, thu hút gần 90 vận động viên đến từ 6 tỉnh, thành phố trên cả nước về tranh tài ở 55 bộ huy chương thuộc các nội dung: Đồng diễn, Latin, Standard và phong trào.

Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các vận động viên. Ảnh: Mai Hoa

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, hướng tới kỷ niệm 34 năm Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992 - 3/12/2026) và 31 năm thành lập Ủy ban Paralympic Việt Nam (1995 - 2026).

Chứng kiến những bước nhảy và khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của các vận động viên khiếm thị, Phó Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam Nguyễn Doãn Tuyến không giấu nổi niềm xúc động. Ông chia sẻ: Tiếp nối lời dạy “Tàn nhưng không phế” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giải đấu là minh chứng khẳng định, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thể thao luôn là người bạn đồng hành giúp người khuyết tật duy trì sức khỏe, nâng cao thể lực, tự tin trong giao tiếp và làm chủ cuộc sống. Ông Nguyễn Doãn Tuyến nhấn mạnh: “Mỗi bước chân các bạn khiếm thị thực hiện đều là minh chứng cho nghị lực, niềm tin và khát vọng vươn lên. Khi ta yêu đời, khi ta kiên trì tập luyện, những bước nhảy sẽ vượt lên trên mọi khó khăn, chạm đến trái tim chính mình, chạm đến trái tim mọi người”.

Chia sẻ về quá trình gây dựng và phát triển bộ môn giàu tính nhân văn này, ông Trần Đức Thọ, Tổng Thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải cho biết, thời gian qua, Ủy ban đã tích cực vận động đội ngũ huấn luyện viên, cán bộ mở rộng mạng lưới câu lạc bộ khiêu vũ thể thao dành cho người khiếm thị không chỉ tại Hà Nội mà còn lan tỏa mạnh mẽ tới nhiều địa phương như Sơn La, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, thành phố Hồ Chí Minh... Theo ông Trần Đức Thọ, những hành trình vượt lên chính mình của các vận động viên khiêu vũ người khiếm thị đã góp phần thay đổi sâu sắc góc nhìn của cộng đồng đối với người khuyết tật: chuyển từ sự thương cảm sang trân trọng, từ hoài nghi sang ngưỡng mộ.

Đặc biệt, ông Trần Đức Thọ phấn khởi thông tin về một dấu mốc quan trọng của phong trào: Bắt đầu từ năm 2027, môn khiêu vũ thể thao dành cho người khiếm thị đã được Nhà nước và Cục Thể dục Thể thao đồng ý đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia chính thức. Cùng với đó, Ủy ban Paralympic Việt Nam đang hướng tới mô hình thi đấu hòa nhập mới, kết hợp nhảy đôi giữa vận động viên khiếm thị và vận động viên không khiếm thị nhằm tạo ra môi trường giao lưu bình đẳng, gắn kết cộng đồng.

Thời gian tới, Ủy ban Paralympic Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia để huy động lực lượng huấn luyện viên chuyên môn hỗ trợ trực tiếp cho cơ sở, phấn đấu đến năm 2030 phát triển từ 15 môn thể thao trở lên dành cho người khuyết tật tập luyện và thi đấu thường xuyên.

Khép lại một ngày tranh tài đầy cảm xúc tại Nhà thi đấu Cầu Giấy, những tấm huy chương được trao đi không chỉ ghi nhận nỗ lực tập luyện của các vận động viên mà còn thắp lên ngọn lửa niềm tin cho cộng đồng người yếu thế. Từ những bước nhảy mộc mạc nhưng chất chứa khát vọng sống mãnh liệt, các vận động viên khiếm thị Thủ đô và cả nước đã khắc họa rõ nét vẻ đẹp của ý chí, nghị lực và tinh thần hòa nhập vươn lên trong cuộc sống.